Французский политик предрек арест Маску в случае явки на допрос

Филиппо: В случае явки на допрос во Францию Маска арестуют, как Дурова

Tекст: Валерия Городецкая

Филиппо в своем сообщении в соцсети X призвал предпринимателя проигнорировать судебную повестку на допрос 20 апреля, передает ТАСС.

«Илону Маску нужно выбросить в мусорку повестку французского суда на допрос 20 апреля. Совершенно точно ему не следует туда идти», – написал он.

Политик подчеркнул, что Франция, находящаяся под «евромакронистской оккупацией», больше не является страной, где действует верховенство права. По его мнению, Маска ждет тюремное заключение и последующий арест, как это случилось с сооснователем Telegram Павлом Дуровым.

Также Филиппо назвал обыск в офисе и расследование в отношении соцсети X «позором для Франции».

Напомним, Маска вызвали для дачи показаний из-за обысков в офисах Х во Франции.

Предприниматель назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой.