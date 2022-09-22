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22 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Рубль проявил спокойствие на фоне паникующих рынков

Почему рынки паникуют, а рубль спокоен Станислав Красильников/ТАСС
Новости о референдумах и частичной мобилизации вызвали молниеносную реакцию на российских рынках. Они стали падать до уровней 24 февраля. Однако уже на второй день паника слегка улеглась, и вместо падения на 9% индекс Мосбиржи уменьшился менее чем на 4%. Реакцию рубля вообще можно назвать пассивной. Чего боятся инвесторы, что будет с рублем и к чему готовиться экономике? Подробности...
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Россия мобилизует силы для победы на Украине

Россия ликвидирует численный диспаритет с ВСУ на фронте Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Зачем президенту потребовались военные резервы, кого коснется мобилизация в первую очередь и как новые силы изменят ситуацию на фронтах?  Подробности...
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Частичная мобилизация изменит сущность всей СВО

Количество войск имеет значение Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС
Какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине? Этих задач несколько, и некоторые из них имеют принципиальное значение. Пополнение должно изменить сам характер ведущихся на Украине военных действий. Подробности...
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Мобилизация в России выявила партию мира в НАТО

Байден обвинил Россию в ядерном шантаже Keystone Press Agency/Global Look Press
Известие о том, что Россия объявила частичную мобилизацию, переполошило западный мир. Белый дом срочно переписал речь Байдена для Генассамблеи ООН, где тот утверждал, что Владимир Путин якобы «выступил с ядерными угрозами Европе». В унисон выступили и союзники США – от Британии до кандидатки в НАТО Финляндии. Впрочем, даже в альянсе не наблюдалось единодушия. Как разделились мнения Запада? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Красная армия подала пример освобождения Донбасса

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Тимур Шерзад, журналист
22 сентября 1943 года завершилось освобождение Донбасса от фашистов Красной армией. Операция длилась почти полтора месяца и была сложной. Подробности...

Британия выпадает из числа мировых держав

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Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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Александр Свистунов, Историк, журналист
Мэри Элизабет Трасс находится у руля Великобритании меньше месяца. Но уже примерно понятно, что она за политик и чего от нее ждать. Скорее всего – ничего хорошего. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Почему мобилизация и почему частичная

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Донбасс и Херсон срочно станут Россией

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В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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    Мобилизация в России выявила партию мира в НАТО

    Байден обвинил Россию в ядерном шантаже
    		   22 сентября 2022, 08:46
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова
    Рафаэль Фахрутдинов,
    Олеся Отрокова

    Известие о том, что Россия объявила частичную мобилизацию, переполошило западный мир. Белый дом срочно переписал речь Байдена для Генассамблеи ООН, где тот утверждал, что Владимир Путин якобы «выступил с ядерными угрозами Европе». В унисон выступили и союзники США – от Британии до кандидатки в НАТО Финляндии. Впрочем, даже в альянсе не наблюдалось единодушия. Как разделились мнения Запада?

    Перед речью Джо Байдена на сессии Генассамблеи ООН администрация США анонсировала: президент будет говорить о реформе Совбеза международной организации, поведет речь об инвестициях в глобальную продовольственную безопасность, осудит действия России на Украине и призовет мир продолжать им противостоять. Но, как сообщил источник издания Politico, после выступления Владимира Путина с сообщением о частичной мобилизации в Белом доме оперативно переписали доклад Байдена.

    Президент США начал свое выступление с того, что заговорил о российской спецоперации – вернее, как он сформулировал, о «войне, начатой одним человеком, если быть совсем честными», сообщает CNN. Американский лидер обвинил Москву в нарушении устава ООН и заявил: «Президент Путин выступил с открытыми ядерными угрозами Европе и показал безрассудное пренебрежение обязательствами режима нераспространения».

    «Слушаю Байдена на ГА ООН. Цитирует Путина. Но Путин такого не говорил, – заметила по этому поводу официальный представитель МИД России Мария Захарова. – Кто подставил президента США в очередной раз? Кто ему это подсовывает? Понятно, что сам американский президент не в состоянии ни анализировать, ни размышлять на сложные темы. Но нельзя же так беззастенчиво пользоваться человеческой слабостью явно не в благородных целях!»

    Далее Байден высказался по поводу объявленной российским президентом частичной мобилизации. «Теперь Россия призывает больше солдат, чтобы присоединиться к боевым действиям, а Кремль организует фиктивный референдум, чтобы попытаться аннексировать части Украины», – заявил американский президент.

