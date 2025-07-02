Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
В Петербурге задержали братьев-близнецов за помощь мошенникам с Украины
Сотрудники полиции и ФСБ задержали двух 20-летних братьев-близнецов, подозреваемых в пособничестве украинским телефонным аферистам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Близнецы, действуя по указанию кураторов с территории Украины, обеспечивали бесперебойную работу оборудования, через которое ежедневно совершалось свыше 10 тыс. звонков гражданам России из мошеннических кол-центров, указала Волк в своем Telegram-канале.
Злоумышленники снимали квартиры, куда организаторы отправляли четыре GSM-шлюза, более 3,5 тыс. сим-карт и ноутбук с необходимым программным обеспечением для работы схемы. В ходе обысков у задержанных изъяли сим-карты, сим-банки, GSM-шлюзы, ноутбук, роутер, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело, фигурантам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сейчас продолжаются оперативные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства и разыскиваются организаторы схемы. Предварительное расследование продолжается.
Ранее в Петербурге задержали двух участников группы, которые с помощью схемы «безопасного счета» присвоили средства 120 граждан на сумму более 150 млн рублей.