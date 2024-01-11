Боксер Джонсон получил паспорт гражданина России

Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.3 комментария
Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.3 комментария
Одним из факторов победы Зеленского на президентских выборах была усталость украинцев от старых политических лиц. Но теперь, похоже, украинцы уже устали от новых лиц.15 комментариев
Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.15 комментариев
«Если сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу», – сказал политик на заседании сената, передает РИА «Новости».
Шумер считает, что истощение ресурсов США для помощи Киеву вызывает «восторг» у руководства России.
Ранее экономист сравнил Украину с пациентом после «анестезии», который не может обойтись без «внешних подпорок».
Как заявил Нобоа в эфире радиостанции Canela, Эквадор обменяет «украинский и российский металлолом» на современную технику на общую сумму 200 млн долларов, передает ТАСС. Завершить работу над соглашением планируется до конца этого месяца, добавил он.
В прошлом году глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что США работают над тем, чтобы заменить вооружение российского производства, находящееся у Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и еще шести стран Латинской Америки, на американское, если эти государства захотят передать его Украине.
«Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют сегодня на нашем стенде, Президенту Российской Федерации, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться и изменить сложившуюся ситуацию. Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к победе», – приводятся слова главы Белгородской области Вячеслава Гладкова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Ежегодно в Белгороде проходит знаменитый на всю страну флористический фестиваль «Река в цвету». В эти дни вся Россия на выставке выразила поддержку тюльпанами. В знак поддержки на стенд Белгородской области представители АНО «ДВД «Россия» и коллеги из других регионов принесли корзины тюльпанов. Посетители выставки пишут слова поддержки и пожелания на открытках в форме сердца и опускают в специальные тубы на стенде региона. В течение всего дня волонтеры раздают цветы посетителям – их тоже в большом количестве несут на экспозицию Белгородской области.
«В день Белгородской области мы предлагаем участникам выставки выразить восхищение стойкостью духа, мужеством, героизмом белгородцев», – отметила замгендиректора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Ольга Бинда.
Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля.
«Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», – сообщил источник в окружении актера, передает ТАСС.
Смерть Соломина также подтвердил ректор Щепкинского училища Борис Любимов.
«Да, [умер] сегодня. Вчера был жив, но мне позвонили сегодня где-то час назад», – сказал он.
О дате и времени прощания с артистом пока не сообщается.
В ноябре Соломин был госпитализирован после того, как потерял создание. В больнице Соломин находился в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. 9 января его выписали из больницы.
Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите, окончил театральное училище им. М. С. Щепкина и был принят в труппу Малого театра. В его фильмографии такие фильмы, как «И был вечер, и было утро…», «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «ТАСС уполномочен заявить…», «Сильные духом» и др.
Среди театральных ролей Соломина Хлестаков в «Ревизоре», Царь Федор в «Царе Федоре Иоанновиче» Алексея Толстого, Федя Протасов в «Живом трупе» Льва Толстого, Карп, Кисельников и Неизвестный в «Лесе» и «Пучине» Александра Островского, Сирано в «Сирано де Бержераке» Эдмона де Ростана и другие.
С 1980 года Соломин работает и в качестве режиссера. Он поставил «Лес» Островского в Болгарии, в Малом театре – спектакли «Ревизор» Гоголя, «Чайка» Чехова, «Лес» Островского, «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера, «Власть тьмы» Льва Толстого.
Кроме того, Соломин с сентября 1990 года по декабрь 1991 года был министром культуры РСФСР, а в 1992 году – министром культуры России.
Его творчество отмечено многими наградами, в том числе Соломин в 1988 году был удостоен звания народного артиста СССР. Являлся лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1971), Государственной премии России (2001).
Спринчан сообщил, что информация о планах Эквадора обменять у США старую российскую технику на новое военное оборудование проверяется, передает ТАСС.
«Мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом, тем более что президент Эквадора заявил о миротворческой позиции своей страны в отношении специальной военной операции и конфликта на Украине», – сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что США решили выменять у Эквадора российскую военную технику для Украины.
В Киеве обнаружены тела бывшей замгенпрокурора Украины Колинько и ее дочери
Тела женщин были найдены после взлома дверей в их квартирах после жалобы жильцов на протечку воды и отсутствие реакции со стороны владельцев, причины и обстоятельства смерти выясняются. Уточняется, что мать и дочь жили в соседних квартирах, передает ТАСС.
Известно, что 71-летняя Колинько давно тяжело болела и на улицу не выходила. За ней ухаживала дочь.
Ольга Колинько занимала должность замгенпрокурора в 1993–2000 и 2003–2005 годах. В 2001–2003 годах возглавляла комитет по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, расследовала громкие коррупционные дела того времени.
Послу сообщили, что в случае продолжения недружественных действий российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, говорится на сайте МИД.
В министерстве указали, что к таким недружественным действиям «относятся факты политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ, идущие вразрез с международными обязательствами Кишинева в области защиты свободы слова и прав журналистов».
Также в МИД подчеркнули, что все чаще заметны случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдавию, а со стороны руководства республики звучат антироссийские заявления.
Кроме того, послу сообщили о решении закрыть въезд в Россию ряду официальных лиц Молдавии в ответ на действия молдавского руководства. Также в российском МИД донесли до посла обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах республики оказать содействие в подготовке военнослужащих ВСУ на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО.
Ранее президент Молдавии Майя Санду на канале PRO-TV обвинила Россию в попытках «продолжать дестабилизировать ситуацию в республике» в преддверии назначенных на ноябрь 2024 года президентских выборов.
