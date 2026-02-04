  • Новость часаПереговоры по Украине начались в Абу-Даби
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    4 февраля 2026, 14:32

    Французский политик предрек арест Маску в случае явки на допрос

    Филиппо: В случае явки на допрос во Францию Маска арестуют, как Дурова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что власти Франции немедленно задержат Илона Маска, если он явится на допрос, на который его вызвала французская прокуратура после обыска в парижском офисе соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Филиппо в своем сообщении в соцсети X призвал предпринимателя проигнорировать судебную повестку на допрос 20 апреля, передает ТАСС.

    «Илону Маску нужно выбросить в мусорку повестку французского суда на допрос 20 апреля. Совершенно точно ему не следует туда идти», – написал он.

    Политик подчеркнул, что Франция, находящаяся под «евромакронистской оккупацией», больше не является страной, где действует верховенство права. По его мнению, Маска ждет тюремное заключение и последующий арест, как это случилось с сооснователем Telegram Павлом Дуровым.

    Также Филиппо назвал обыск в офисе и расследование в отношении соцсети X «позором для Франции».

    Напомним, Маска вызвали для дачи показаний из-за обысков в офисах Х во Франции.

    Предприниматель назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой.

    4 февраля 2026, 10:19
    «Единая Россия» анонсировала отчетную кампанию перед избирателями по всей России

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» запускает серию форумов, где расскажет о достижениях по «Народной программе» и соберет предложения для ее обновления перед выборами.

    Партия «Единая Россия» запускает масштабную отчетную кампанию по результатам выполнения «Народной программы», с которой шла на выборы в Госдуму в 2021 году, пишет «Коммерсантъ».

    Первый форум серии «Есть результат» пройдет 5 февраля в Челябинске, затем подобные мероприятия состоятся в десятках регионов. На форумах общественники, эксперты и представители отраслей заслушают отчеты о реализации программы в своем регионе и предложат идеи для новой версии документа, с которым партия планирует идти на выборы в 2026 году.

    По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, главная цель кампании – донести до жителей регионов конкретные примеры реализованных инициатив. Он подчеркнул, что среди ключевых достижений отмечаются мероприятия по социальной догазификации, новые меры поддержки граждан, благоустройство территорий, развитие экономики и помощь в приближении победы в спецоперации на Украине. Работа партии, как отметил Якушев, синхронизирована с национальными проектами, а обратная связь жителей позволит учесть их предложения в новой программе.

    Региональные обсуждения будут подытожены на федеральных форумах при участии представителей правительства России. Все инициативы, отобранные в ходе кампании, рассмотрят на партийном съезде, который будет приурочен к старту предвыборной кампании. В 2024 году в «Народную программу» уже вносились изменения, касающиеся поддержки семей, выплат, здравоохранения, образования и участников спецоперации на Украине.

    Политолог Алексей Чеснаков считает, что подобная отчетная кампания – уникальная предвыборная стратегия «Единой России», отличающая ее от других партий. По его словам, единороссы реализуют больше конкретных проектов благодаря постоянному согласованию своих приоритетов с указами президента и решениями правительства.

    Партия «Единая Россия» подготовила отдельный раздел народной программы для поддержки промышленности и внедрения инноваций. В новый раздел включили предложения экспертов отрасли.

    4 февраля 2026, 01:34
    Стали известны подробности убийства сына Каддафи в Ливии

    Al Hadath: Сын Каддафи убит во дворе дома в Ливии в результате покушения

    Стали известны подробности убийства сына Каддафи в Ливии
    @ AL24news (CC BY-SA 3.0)

    Tекст: Антон Антонов

    Убийство Сейфа аль-Ислама, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, произошло во дворе его собственного дома в Ливии в результате покушения, сообщает Al Hadath.

    По данным Al Hadath, покушение произошло, когда аль-Ислам находился в саду, нападавших было четверо. Все они скрылись с места происшествия. Издание Al Jazeera уточняет, что перед атакой в доме отключили все камеры видеонаблюдения, передает ТАСС.

    Боевая 444-я бригада, подчиняющаяся минобороны Правительства национального единства Ливии, заявляет, что аль-Ислам погиб в ходе вооруженных столкновений. При этом представители бригады подчеркивают, что их бойцы не причастны к этим событиям.

    Источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией, сообщил, что нападение произошло в городе Зинтан на северо-западе Ливии.

    Гибель аль-Ислама подтвердил его двоюродный брат Ахмед Каддафи: «Он погиб ради вас, пусть его кровь не будет пролита напрасно». Также двоюродный брат сообщил Al Arabiya, что аль-Ислам ранее неоднократно подвергался покушениям.

