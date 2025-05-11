Во Владивостоке перевернулись две лодки с рыбаками

При опрокидывании двух лодок во Владивостоке погиб человек

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что в 13.40 по местному времени спасатели получили информацию о перевернувшейся лодке с двумя рыбаками у бухты Щитовая, один мужчина погиб на месте, передает РИА «Новости».

Через час, в 14.40 по местному времени, поступило еще одно сообщение: в районе бухты Три поросенка перевернулась лодка с людьми. Спасатели обнаружили трех мужчин в 300 метрах от берега рядом с перевернутой лодкой. Пострадавшие были оперативно доставлены на берег в удовлетворительном состоянии.

В апреле в МЧС России сообщили, что аэролодка, на борту которой находились шесть человек, перевернулась на озере Байкал.

Ранее в Хабаровском крае два рыбака провалились под лед на автомобиле. Тело одного погибшего было найдено, поиски второго были прекращены. Грузовой автомобиль провалился под лед на ледовой переправе через реку Каму в Мамадышском районе Татарстана.