Tasnim: ВМС Ирана задержали американский танкер в Оманском заливе
Судно было задержано «по решению суда», пишет Tasnim, передает РИА «Новости». Каких-либо подробностей не приводится.
Ранее хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали с помощью беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет американский корабль.
Артиллерист группировки «Восток»: ВСУ лишились преимущества на Южно-Донецком направлении
Он отметил, что за последние месяцы на фронте стало гораздо спокойнее, удары наносятся не с прежней интенсивностью, передает ТАСС.
«Мы успеваем сделать работу… Противник сдулся. Преимущество наше», – сказал Машук.
Накануне Минобороны России сообщило, что на Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила две атаки украинских штурмовиков.
Под новым брендом планируется выпускать лицензионные автомобили C/D сегментов, следует из представленной на итоговой пресс-конференции презентации «АвтоВАЗа», передает ТАСС.
Президент компании Максим Соколов также сообщил, что количество автомобилей, поставленных «АвтоВАЗом» по госзаказу, в этом году может превысить 100 тыс. штук.
Говоря о ценах на автомобили Lada, Соколов заявил, что в ближайшее время их рост не ожидается, однако стоимость машин может измениться в зависимости от инфляции.
«На данный момент, если опять же не будет никаких макроэкономических, непредсказуемых «черных лебедей», мы не планируем повышать цены на автомобильный ряд более чем на инфляцию. То есть фактически это сохранение существующих цен», – сказал он.
В декабре «АвтоВАЗ» запустил производство опытной партии электромобилей e-Largus.
Посол покинула МИД без комментариев после встречи с заместителем министра Теймуразом Джанджалией, сообщает телекомпания «Имеди».
Между тем посольство Дании в Грузии пояснило, что цитаты посла были вырваны из контекста, а Копенгаген продолжит твердо поддерживать Тбилиси на пути в ЕС.
Несмотря на это, генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал слова посла Дании «грязными». «Общественность хорошо знает, как много чего сделал Бидзина Иванишвили для Грузии... Грузия продолжает прогресс, развивается по пути европейской интеграции», – сказал Каладзе.
Ранее депутат от парламентского большинства Ираклий Заркуа назвал высказывания Соренсен «безответственными и лживыми».
Неижпапа в интервью украинским СМИ сообщил, что лично обращался к партнерам по НАТО с данным вопросом. При этом будут ли реализованы эти предложения, пока неизвестно, передает ТАСС.
Также он сообщил, что Киев получит от Нидерландов один противоминный корабль, а в 2025 году – еще один.
Ранее власти Турции опровергли сообщения о том, что якобы пропустили через черноморские проливы минные тральщики, которые Британия подарила Украине.
Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение сел Победа и Новомихайловка позволит ВС РФ продвинуться к Курахово
«Относительное спокойствие на Южно-Донецком направлении объясняется двумя моментами. Во-первых, противник сейчас испытывает дефицит боеприпасов и вынужден экономить их. Поэтому плотность огня с его стороны снизилась», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Кроме того, мы продолжаем наращивать количество БПЛА для борьбы с ВСУ. Те же «Ланцеты» используются против артиллерии, а малые коптеры для целей поменьше. В целом обстановка на Южно-Донецком направлении благоприятная для Российской армии. После взятия Марьинки начались бои на востоке Георгиевки. Кроме того, наши военные приближаются к селам Победа и Новомихайловка. Последняя, насколько известно, уже охвачена с двух сторон. В районе Угледара ситуация стабильная», – подчеркнул собеседник.
«На данный момент следует ожидать, что наша армия продолжит локальные продвижения на Южно-Донецком направлении. В частности, для российских войск важно освободить села Новомихайловка и Победа. Это позволит решить две задачи. Во-первых, в перспективе взятие этих населенных пунктов позволяет идти к городу Курахово. Во-вторых, оно существенно усложняет ситуацию для ВСУ в Угледаре», – резюмировал Онуфриенко.
Ранее в группировке «Восток» заявили о потере украинскими военными преимущества на Южно-Донецком направлении. Артиллерист с позывным Машук отметил, что за последние месяцы на фронте стало гораздо спокойнее, удары наносятся не с прежней интенсивностью. «Мы успеваем сделать работу… Противник сдулся. Преимущество наше», – сказал он.
Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР.
Кроме того, российскими войсками было нанесено поражение живой силе противника в районе населенного пункта Парасковиевка в ДНР. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы были нанесены удары по самоходной артиллерийской установке «Гвоздика» и боевой машине РСЗО «Град».
Российская артиллерия уничтожила огнем три опорных пункта украинских войск возле Клещеевки, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Также он добавил, что кроме личного состава были уничтожены два бронеавтомобиля ВСУ.
Как выяснили РИА «Новости», согласно данным ведомства, в октябре прошлого года США приобрели 36,8 тыс. баррелей нефти из России на общую сумму в 2,7 млн долларов.
В ноябре американские компании вновь импортировали российскую нефть – 9,9 тыс. баррелей на 750 тыс. долларов. В обоих случаях углеводород закупался для потребления.
Ранее СМИ сообщили, что за 11 месяцев прошлого года Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тыс. км, по темпам бурения Россия может побить постсоветский рекорд.
«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом – первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе – номер один», – приводит его слова ТАСС.
«По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения – нам еще надо стараться. Поэтому тут есть над чем работать», – добавил глава государства.
Ранее Путин заявлял, что Россия является сильной и самодостаточной во всех смыслах страной и продемонстрировала это всему миру.