    После произошедшего сторонники убитого потребовали привлечь международное сообщество к расследованию обстоятельств его гибели. Представитель Каддафи в комитете по общеливийскому диалогу Абдалла Усман заявил, что похороны не состоятся до завершения расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщили, что сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам был убит в городе Эз-Зинтан на западе Ливии. На него напали неизвестные боевики.

    3 февраля 2026, 15:00
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    3 февраля 2026, 17:30
    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна

    Певица Алла Пугачева упоминалась в документах по делу Эпштейна

    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна обнаружено упоминание российской певицы Аллы Пугачевой в письме венчурного инвестора.

    Имя певицы Аллы Пугачевой фигурирует в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает РИА «Новости». Документы министерства юстиции США содержат письмо венчурного инвестора Бориса Николича, отправленное Эпштейну в январе 2014 года.

    В нем Николич приводит выдержки из опроса о самых уважаемых людях, отмечая: «Половину из десяти самых уважаемых людей в России составляют женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачеву и королеву Елизавету II. Это самый высокий показатель среди всех стран, в которых проводился опрос».

    В письме также указано, что самым почитаемым человеком в мире по результатам опроса стал основатель Microsoft Билл Гейтс. В теме письма значится: «Миссия выполнена для некоторых».

    Джеффри Эпштейну в 2019 году в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую деятельность. По этим статьям ему грозило до 40 лет лишения свободы и до пяти лет по второй статье. По данным обвинения, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек в своих домах в Нью-Йорке и Флориде. Некоторым жертвам он платил наличными сотни долларов и поручал находить новых девушек для подобных встреч. Возраст пострадавших доходил до 14 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна содержатся утверждения о возможной причастности Владимира Зеленского к торговле людьми на Украине.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предстоящий допрос Билла и Хиллари Клинтон по этому делу. Между тем после публикации новых документов по делу Эпштейна доверие к кронпринцессе Метте-Марит в Норвегии снизилось у более чем трех четвертей жителей страны.


    3 февраля 2026, 23:56
    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой
    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший в Санкт-Петербург под багамским флагом и с российской командой, задержан Эстонией по подозрению в контрабанде из Эквадора, сообщил портал err.ee.

    Контейнеровоз был задержан во внутренних водах Эстонии. В составе экипажа находились 23 гражданина России, команда не оказывала сопротивления во время операции. По данным эстонских властей, судно зашло в территориальные воды для проведения бункеровки и находилось на официальной якорной стоянке в момент проверки, передает ТАСС со ссылкой на err.ee.

    Сотрудники следственного отдела налогово-таможенного департамента проводят первичные проверки на борту контейнеровоза. Судно следовало в Петербург, однако, по данным ВМС Эстонии, Baltic Spirit не входит в состав так называемого теневого флота России и не находится под санкциями Евросоюза. Задержание проводил следственный отдел Налогово-таможенного департамента Эстонии совместно с полицией и ВМС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае эстонские военные самолеты и корабли атаковали танкер под флагом Габона в Финском заливе, шедший в российский порт. Российский истребитель Су-35 появился и вынудил эстонских военных прекратить свои действия против судна.

    СМИ заявили, что британские власти готовятся захватывать и арестовывать танкеры, выходящих из российских портов. Франция захватила танкер с российской нефтью. В пятницу стало известно, что Эммануэль Макрон предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Франция вынуждена освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.

    4 февраля 2026, 01:51
    Назван размер отката экс-руководству Курской области за контракт на постройку фортификаций

    Откаты экс-руководству Курской области превысили 20 млн рублей

    Tекст: Антон Антонов

    Стали известны детали уголовного дела в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова о хищениях на строительстве фортификаций. Согласно обвинению, утвержденному Генпрокуратурой, чиновники получали откаты, которые превысили 20 млн рублей.

    По версии следствия, чиновники через посредника Дмитрия Шубина получали откаты от руководителя компаний-подрядчиков Виктора Головченко за госконтракты на ремонт школ и строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Суммарно, как утверждается, им было передано почти 13 млн рублей, пишет «Коммерсант».

    Согласно материалам дела, суммы за покровительство и своевременную оплату работ передавались лично и доставлялись в администрацию области на Красной площади Курска.

    В числе новых эпизодов фигурирует депутат Курской областной думы Максим Васильев, чья фирма стала подрядчиком на строительство двух взводных опорных пунктов для погранслужбы ФСБ за 192,647 млн руб. В качестве отката, как говорится в обвинении, Дедову и Смирнову поступило еще 8 млн рублей.

