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Стало известно о возможной потере Биволом чемпионских титулов за отказ от боя
Дмитрия Бивола могут лишить чемпионских поясов из-за отказа от обязательных боев
Российский боксер Дмитрий Бивол рискует потерять один или несколько чемпионских титулов, если откажется от боев с обязательными претендентами.
Как пишет RT, российский боксер Дмитрий Бивол может потерять свои чемпионские титулы, если откажется от боев с обязательными претендентами.
На данный момент, WBC требует, чтобы Бивол провел следующий бой против американца Дэвида Бенавидеса. Кроме того, на поединок с чемпионом претендуют и другие известные боксеры: Майкл Эйферт, который значится в списке претендентов по линии IBF, и Каллум Смит от WBO.
Как писала газета ВЗГЛЯД, реванш между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом в Саудовской Аравии завершился победой Бивола решением судей. Россиянин Дмитрий Бивол одержал победу в бою с британцем Линдоном Артуром и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. Менеджер Виталий Тарасов считает, что третий бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом не будет интересным.