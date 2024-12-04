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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три важнейших урока для России от падения Алеппо

    Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.

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    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.

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    4 декабря 2024, 16:59 • Новости дня

    Путин: США продолжают эксплуатировать экономики мира через доллар

    Путин: США продолжают эксплуатировать экономики мира через доллар
    @ Sheldon Cooper Source/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение последнего десятилетия США заработали 10 трлн долларов благодаря статусу доллара как мировой резервной валюты, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    Путин отметил, что США продолжают использовать доллар для извлечения выгоды от других экономик, не прилагая для этого значительных усилий, передает RT.

    По его словам, статус доллара позволяет Вашингтону получать огромную прибыль за счет других стран. Российский лидер отметил, что за последние 10 лет это принесло США 10 трлн долларов «просто так».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп пытается изо всех сил удержать на плаву доллар и всю американскую экономику. Однако сделать это становится все труднее. Теперь большой занозой для США стал не просто Китай, а экономическое объединение БРИКС.

    Ранее аналитики предсказали падение доллара и рост криптовалют в следующем году.

    4 декабря 2024, 03:01 • Новости дня
    Карлсон в Москве анонсировал интервью с Лавровым
    Карлсон в Москве анонсировал интервью с Лавровым
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что приехал в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, которое будет опубликовано в ближайшее время.

    «Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова», – приводит слова Карлсона ТАСС.

    В видео, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России), журналист сообщил что «запись интервью» уже «закончена», оно «выйдет очень скоро». По словам Карлсона, интервью «получилось абсолютно захватывающим». Он подчеркнул, что Лавров является «самым опытным министром иностранных дел в мире».

    Рассказывая об интервью, Карлсон сообщил, что Лаврову были заданы вопросы о том, где Россия и США «находятся сейчас» и приближаются ли страны к «беспрецедентному конфликту». «Есть ли способ вернуть Россию из сферы влияния Китая в сферу влияния Запада? Постоянен ли этот союз? И означает ли избрание Дональда Трампа окончание этой войны, которая меняет мир, экономику США, глобальную экономику и ставит под угрозу жизнь каждого человека на этой планете?» – сказал Карлсон.

    Карлсон заявил, что США «незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет». По его словам, американские военные фактически участвуют в боевых действиях против «русских в России».

    «Мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса», – считает Карлсон. Журналист добавил, что в Вашингтоне «никто не работает над тем, чтобы конфликт не превратился в ядерный холокост». По его словам, эскалация достигла апогея после решения президента США Джо Байдена об ударах тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь России.

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. В апреле вышли интервью Карлсона с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, а также с российским философом Александром Дугиным.

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    4 декабря 2024, 01:23 • Новости дня
    Мерц открестился от ультиматума Путину

    Кандидат в канцлеры Германии Мерц открестился от ультиматума Путину по Украине

    Мерц открестился от ультиматума Путину
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что слова нынешнего главы правительства страны Олафа Шольца о готовности Мерца поставить ультиматум Москве не соответствуют действительности.

    «Я никогда не ставил президенту России ультиматум», – приводит слова Мерца ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что его инициатива состояла в предложении снять ограничения по дальности использования Украиной военного оборудования и разрешить поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы Украина могла «влиять на развитие конфликта». Мерц заявил, что Шольц исказил его предложение.

    Мерц подчеркнул, что в данном случае речь идет о «недоразумении», уточнив, что ставить Москве ультиматумы – не его задача, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа.

    В ноябре Шольц в своей первой предвыборной речи предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    4 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии

    Военный эксперт Кашин: Боевикам в Сирии доступны боевой опыт ВСУ и техника НАТО

    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии
    @ Ghaith Alsayed/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Специалисты и бойцы ВСУ одни из немногих в мире, кто обладает реальным опытом участия в боевых действиях. Поэтому США привлекают их в различных конфликтах по всему миру, в том числе и в нынешней поддержке сирийских боевиков. Однако их помощь не является решающей, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее стало известно, что американцы и украинцы оказывают поддержку террористам в Сирии.

