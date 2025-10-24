СК начал проверку после драки в аэропорту «Пулково» из-за ребенка

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточняется, в СМИ появилось сообщение о драке между мужчинами на фоне давнего конфликта, после чего бывшая супруга одного из них выхватила ребенка из коляски и убежала, передает РИА «Новости».

В Следкоме отмечают, что предварительной причиной конфликта стал спор между бывшими супругами по поводу опеки над общим сыном. Сейчас сотрудники полиции выясняют подробности случившегося, устанавливают участников драки и мотивы их поступков.

Проверка проводится по фактам, описанным в сообщения СМИ, после проявления агрессии и побега женщины с ребенком. Официальные выводы следователей будут представлены после завершения всех необходимых мероприятий.