    «Речь Байдена показала, что российской дипломатии нужно бить в одну точку: именно США настояли на отказе от стамбульских соглашений,

    – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист, доцент МГУ Борис Межуев. – Путин на это указывал, а Байден никак не комментировал, но в каждой своей речи вынужден как бы защищаться от этих обвинений». Собеседник отметил: в своей речи американский лидер также упомянул то, что конфликт на Украине должен закончиться «справедливо», при этом не пояснил, что значит справедливость в понятии Белого дома. «Кстати, Москва должна предъявить в общественном пространстве свое понимание справедливого разрешения ситуации на Украине – о том, что Киев должен вернуться за стол переговоров. Иного пути для разрешения конфликта нет», – пояснил Межуев.

    Реакция самого Киева на известие о частичной мобилизации в России была вполне предсказуемой. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что «единственный возможный ответ» Запада – «удвоить ставку на поддержку Украины». «Новые санкции против России. Больше оружия Украине. Больше солидарности с украинцами. Больше компаний и предприятий, уходящих из России», – перечислил глава киевской дипломатии.

    Неудивительно, что одной из первых о поддержке Киева заявила британский премьер Лиз Трасс, которая еще ночью созвонилась с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в свою очередь заявил, что российский президент якобы нарушил свое обещание не мобилизовывать часть населения. По его словам, частичная мобилизация, равно как и проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях, «обусловлены страхами перед неминуемым украинским наступлением». В официальном сообщении британского военного ведомства подчеркивается, что российская армия испытывает нехватку личного состава.

    В таком же духе, в кулуарах сессии Генассамблеи высказался и канцлер Германии Олаф Шольц. Он назвал частичную мобилизацию признаком поражения России и «актом отчаяния». «Россия не может победить в этой преступной войне. Этими решениями Путин только все усугубляет», – приводит Spiegel слова немецкого руководителя. По словам Шольца, ранее России пришлось «отступить» – перегруппировать свои войска подальше от Киева, отступить. Также, указал канцлер ФРГ, Россия не добилась желаемого успеха и на востоке Украины. «Это видимый признак того, что Украина очень эффективно защищает свою целостность и суверенитет, не в последнюю очередь из-за весомой поддержки со стороны многих стран мира, особенно – Германии», – констатировал Шольц.

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    Генсек НАТО Йенс Столтенберг, надо отметить, констатировал, что альянс не видит изменений в готовности ядерных сил РФ, но – подчеркнул он – «продолжит сохранять бдительность и помогать Украине».

    «Информация о частичной мобилизации в России подтверждена. Россия продолжит свою работу – попытается уничтожить Украину и захватить часть ее территории», – заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул: «Когда Россия показывает свою брутальную силу, мы должны показывать свою силу обороны». Моравецкий напомнил, что Польша входит в НАТО, «самый мощный альянс в мировой истории». «Это гарантия безопасности для нас», – уверен глава польского правительства. Президент почти вступившей в Североатлантический альянс Финляндии Саули Ниинистё заявил, что применение Россией силы является «вопиющим нарушением Устава ООН». Он сказал, что нынешний российско-украинский конфликт усугубляет ранее существовавшие международные проблемы.

    Литовский президент Гитанас Науседа ожидаемо подтвердил свою поддержку Киеву и призвал членов ООН обратить внимание на преступления, которые совершаются во время боевых действий на Украине. «Я призываю мировое сообщество создать этот специальный трибунал для рассмотрения военных преступлений», – сказал Науседа. Куда резче высказался глава МИД соседней Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, Россия якобы опасна так же, как нацистская Германия в предыдущем веке. Руководитель латвийской дипломатии призвал продолжать поддерживать Украину «так сильно, как это возможно».

    К слову, заметим, что в Риге и Таллине уже подробно готовятся к российской мобилизации – причем не так, как можно было бы ожидать от стран, любезно принимающих российских несистемных оппозиционеров. Тот же Ринкевич сообщил, что Латвия не будет выдавать гуманитарные и иные визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации. А вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Комуссаар заявил: эстонские власти не будут препятствовать выезду проживающих в стране граждан России – в том числе по мобилизации. Правда, предупредил чиновник, если эти россияне примут участие в спецоперации на Украине, то в Эстонию они вернуться не смогут.

