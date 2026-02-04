Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Французский политик предрек арест Маску в случае явки на допрос
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что власти Франции немедленно задержат Илона Маска, если он явится на допрос, на который его вызвала французская прокуратура после обыска в парижском офисе соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Филиппо в своем сообщении в соцсети X призвал предпринимателя проигнорировать судебную повестку на допрос 20 апреля, передает ТАСС.
«Илону Маску нужно выбросить в мусорку повестку французского суда на допрос 20 апреля. Совершенно точно ему не следует туда идти», – написал он.
Политик подчеркнул, что Франция, находящаяся под «евромакронистской оккупацией», больше не является страной, где действует верховенство права. По его мнению, Маска ждет тюремное заключение и последующий арест, как это случилось с сооснователем Telegram Павлом Дуровым.
Также Филиппо назвал обыск в офисе и расследование в отношении соцсети X «позором для Франции».
Напомним, Маска вызвали для дачи показаний из-за обысков в офисах Х во Франции.
Предприниматель назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой.