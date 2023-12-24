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Российский боксер Бивол защитил титул в бою с британцем Артуром
Российский боксер Бивол победил британца Артура и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA
Россиянин Дмитрий Бивол одержал победу в бою с британцем Линдоном Артуром и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг, сообщают информационные агентства.
Кроме того, в результате этой победы Бивол завоевал титул чемпиона Международной боксерской организации (IBO), передает РИА «Новости».
На бой он вышел под песню группы «Кино» «Группа крови». В качестве зрителей присутствовали ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и португальский футболист Криштиану Роналду.
12-раундовый бой состоялся в Эр-Рияде. Бивол одержал победу единогласным решением судей. Титулом WBA он владеет с 2017 года. На профессиональном ринге Бивол побеждал 22 раза (11 – нокаутом), он не потерпел ни одного поражения. Артур побеждал 23 раза (16 – нокаутом), дважды проигрывал, передает ТАСС.
Напомним, Бивол был назван лучшим боксером мира 2022 года.