    Следствие отмечает, что объекты так и не были приняты заказчиком: оборонительные сооружения оказались недостроенными, амбразуры выполнены неправильно, а укрытия не соответствовали требованиям безопасности. В показаниях сотрудников ФСБ говорится о «ужасном» состоянии объектов.

    В ходе следствия Смирнов и другие фигуранты указывали на возможную причастность к коррупции экс-губернатора Романа Старовойта. После отставки с поста министра транспорта в июле 2025 года он покончил с собой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дедов на заседании Ленинского суда заявил о полном переводе откатов по строительству фортификаций Смирнову. В сентябре 2025 года Смирнов сознался в получении взяток. Следственные органы установили обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.

    3 февраля 2026, 17:07
    Россия, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма начали диалог по созданию нового объединения

    Россия, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма начали диалог по созданию Евразийской хартии

    Россия, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма начали диалог по созданию нового объединения
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пять государств, включая Россию, приняли решение о начале совместных консультаций по созданию Евразийской хартии, строящейся по принципам многообразия и многополярности.

    Россия, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма согласились приступить к инклюзивным консультациям по созданию Евразийской хартии, сообщает ТАСС. Об этом говорится в совместном заявлении, поступившем в агентство от пресс-службы МИД Белоруссии.

    В документе подчеркивается: «Мы соглашаемся начать инклюзивный консультативный процесс по Евразийской хартии в евразийском формате с целью обсуждения соответствующих субстантивных и процедурных вопросов, связанных с идеей разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Мы также соглашаемся рассмотреть результаты консультативного процесса. Сроки и место будут определены его участниками в будущем».

    Идея разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности прозвучала впервые на Первой международной конференции по евразийской безопасности, которая прошла в Минске в октябре 2023 года. В последующем обсуждение будущего документа продолжилось в 2024 и 2025 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийская хартия разнообразия и многополярности в XXI веке должна быть принята на уровне глав государств.

    3 февраля 2026, 21:50
    Водителям разъяснили ситуацию с изъятием номеров АМР и ЕКХ
    Водителям разъяснили ситуацию с изъятием номеров АМР и ЕКХ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В социальных сетях появились слухи о массовом изъятии номеров серии АМР и ЕКХ, однако Госавтоинспекция их опровергла, подчеркнув законность использования таких регистрационных знаков.

    Информация о массовом изъятии регистрационных знаков серии АМР в Московском регионе не соответствует действительности, пишет «Российская газета». Сообщения о якобы конфискации 15 таких номеров и аннулировании учета оказались недостоверными.

    В Telegram-каналах сообщалось, что номера с кодом 97 считаются правительственными и их начали убирать из общего оборота, запрещая также продажу таких номеров на интернет-площадках. Якобы сотрудники Госавтоинспекции останавливают автомобили для проверки и изъятия этих номеров.

    На самом деле, как пояснил источник в Госавтоинспекции, подобных мер не проводится. Никто не останавливает автомобили исключительно из-за наличия номеров АМР. Если регистрационные документы в порядке и номер выдан законно, никаких оснований для его изъятия нет.

    Источник добавил, что интерес к этим номерам проявляют в основном состоятельные автовладельцы, желающие подчеркнуть свою причастность к правительственным структурам, но к ним не предъявляется никаких претензий, если оформление прошло в установленном порядке.

    Иная ситуация сложилась с регистрационными знаками серии ЕКХ. Ранее такие номера использовались на автомобилях силовых ведомств, и сегодня они фактически превращаются в фактор риска для их владельцев. На фоне участившихся поджогов и попыток установки взрывных устройств под служебные машины подобный номер становится очевидным маркером, сразу указывающим на принадлежность транспорта к силовым структурам.

    Именно поэтому в рамках требований по защите служебной информации, закрепленных в федеральных законах, регистрация номеров серии ЕКХ больше не производится. Речь при этом не идет об изъятии таких знаков на дорогах. Однако если владелец обращается в регистрационное подразделение с просьбой сохранить за собой номер при смене автомобиля, ему будет отказано. Фактически выбор сводится к двум вариантам: продолжать эксплуатацию текущей машины с прежним номером или заменить его на новый.

    Следует учитывать, что государственный регистрационный знак не является объектом частной собственности, а право сохранить его при продаже автомобиля – лишь дополнительная административная возможность, предоставляемая ГИБДД.