    «Во-первых, масштаб сотрудничества украинских специалистов с боевикам ХТШ (террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам», прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») может быть не настолько серьезным, как это хотелось бы представить Киеву. Украина нередко приписывает себе активность везде, где атакуют российских военных», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт.

    «Тем не менее сотрудничество действительно есть, и в первую очередь потому, что сейчас почти ни у кого в мире нет реального опыта ведения боевых действий. А у ВСУ он есть. И очевидно поэтому Запад привлекает украинских специалистов в той или иной степени в различных частях мира, где ведутся конфликты», – рассуждает собеседник.

    «Теоретически пара-тройка опытных операторов БПЛА могут передать сирийским боевикам некие приемы и ухищрения работы. Сомнительно, что это сыграло решающую роль в наступлении ХТШ, но свой вклад наверняка внесло», – добавил спикер.

    «Кстати, Украина сама стремится быть частью таких операций. Они считают, что тем самым повышают свой рейтинг в глазах американских кураторов и пытаются доказать свою полезность. Эта история, в принципе, была типичной и для холодной войны, когда некоторые младшие партнеры США могли использоваться в операциях за пределами региона», – напомнил он.

    «Что же касается технической помощи боевикам, то, насколько я понимаю, она в основном идет из Турции. Турции, как члену НАТО, доступна западная техника. Соответственно, дроны, устройства слежения и связи, различные тепловизоры и прочее вполне могут использоваться боевиками ХТШ», – резюмировал эксперт.

    Американцы и украинцы помогают террористам в Сирии, сами боевики «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, члены террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») и украинские специалисты были замечены в научном центре провинции Алеппо.

    Дипломат подчеркнул, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». Главное управление разведки Украины снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями», указал он.

    Сирийские боевики переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, подтвердил специалист по изучению БПЛА. По его словам, они теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для ВСУ.

    Эксперт говорит, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами, сообщает РИА «Новости». «Я сам был на СВО и видел, как там работают БПЛА. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы», – сказал он, напомнив про надписи на английском языке на дронах.

    О том, что эскалация в Сирии имеет «украинский след», сказала и официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Обращаем внимание на то, что среди боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, явно не обошлось без так называемого украинского следа», – цитирует ее ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие три важнейших урока должна извлечь Россия из падения Алеппо.

    Коментарии (6)
    4 декабря 2024, 12:38 • Новости дня
    Членство Украины в НАТО исключено из мирного плана Трампа

    Reuters: План Трампа содержит уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО

    Членство Украины в НАТО исключено из мирного плана Трампа
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО, сообщает Reuters.

    Как сообщает Reuters, команда советников Дональда Трампа разработала предложения по окончанию конфликта на Украине, которые могут включать в себя уступку крупных территорий страны России на неопределенное время. Предложения, выдвинутые тремя ключевыми советниками, в том числе будущим спецпосланником Трампа по России и Украине, отставным генерал-лейтенантом Китом Келлогом, предполагают отказ Украины от вступления в НАТО.

    Советники Трампа попытаются заставить Москву и Киев начать переговоры, используя различные рычаги влияния. В частности, они предлагают прекратить военную помощь Киеву, если он не согласится на переговоры, и увеличить ее, если президент России Владимир Путин откажется от переговоров. Трамп обещал завершить конфликт в течение 24 часов после инаугурации, но пока не раскрывает деталей.

    Аналитики и бывшие чиновники по вопросам нацбезопасности сомневаются в осуществимости этого плана из-за сложности конфликта. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, столкнувшись с нехваткой ресурсов и потерей территорий, выразил заинтересованность в переговорах. Однако Путин может не проявить интереса к переговорам, поскольку имеет территориальные преимущества и может рассчитывать на дальнейшие успехи на поле боя, отмечает Reuters. Россия контролирует Крым и значительные части Донбасса, а также значительные территории Запорожья и Херсона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Зеленского повысил требования для начала дипломатического урегулирования конфликта, настаивая на полноценном вступлении Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте настаивает на увеличении поставок оружия Украине перед началом возможных мирных переговоров с Россией, чтобы усилить позиции Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких оснований для переговоров между Россией и Украиной.