    Довольно сдержанно на известие о мобилизации отреагировали в Болгарии и Румынии. «Объявленная частичная мобилизация в России приведет в эскалации конфликта, станет труднее предсказать, когда он завершится. Риск для безопасности Болгарии в этой ситуации есть, но прямой угрозы нет», – цитировал ТАСС слова министра обороны страны Димитара Стоянова. Румынский премьер Николае Чука ограничился заявлением о том, что в Бухаресте «с обеспокоенностью приняли к сведению» известие из Москвы.

    Следует обратить внимание на разницу в оценках факта объявления мобилизации и референдумов Румынией и Болгарией с одной стороны, и Польшей с Британией – с другой, отметил Межуев. «Польско-британская связка играет максимально деструктивную роль как в общеевропейской безопасности в целом, так и в ситуации на Украине, в частности. Именно они провоцировали конфликт на Украине, и им это блестяще удалось. Вообще, сейчас в мире страны относительно ситуации на Украине условно разделились на два лагеря: группа мира – Китай, Индия и, может быть, Турция, и группа войны – США и ЕС», – указал собеседник.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец «российско-украинскому кризису» и призвал мир поддержать «мирные инициативы Турции по урегулированию этого конфликта раз и навсегда». Позицию стран БРИКС, по сути, выразил президент Бразилии Жаир Болсонару – он призвал к дипломатии, а не к санкциям, как к лучшему способу положить конец конфликту на Украине. «Решение конфликта на Украине будет достигнуто только путем переговоров и диалога», – сказал он.

    Но и в самом ЕС, среди европейских партнеров США по НАТО не было единодушия. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил за запуск мирных переговоров. «Мы по соседству с Украиной не можем сказать ничего другого, кроме того, что хотим мира, и просим сильных игроков мировой политики, чтобы они, наконец, поговорили друг с другом, пришли к соглашению, наконец, установилось прекращение огня и, наконец, начались такие переговоры, которые смогут принести мир по соседству с нами», – сказал он.

    Помимо Венгрии, бравирующей своей особой позицией в Евросоюзе, по сути, особое мнение высказала Франция. Президент Эммануэль Макрон заявил, что сожалеет о решении России объявить частичную мобилизацию, назвав решение Путина «ошибкой». «Его решение – плохая новость для россиян, это усилит изоляцию его страны», – приводит слова французского лидера Reuters. При этом никаких заявлений о необходимости дальнейшего давления на Москву из уст французского лидера не прозвучало.

    «Реакцию стран НАТО на объявленную в нашей стране частичную мобилизацию я бы разложил по шкале, где на одном конце спектра взглядов – желание отомстить России за начатую и продолжающуюся военную спецоперацию и наказать за это в максимально возможной степени. Другой конец этой шкалы представляется стремлением закончить конфликт как можно скорее и закончить его неким политическим компромиссом. Между двумя этими диаметрально противоположными позициями существует очень большой набор различных промежуточных вариаций», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    «Почему же у стран НАТО такое расхождение в точках зрения? Да, их реакция схожа только в том, что они не хотят победы России. Но при этом страны НАТО понимают, что, во-первых, проигрыш России маловероятен, тем более сейчас, на фоне мобилизации, пусть даже и частичной. Во-вторых, проигрыш России не означает победу Украины. Поэтому страны НАТО и вынуждены «выкручиваться», придумывая различные версии происходящего», – пояснил эксперт.

    Мировое сообщество не было удивлено решением российского руководства о мобилизации, уверен собеседник. «И ранее из уст западных политиков мы слышали разговоры о рисках возможной эскалации конфликта. Сегодня снова появились и рассуждения о вероятности выхода конфликта на ядерный уровень. На мой взгляд, на данный момент ясно одно: вернуться к политическому диалогу между Москвой и Киевом будет крайне сложно. Этот путь развития событий затруднится еще и проведением референдумов на территориях ЛНР и ДНР, поскольку их результаты западным сообществом приняты не будут», – заключил Кортунов.

    Добавим, что для выработки единой позиции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (также, как и Байден, считающий, что Россия шантажирует ЕС ядерным нападением) созывает экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза. На  встрече, которая, заметим состоится в Нью-Йорке, будут обсуждаться новые санкции против России, сообщает ТАСС. Боррель также сообщил, что в четверг на заседании Совбеза ООН будет обсуждаться  «новый сценарий» ситуации на Украине. ООН должна уже на этой неделе отреагировать на заявления Путина, заявил Боррель. При этом он подчеркнул, что с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым он встречаться не планирует.

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