    По этой же причине исчезла и схема перепродажи номеров серии ЕКХ. Формально продавался не сам номер, а автомобиль с ним, после чего новый владелец пытался перенести комбинацию на другое транспортное средство. В случае с ЕКХ такая процедура больше невозможна, использовать номер на новом автомобиле не получится.

    Ранее сообщалось, что в нижней палате парламента может быть рассмотрен законопроект о продаже особых автомобильных номеров с платой, которую установит регистрирующий орган.

    В СПЧ призвали МВД обратить внимание на номера автомобилей без российского триколора.

    3 февраля 2026, 19:30
    В Госдуме заявили о стягивании ВСУ к границе с Курской и Белгородской областями

    Колесник: ВСУ стягивают подразделения на границу с Курской и Белгородской областями

    В Госдуме заявили о стягивании ВСУ к границе с Курской и Белгородской областями
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские вооруженные силы продолжают попытки прорыва на российские приграничные территории и концентрируют подразделения у границы с Курской и Белгородской областями, заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    «Киев пытался стянуть войска к Курской и Белгородской областям и наносить удары по приграничным территориям. Все эти подразделения будут уничтожены, прорыва на свои территории мы не допустим, но к этим попыткам стоит относиться максимально серьезно», – заявил депутат, передает «Газета.Ru».

    Колесник считает, что российские военные эффективно отвлекают силы ВСУ от попыток продвижения вглубь российских регионов, одновременно нанося удары по энергетической инфраструктуре на Украине.

    Он добавил, что пока украинские военные заняты защитой и восстановлением своей энергетики после российских ударов, российские подразделения могут проводить зачистки в приграничных районах.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как они могут выглядеть и где вероятно их проведение.

    3 февраля 2026, 19:38
    Из Марокко экстрадировали в Россию «шариатского судью» в Сирии

    Марокко экстрадировало в Россию «шариатского судью» террористов в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Российским правоохранителям властями Марокко был выдан Дмитрий Леонов, который с 2012 года участвовал в незаконных вооруженных формированиях в Сирии.

    Марокко выдало России Дмитрия Леонова, который был «шариатским судьей» в вооружённой группировке на территории Сирии, передает «Интерфакс». По данным Генпрокуратуры России, Леонов был экстрадирован для привлечения к ответственности по статьям об участии в незаконном вооружённом формировании и деятельности террористической организации.

    Следствие установило, что в 2012 году Леонов отправился в Сирию, где присоединился к вооружённой группе и стал «шариатским судьей», разбирая конфликты между участниками формирования. Весной 2015 года эта группировка вошла в состав запрещённой в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

    После этого Леонов скрылся от сотрудников правоохранительных органов, и его объявили в международный розыск по линии Интерпола по поручению Генпрокуратуры России. Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, Марокко задержало разыскиваемого, и сегодня в аэропорту Касабланки он был передан российским правоохранителям для этапирования в Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, марокканские власти задержали в аэропорту имени Мухаммеда V близ Касабланки гражданина России, который находится в международном розыске по обвинению в связях с террористами.

    4 февраля 2026, 01:20
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сдержал обещание и временно приостановил удары по Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Он сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (на любой срок), потому что там очень-очень холодно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он пояснил, что «речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья», передает ТАСС.

    Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что Трамп не удивлен массированным ударом России в ответ на атаки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обратился к Путину с просьбой приостановить на время удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля.

    Россия в ночь на вторник возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях происходят массовые отключения тепла и света. Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    3 февраля 2026, 16:04
    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»

    Умерла советский диктор Жильцова

    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»
    @ Виталий Созинов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова скончалась на 90-м году жизни.

    «Не стало Светланы Жильцовой – легендарного советского диктора. КВН, «Утренняя почта», «Песня года», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши». Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы», – говорится в сообщении «Первого канала».

    Как отмечает телеканал, Жильцова ушла из профессии на пике популярности и посвятила себя семье.

    Жильцова родилась в 1936 году в Москве. Ее телевизионная карьера началась еще во время учебы на четвертом курсе университета, когда она победила в конкурсе и стала диктором-переводчиком в совместном советско-канадском фильме о звездах эстрады.

    Ранее диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни.

    3 февраля 2026, 19:54
    АвтоВАЗ начал продажи новой битопливной Lada Vesta CNG
    АвтоВАЗ начал продажи новой битопливной Lada Vesta CNG
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В продажу поступила новая версия Lada Vesta CNG, оснащенная модернизированной газобаллонной системой и увеличенным запасом хода более 1000 км.