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    3 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив обострение ситуации в Сирии и необходимость поддержки законных властей в восстановлении стабильности.

    По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы лидеры стран обсудили резкое обострение ситуации в Сирии.

    Владимир Путин подчеркнул важность скорейшего прекращения агрессии со стороны террористических группировок против сирийского государства. Он отметил необходимость поддержки усилий законных властей Сирии по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, включая использование возможностей Анкары в регионе.

    Лидеры выразили желание укреплять взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса. Они акцентировали внимание на ключевом значении координации действий России, Турции и Ирана для нормализации обстановки в Сирии.

    Президенты договорились продолжать контакты в поиске решений для деэскалации кризиса. Помимо сирийской тематики, обсуждался ряд актуальных вопросов российско-турецкого сотрудничества, с акцентом на торгово-экономические и энергетические аспекты.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии.

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    4 декабря 2024, 09:47 • Новости дня
    Захарова рассказала о масштабном характере интервью Лаврова Карлсону

    Tекст: Александра Юдина

    Интервью Сергея Лаврова с Такером Карлсоном будет длиться полтора часа и выйдет через пару дней, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, интервью Лаврова американскому журналисту будет масштабным, передает радио Sputnik.

    Уточняется, что общая продолжительность интервью составит около полутора часов, его выпуск ожидается через несколько дней.

    «Сергей Викторович задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом четкого обозначения национальных интересов. Интервью выходят регулярно российским и зарубежным СМИ, пресс-конференции, различные форматы, брифинги, комментарии – и вот еще одно», – заявила Захарова.

    Она также отметила, что беседа была посвящена самым актуальным вопросам, которые волнуют общество как в России и США, так и во всем мире.

    «Нужно набраться немножко терпения», – резюмировала дипломат.

    В ночь на среду американский журналист Такер Карлсон сообщил, что приехал в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Напомним, в феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. В апреле вышли интервью Карлсона с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, а также с российским философом Александром Дугиным.

    Коментарии (4)
    4 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины
    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины
    @ John Minchillo/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американцы и их союзники оказывают поддержку террористам в Сирии, сами террористы «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе заседания СБ ООН Небензя заверил, что «враг будет разбит, какую поддержку внешние силы ему ни оказывали». «По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают прежде всего американцы и их союзники», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    «Сегодня же поступили сообщения о том, что украинские специалисты с провождения террористов из ХТШ* были замечены в научном центре провинции Алеппо», – сказал Небензя. При этом сами боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») поддержку со стороны Украины «не только не скрывают, но и откровенно бравируют».

    Он подчеркнул, что главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов. Отмечается, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». ГУР снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями».

    Небензя, обращаясь к зампостпреду США при ООН Роберту Вуду, заявил: «Вы не нашли в себе смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан мирных сирийских городов, с трудом налаживающих мирную жизнь».

    США «лукаво утверждали, что нападения на Алеппо и на северо-запад Сирии совершили некие повстанцы», хотя речь идет о «террористах и экстремистах». По словам российского постпреда, США вновь продемонстрировали, что нет таких преступлений, которые Вашингтон готов замолчать ради «наживы и прибыли».

    «Мы, откровенно говоря, рады, что мы с вами находимся по разные стороны баррикад, поскольку такие понятия, как честность, справедливость и совесть, не являются визитной карточкой внешней политики Соединенных Штатов», – сказал Небензя, отметив, что США вместе со своими союзниками «любыми возможностями» пытаются посеять хаос в Сирии, даже не стесняются попыток «обелять» террористическую организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

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    4 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин заявил о ненадежности Запада как экономического партнера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны показали себя как ненадежные партнеры, разрушив многие логистические цепочки и операционные связи, на создание которых ушли десятилетия, заявил президент России Владимир Путин.

    Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», глава государства отметил, что в 2022 году российские предприниматели и компании столкнулись с серьезными вызовами из-за действий западных стран, передает ТАСС.

