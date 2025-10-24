80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
СК начал проверку после драки в аэропорту «Пулково» из-за ребенка
В Петербурге началась доследственная проверка по факту инцидента в аэропорту «Пулково», сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.
Как уточняется, в СМИ появилось сообщение о драке между мужчинами на фоне давнего конфликта, после чего бывшая супруга одного из них выхватила ребенка из коляски и убежала, передает РИА «Новости».
В Следкоме отмечают, что предварительной причиной конфликта стал спор между бывшими супругами по поводу опеки над общим сыном. Сейчас сотрудники полиции выясняют подробности случившегося, устанавливают участников драки и мотивы их поступков.
Проверка проводится по фактам, описанным в сообщения СМИ, после проявления агрессии и побега женщины с ребенком. Официальные выводы следователей будут представлены после завершения всех необходимых мероприятий.
Ранее сообщалось, что следовавший рейсом Москва – Барнаул самолет вынужденно сел в Омске из-за агрессивного поведения одного из пассажиров.