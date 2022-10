Новый премьер Британии идет ко дну вместе с британским фунтом 3 октября 2022, 08:50

Фото: Jacob King/AP/ТАСС

Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Лиз Трасс, совсем недавно ставшая премьер-министром Великобритании, уже столкнулась с риском лишиться своего поста. Почему премьерское кресло зашаталось под нею настолько быстро, что думают о Лиз Трасс британские избиратели и как происходящее связано с кризисом британского фунта и экономики в целом? «У всех из нас случались просчеты в первые дни на новой работе. Возможно, вы опоздали в первый день. Может быть, вы использовали кофейную кружку босса. И возможно, вы так сильно обвалили свою собственную валюту, что пришлось вмешаться Международному валютному фонду. Пусть те, кто не разрушил собственную экономику, первыми бросят в нас камень». Именно так европейское издание Politico описывает ситуацию, в которой сейчас оказалась премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. А ирландская компания RyanAir выпустила специальный билет для Лиз Трасс из лондонского аэропорта Гэтвик в направлении «Куда угодно». При этом в британских СМИ не прослеживается никакого желания защищать своего премьера. Так, респектабельная The Economist поместила на обложку Лиз Трасс и министра финансов Кваси Квартенга, которые гребут на тонущей лодке под названием «Великобритания». Дело в том, что Лиз Трасс была избрана на пост премьера не всем населением страны, а лишь голосами около сотни тысяч избирателей Консервативной партии. А если быть точнее, то ее кандидатуру выбрали три сотни депутатов-консерваторов в Палате общин – это они на предварительных голосованиях отобрали из восьми кандидатов двух (Трасс и бывшего министра финансов Риши Сунака), предложив населению выбирать между этими двумя. В итоге в момент избрания рейтинг Лиз Трасс составлял примерно 22% (4% населения страны были рады тому, что она стала премьером, а 18% – скорее рады). Более того, у нее не было и полноценной поддержки в парламенте: депутатам-то как раз больше нравился другой кандидат – Риши Сунак. Понятно, что с таким рейтингом Трасс не могла чувствовать себя свободно ни в британских коридорах власти, ни в большой политике. Ситуацию усугублял экономический кризис и сепаратистские поползновения в Шотландии и Северной Ирландии. Пытаясь выйти из сложившейся ситуации, Трасс решила заняться популизмом и выполнить свое обещание по снижению налогов. Ее министр финансов Кваси Квартенг разработал и презентовал 23 сентября грандиозный план по снижению налогов почти на 45 млрд фунтов стерлингов (это эквивалентно четырем с лишним процентам расходной части бюджета 2021 года). И это при дефицитном бюджете, молчании относительно мер по компенсации выпадающих доходов из бюджета, а также при внешнем долге, который составляет примерно 10 годовых бюджетов страны. План, мягко говоря, не поняли. «Снижение налогов в период почти двухзначной инфляции, когда центральные банки в Лондоне и по всему миру повышают процентные ставки, делает Британию этаким экономическим исключением», – пишет The New York Times. «С учетом растущего инфляционного давления во многих странах на данном этапе мы не рекомендуем принимать крупные пакеты неадресных фискальных мер, поскольку важно, чтобы налоговая политика не противоречила денежной политике», – заявили в Международном валютном фонде (который очень редко позволяет себе критиковать политику западных стран). На эту тему Рынок же отреагировал так, как и должен был. Ответом на план Трасс стало самое резкое за последние 45 лет падение курса фунта стерлингов (он сравнялся с долларом). Банк Англии был вынужден начать интервенции, а сама премьер несколько дней хранила гордое молчание. Затем заявила – она, мол, сделала то, что должна, и что в экономическом кризисе на территории Великобритании виноват… Владимир Путин. То есть не сказала ничего, что обнадежило бы британцев. «Лиз Трасс наконец-то прервала долгое болезненное молчание серией коротких болезненных молчаний», – шутит замглавы Лейбористской партии (крупнейшая оппозиционная партия Великобритании) Анджела Рейнер. В итоге, продолжают грустно юморить британцы, сейчас Трасс имеет все шансы стать «премьером на час». Причем она может поставить своеобразный антирекорд. На сегодняшний день самый короткий срок пребывания в должности премьер-министра был у Джорджа Каннинга, который возглавил кабмин в 1827 году и продержался на этом посту 119 дней (после чего умер). Чтобы этот рекорд не побить, Лиз Трасс нужно удержаться на своем посту хотя бы до 3 января – однако дожить (в политическом плане) до 3 января ей будет очень непросто. Так, например, снять ее могут, например, граждане Великобритании через досрочные парламентские выборы. Которые в ситуации, когда действующее правительство поддерживает лишь 17%, являются вроде как естественными для любой уважающей себя страны. Естественно, сама Трасс назначать выборы не хочет. Опросы общественного мнения сейчас выглядят для консерваторов (которых Трасс возглавляет) крайне неутешительно. По ключевым для избирателей пунктам (экономика, социалка, здравоохранение) доверие к потенциальному кабинету лейбористов во главе с Киром Стармером в два, а то и в четыре раза выше, чем к действующему кабинету Трасс. Единственное, где доверие равное – это действия кабмина по поддержке Украины, а единственное, где кабинет Трасс впереди – это продвижение Брекзита. То есть по пунктам, которые британцам не очень интересны. При этом роста рейтинга Трасс не предвидится – тем более в случае реализации ее налогового плана (который, по мнению экспертов, сокращает налоги скорее для богатых людей). «Некоторые пассажиры Сити, едущие утренними поездами из Годалминга, могут извлечь выгоду из ее максимальной налоговой ставки, но хаос, который возникает в процессе, угрожает пенсиям, портфелям акций и имущественному богатству, на которых зиждется средняя Англия», – уверяет The Guardian. Поэтому эксперты не исключают, что Трасс уберут иным способом – не через выборы, а через импичмент внутри партии. Соответствующий запрос уже подан в соответствующий комитет Консервативной партии. Убрав Трасс, консерваторы могут попытаться перезагрузить имидж партии и хоть как-то поднять ее рейтинги до следующих (или досрочных) выборов. Причем времени на решение вопроса немного. «Две даты сейчас имеют фундаментальное значение в британской политике. 11 октября парламент возвращается с перерыва, а 14 октября заканчивается период неограниченного вмешательства Банка Англии на рынке ценных бумаг… Небольшой разрыв между этими двумя датами не случаен. Банк Англии дает правительству понять, что у того есть чуть более двух недель на то, чтобы стабилизировать ситуацию», – пишет британская The Times. После этого кризис может пробить очередное дно – на которое может утянуть и Трасс, и Консервативную партию, и всю Великобританию.