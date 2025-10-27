Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.7 комментариев
Бывшего депутата Рады высадили из самолета после скандала
Стало известно о высадке Кормышкиной с семьей в аэропорту Кишинева
Семью бывшего депутата Рады Ирину Кормышкину сняли с рейса в Кишиневе после инцидента, связанного с нарушением правил поведения на борту.
Семью бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Кормышкину высадили из самолета на рейсе из Кишинева после того, как ее муж неадекватно отреагировал на замечание стюардессы, сообщает IPN.
В публикации агентства уточняется, что стюардесса сделала замечание Юрию Кормышкину по поводу недопустимости телефонных разговоров на борту. В ответ на это, по данным источника, он повел себя вызывающе.
После вмешательства командира экипажа семье было предложено покинуть самолет, что они и были вынуждены сделать. Сообщается, что инцидент произошел непосредственно перед взлетом.
В публикации подчеркивается, что Ирина Кормышкина ранее была лишена парламентского мандата на Украине из-за подозрений в незаконном обогащении, а также признания ее и супруга виновными в отмывании доходов.
