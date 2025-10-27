Бывшего депутата Рады высадили из самолета после скандала

Стало известно о высадке Кормышкиной с семьей в аэропорту Кишинева

Tекст: Денис Тельманов

Семью бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Кормышкину высадили из самолета на рейсе из Кишинева после того, как ее муж неадекватно отреагировал на замечание стюардессы, сообщает IPN.

В публикации агентства уточняется, что стюардесса сделала замечание Юрию Кормышкину по поводу недопустимости телефонных разговоров на борту. В ответ на это, по данным источника, он повел себя вызывающе.

После вмешательства командира экипажа семье было предложено покинуть самолет, что они и были вынуждены сделать. Сообщается, что инцидент произошел непосредственно перед взлетом.

В публикации подчеркивается, что Ирина Кормышкина ранее была лишена парламентского мандата на Украине из-за подозрений в незаконном обогащении, а также признания ее и супруга виновными в отмывании доходов.

