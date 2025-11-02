С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
The National Interest сообщил о поражении Patriot на Украине российскими «Искандерами»
Модернизация российских ракетных комплексов позволила армии обходить американские системы Patriot, что привело к резкому снижению эффективности украинской ПВО, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.
Вооруженные силы России смогли преодолеть системы противовоздушной обороны Patriot, используемые украинской стороной, благодаря усовершенствованным ракетам «Искандер-М», передает gazeta.ru. Обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт отметил, что украинская ПВО стала настолько ненадежной, что кажется, будто ее вовсе не осталось.
Журналист приводит свидетельства коллеги из The American Conservative, который сообщил, что процент успешного перехвата российских ракет с украинской стороны снизился с 34 до шести процентов. По его словам, эти данные отражают реальное положение дел на фронте.
В публикации поясняется, что современные «Искандеры-М» на последнем этапе полета совершают резкие пикирования. Такие маневры дезориентируют американские радиолокационные установки и мешают им обнаруживать и перехватывать цели. Вайхерт подчеркивает: «Когда цель внезапно меняет траекторию полета, у программного обеспечения и системы перехватчика остается меньше времени на расчеты и корректировку перехвата. Следовательно, вероятность неудачного перехвата резко возрастает».
Кроме того, армия России регулярно использует специальные радиолокационные приманки, которые дезориентируют радиолокаторы Patriot. На обороноспособность ВСУ также влияет постоянное производство новых ракет в России. Эксперты уверены, что западный оборонно-промышленный комплекс не сможет быстро реагировать на растущие вызовы, так как значительно уступает российскому в возможностях и масштабах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания заявила о своей готовности оплатить поставку зенитных ракетных комплексов Patriot для ВСУ. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине одну батарею системы Patriot. Германия рассматривала возможность покупки для Киева зенитных систем Patriot и ракет к ним.