    По его словам, действия некоторых стран, а точнее, их руководящих элит, привели к тому, что многие логистические цепочки и операционные связи, создававшиеся десятилетиями, оказались разрушены.

    «Вы знаете, что в 2022 году наши предприниматели, компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых, скажем аккуратно, некоторых стран. Или, точнее, их руководящих элит. Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры: были поставлены под удар или даже разрушены многие логистические цепочки, операционные связи, которые нарабатывались десятилетиями», – сказал Путин.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала испытание «Орешника» подтверждением недоверия к Западу.

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    4 декабря 2024, 13:03 • Новости дня
    Эксперт: Задержание хакера Wazawaka стало сигналом России для США

    Эксперт Смилянец: Задержание хакера Wazawaka стало сигналом России для США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержание в Калининграде хакера Михаила Матвеева, известного как Wazawaka, является дипломатическим сигналом России для США, заявил эксперт по кибербезопасности Дмитрий Смилянец.

    Арест Матвеева указывает на готовность России к сотрудничеству с США в области предотвращения компьютерных преступлений, сказал Смилянец «Газете.Ru».

    Он напомнил, что администрация действующего президента США Джо Байдена уходит, а в Белый дом возвращается Дональд Трамп.

    «У Трампа собрана уникальная команда, которая готова работать с Россией. Я думаю, и Россия готова к этому сотрудничеству. Арест Матвеева подтверждает намерения России в создании адекватных и партнерских отношениях с США по части взаимодействия спецслужб в рамках предотвращения компьютерных преступлений», – пояснил эксперт.

    Wazawaka не стал первым «подарком» российских силовиков для США, сказал собеседник. В 2022 году была ликвидирована группировка хакеров Revil, действовавшая против таких компаний, как Apple и JBS. Это произошло вскоре после переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

    Однако, по словам Смилянца, администрация Байдена не оценила усилия России.

    29 ноября в Калининграде правоохранительные органы задержали Владимира Матвеева по подозрению в создании и распространении вредоносных компьютерных программ. Уже 1 декабря он был освобожден из-под стражи.

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    4 декабря 2024, 16:30 • Новости дня
    Путин заявил о крушении планов Запада нанести стратегическое поражение России

    Путин: России хотели нанести стратегическое поражение, но эти планы потерпели крах

    Путин заявил о крушении планов Запада нанести стратегическое поражение России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» отметил, что в 2022 году некоторые страны проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив производственные и логистические цепочки. России хотели нанести стратегическое поражение, в том числе в экономике, но эти планы потерпели провал.

    «Мы часто слышим и в политической сфере, и в военной, и в экономической, что этими странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе и на экономическом, и технологическом направлении, кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг нашей страны, создать на нашем рынке непреодолимый дефицит товаров, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни наших граждан. Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года и традиционно становится площадкой для обсуждения макроэкономических трендов и укрепления финансового суверенитета. Мероприятие собирает представителей госструктур, руководителей компаний и инвесторов.

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    4 декабря 2024, 14:29 • Новости дня
    Захарова: Байден мог тайно помиловать фон дер Ляйен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что уходящий президент США Джо Байден мог помиловать не только своего сына Хантера, но и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

    Захарова отметила, что Урсулу фон дер Ляйен подозревают в злоупотреблениях при закупке вакцин от коронавируса, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что вокруг дела существуют «настойчивые попытки европрокуратуры забрать у бельгийских судей уголовное разбирательство» под свое руководство, хотя институционально это не входит в ее компетенцию. «Вот вам дополнительная картина к и так чудовищному полотну об отсутствии свободы слова, в частности в ЕС», – заявила она.

    «Было бы интересно обратить внимание на настойчивые попытки европрокуратуры забрать у бельгийских судей уголовное разбирательство под свое еврокрыло. При этом эта структура институционально не имеет компетенции в данном деле», – добавила спикер МИД. Захарова выразила мнение, что существует вероятность, что Байден уже помиловал Урсулу фон дер Ляйен.

    Напомним, президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов. Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал это решение Байдена, назвав его вопиющим нарушением правосудия. Американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность тем, что помилование Хантера Байдена может поставить под угрозу целостность Соединенных Штатов.