    Продажи новой битопливной Lada Vesta CNG стартовали в России, передает «Российская газета». Главное новшество модели – газобаллонная система четвертого поколения от тольяттинской компании «АТС Авто», предусматривающая распределенный впрыск метана с добавлением бензина для улучшенной динамики.

    Двухкомпонентный баллон объемом 90 литров установлен в багажнике автомобиля и вмещает 22 кубометра сжатого метана. На газе Lada Vesta CNG способна проехать до 320 км, а общий запас хода с учетом бензинового бака превышает 1000 км. Производитель отмечает, что использование метана позволяет снизить топливные расходы в два-три раза и уменьшить транспортный налог на 50%.

    Система автоматического перекрытия газа обеспечивает безопасность в случае нарушения герметичности магистрали или аварии. В интерфейс бортового компьютера добавлены сведения о работе ГБО, остатке газа и запасе хода.

    Гарантия на газобаллонное оборудование сохраняется, регистрация изменений в конструкции не требуется. Lada Vesta CNG комплектуется бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и механической пятиступенчатой коробкой передач.

    В базовой версии автомобиль оснащен кондиционером, двумя подушками безопасности, системой стабилизации, бесключевым доступом, дистанционным запуском двигателя и светодиодной оптикой. Модель доступна в четырех комплектациях, цены с учетом господдержки начинаются от 1 515 000 рублей, без субсидии – 1 881 000 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «АвтоВАЗ» увеличил экспорт на 31% в 2025 году. Компания открыла дилерские центры за рубежом.

    Объем реализации Lada Iskra на второй неделе декабря показал лучший результат с начала продаж, было реализовано 668 машин.

    Новый кроссовер Lada Azimut дебютировал на автомобильном фестивале на ВДНХ.

    4 февраля 2026, 04:08
    Серии взрывов прогремели в Одессе
    Серии взрывов прогремели в Одессе
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как минимум две серии взрывов произошли в Одессе, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров сообщил о повторных взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает ТАСС.

    При этом в Одесской области Украины воздушная тревога уже снята. Сирены продолжают работать только в Днепропетровской и Харьковской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове и Сумах прогремели взрывы. В ночь на вторник в ответ на террористические атаки ВСУ российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК противника и используемым в его интересах объектам энергетики. В Киеве, Харькове и других областях были зафиксированы массовые отключения тепла и света.

    3 февраля 2026, 23:34
    Подозреваемый в похищении мужчины ликвидирован на Рублевском шоссе в Москве

    Подозреваемый в похищении мужчины ликвидирован на Рублевском шоссе, сообщник задержан

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве при задержании полицией на Рублевском шоссе подозреваемых в похищении мужчины в Пензе злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, один из них ликвидирован, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Операцию по задержанию проводили сотрудники ГУУР МВД России и УМВД по Пензенской области при поддержке Росгвардии, сообщила Волк в Telegram.

    Двое подозреваемых, которых разыскивали за похищение мужчины в Пензе 29 января, скрывались в одном из домов на Рублевском шоссе. По данным оперативников, после похищения «заложник был убит».

    Во время спецоперации подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, после чего полицейские использовали табельное оружие. Один из подозреваемых получил смертельные ранения, второй был задержан и доставлен в следственные органы. Сейчас устанавливаются возможные другие эпизоды преступной деятельности задержанных в различных регионах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области пьяный мужчина открыл огонь по автомобилю скорой помощи. Нападавший скрылся в лесу до прибытия сотрудников правоохранительных органов, забрав с собой два охотничьих ружья. Сотрудники СОБР «Гранит» задержали подозреваемого.

    4 февраля 2026, 10:25
    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области

    ВСУ нанесли удар из HIMARS, БПЛА и ракет «Нептун» по Брянской области

    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Комбинированный удар Вооруженных сил Украины по Брянской области был нанесен с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун», сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с использованием систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун», сообщил в Telegram-канале Богомаз.

    По его словам, силы ПВО России уничтожили все запущенные ракеты и 11 БПЛА.

    В результате атаки были повреждены 20 частных домов и 27 квартир в одном многоквартирном доме. Кроме этого, повреждены окна в здании больницы, три гражданских автомобиля и полностью уничтожен жилой кирпичный дом в поселке Глинищево Брянского района.

    Осколки также попали в автомобили в Бежицком районе Брянска. Пострадала мирная жительница, которая получила множественные ранения и была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

    ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области, в результате чего один человек получил ранения.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о серьезных повреждениях инфраструктуры после ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу.

    В результате атаки ВСУ все городские водозаборы отключились от электроснабжения, началось их подключение к резервным источникам.

  О газете
