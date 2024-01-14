Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.15 комментариев
Россиянин Бетербиев защитил три титула чемпиона мира по боксу
Артур Бетербиев защитил три титула чемпиона мира по боксу
Россиянин Артур Бетербиев защитил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 79,38 кг.
Техническим нокаутом в cедьмом раунде поединка, прошедшего в канадском Квебеке, Бетербиев выиграл у британца Каллума Смита, передает ТАСС.
Таким образом российский боксер защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации, Международной боксерской федерации и Всемирного боксерского совета.
Ранее уроженец США боксер Кевин Джонсон получил паспорт гражданина России.