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    3 декабря 2024, 22:40 • Новости дня
    Путин принял в Кремле госсекретаря Союзного государства Мезенцева

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялась встреча президента России Владимира Путина и государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин принял в Кремле государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева», – сообщается на сайте Кремля.

    Встреча прошла в связи с подготовкой к заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства. Заседание состоится в пятницу в Минске.

    На прошлой неделе Путин подписал закон о расширении ОСАГО на Белоруссию. Кроме того, в ноябре Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией. В октябре министр обороны России Андрей Белоусов на заседании в Минске указал, что адаптированная политика ядерного сдерживания России допускает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии.

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    4 декабря 2024, 16:03 • Новости дня
    Путин сообщил о росте ВВП России на 4,1% в 2024 году
    Путин сообщил о росте ВВП России на 4,1% в 2024 году
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Валовой внутренний продукт России вырос на 4,1% за период с января по октябрь 2024 года, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    «В прошлом году валовый внутренний продукт России вырос на 3,6%. Это хорошо известно. А за январь – октябрь текущего года он увеличился на 4,1%. Причем главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью», – сообщает ТАСС.

    1 декабря Путин утвердил федеральный бюджет на 2025–2027 годы, предусматривающий рост доходов и расходов с прогнозируемым дефицитом на уровне 1,173 трлн рублей в 2025 году.

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    3 декабря 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин посетил центр реабилитации инвалидов в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник посетил Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой.

    В ходе визита главе государства показали различные отделения центра, включая кабинеты лечебной физкультуры, вертикализации и обучения ходьбе, а также залы для социально-психологической коррекции детей, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Путин также посетил зону бассейна и осмотрел одну из палат, где ему продемонстрировали, как организована система тепло- и водолечения. В центре создана единая система поддержки людей с инвалидностью, которая включает полный комплекс медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.

    Ранее Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО), выпускающий высокотехнологичные протезы для военнослужащих, пострадавших в зоне СВО. Президент также пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО.

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    3 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин рассказал об успехах первых участников программы «Время героев»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин рассказал, что у первых участников образовательной программы «Время героев» складывается все хорошо.

    Президент сообщил о положительных результатах работы первых участников образовательной программы «Время героев». В ходе его визита в Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) участники СВО, проходящие реабилитацию, выразили желание принять участие в программе. Путин отметил, что для военнослужащих предусмотрены максимально простые условия участия, и он лично просил упростить процесс подачи документов, чтобы действующие военнослужащие могли подать заявку, кадры приводятся в Telegram-канале Кремля.

    «В первом потоке из 83 человек – ребята достойные, лауреаты, Герои России, награждены орденами Мужества... У них все складывается очень хорошо, программа продолжается», – сказал Путин и пожелал успехов.

    С момента регистрации на отбор во второй поток программы «Время героев» поступило свыше 10 тысяч заявок от участников и ветеранов СВО. Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы «Время героев» началась 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.

    В феврале, в послании Федеральному собранию, Путин объявил о запуске программы «Время героев» для подготовки высококвалифицированных руководителей из числа военнослужащих и ветеранов СВО. Программа направлена на подготовку кадров для работы в органах власти и крупных компаниях. Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению.

    Ранее в Telegram-канале программы «Время героев» было заявлено, что в ближайшее время ожидаются 46 назначений участников проекта, а уже 12 выпускников первого потока заняли различные должности. Артем Жога стал полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов возглавил Тамбовскую область, а Артур Орлов руководит «Движением первых». Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

    Напомним, программа «Время героев» 14 ноября объявила дополнительный набор, а за первые восемь часов регистрации поступило более 1 тыс. заявок от участников и ветеранов СВО, что свидетельствует о высоком интересе к обучению. Прием заявок для новых участников продлится до 15 января 2025 года.

    В рамках дополнительной регистрации второго потока программы «Время героев» подано более 10 тыс. заявок, еще 286 участников обновили свои данные о достижениях и званиях.

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