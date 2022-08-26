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26 августа, пятница  |  Последнее обновление — 08:47  |  vz.ru
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Поставки нефти в обход России дорого обойдутся Казахстану

У казахской нефти нет альтернативных маршрутов на Запад в обход России Konstantin Kokoshkin/Russian
Look/Global Look Press
В середине лета западная пресса сообщила, что Казахстан якобы намерен поставлять свою нефть на Запад в обход России – через Азербайджан и Турцию. Но на встрече в Баку казахского и азербайджанского президентов, куда Токаев прилетел вскоре после общения с Путиным в Сочи, никаких нефтяных документов подписано не было. Значит ли это, что Казахстан отказался от поставок нефти в обход России, и что стало причиной этого? Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Почему армии потребовалось больше военных

Последний раз численность армии менялась осенью 2017 года Егор Алеев/ТАСС
Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал указ, по которому с нового года штатная численность российской армии превысит 2 млн человек. Из них – 1,15 млн собственно военных. Укреплять ряды армии, участвующей в спецоперации, планируется за счет профессионалов-контрактников. Какие рода войск и военные специальности требуется усилить в первую очередь? Подробности...
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Украина напала на папу Римского

Еще одна восходящая звезда украинской дипломатии – посол Киева в Ватикане Андрей Юраш Zuma\TASS
Киев сделал очередную внешнеполитическую ошибку – и вновь по вине собственных дипломатов. Украинский посол предъявил претензии человеку, который, согласно догматам Католической церкви, непогрешим – папе Римскому. Какое отношение это имеет к России и почему скандал подпортит украинскую репутацию в том числе и среди поляков? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Почему постсоветское пространство тревожит освобождение Киева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
У ряда ближайших соседей, привыкших много от России брать и мало отдавать, СВО усиливает опасения, что в случае чего к ним будет применен жесткий подход Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Терроризм – это суть украинского государства

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Героизация таких персонажей, как Бандера и Шухевич, означала принятие их идей и методов, и это был только вопрос времени, когда террор начнет набирать обороты на Украине. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

У надежной демократии и водород зеленее

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез? Или, осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями? Подробности...
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Почему Украина не состоялась как государство

Когда замерзнет Европа

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Зачем украинцы обстреливают АЭС

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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

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Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
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    Последний раз численность армии менялась осенью 2017 года
    		   26 августа 2022, 08:30
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Алена Задорожная,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал указ, по которому с нового года штатная численность российской армии превысит 2 млн человек. Из них – 1,15 млн собственно военных. Укреплять ряды армии, участвующей в спецоперации, планируется за счет профессионалов-контрактников. Какие рода войск и военные специальности требуется усилить в первую очередь?

    Президент Владимир Путин в четверг издал указ об увеличении с 1 января численности российской армии на 137 тыс. человек – до 1,15 млн человек. Таким образом, общий штат наших Вооруженных сил, с учетом гражданского персонала, превысит 2 млн, а если быть точным, то штат составит 2 039 758 человек.

    Последний раз численность армии менялась осенью 2017 года. С тех пор она составляла 1,9 млн. Из них один миллион с небольшим – военные, остальные 900 тыс. – гражданские. А предпоследний раз штат Вооруженных сил Путин повышал в теперь уже далеком 2005 году.

    Если Верховный главнокомандующий счел нужным расширить численность именно на 137 тыс., значит заранее была проведена оценка, количество и качество набираемых людских ресурсов, отмечает член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «Если смотреть на перспективу, исходя из нынешней военной операции, то в будущих конфликтах можно ожидать высокого спроса на таких специалистов: танкисты, артиллеристы, авиаторы, специалисты по и информационному противоборству в киберпространстве, – предполагает Бартош. – Именно на эти категории будет обращено внимание. Так что теперь, скорее всего, теперь начнется дополнительный набор контрактников по указанным специальностям».

    На освобожденных территориях Украины, вероятно, скоро появятся наши постоянные гарнизоны, – это одна из причин, по которой понадобилось увеличить личный состав российской армии, не исключает Бартош. «Освобожденные территории будут считаться нашими только после того, как там на постоянной основе разместятся наши Вооруженные силы. Нужно будет обеспечивать защиту городов и сел. Там особенно необходимы будут специалисты по разведке, антитеррору, охране правопорядка, а также обычные военные, силовая поддержка», – перечислил Бартош.

    Напомним, число контрактников в армии, судя по последним данным, составляет 405,1 тысячи человек. Об этом сообщал в марте 2020 года министр обороны Сергей Шойгу. 

    Многие обратили внимание на то, что упомянутая в указе численность соответствует примерному размеру призыва, который и так проводится в стране каждые полгода. К примеру, в марте этого года президент своим указом решил призвать на военную службу 134,5 тыс. человек. Однако военный эксперт Владислав Шурыгин считает это простым совпадением.

    «Сейчас в регионах – в Якутии, в Татарстане – сформировано большое количество добровольческих батальонно-тактических групп, их несколько десятков.

    Структурно они пока находятся за штатом, проходят боевое слаживание. Этим указом они, вероятно, как раз и будут включены в состав ВС РФ и перейдут из разряда добровольцев в военнослужащие. Теперь они буду защищены правами, закона и прочими гарантиями. Кроме того, в ВС РФ будут развернуты новые батареи и полки при уже существующих частях. В общем: армия мирного времени наращивает силу», – считает Шурыгин.

    «Вооруженным силам нужны люди. К примеру, необходимо восстанавливать систему ПВО до размеров, приближенных к советским временам, поскольку противовоздушная оборона первая отражает любые провокации, а провокации обычно начинаются с воздуха и с космоса. Также мы должны полноценно возвращаться и в покинутые нами места – на европейский север, в Мурманскую область, где все военное присутствие было сокращено до минимума. Сейчас это самое опасное направление – Северо-западное, Арктика. Это кратчайшее расстояние до Америки, кроме того соседняя Финляндия решила вступить в НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

    Помимо этого, по мнению генерала, за счет пополнения нужно усиливать пограничные войска и ВМФ. «Космическую группировку нужно доводить до совершенства, чтобы качество и количество военных не отставало от программы перевооружения», – добавил он.

    Как и Бартош, собеседник считает, что часть из 137 тысяч новобранцев нужно направить на освобожденные украинские территории. «Я сам в Херсоне командовал зенитно-ракетной бригадой, состоящей из 15 дивизионов. Рядом была Одесская противовоздушная дивизия, в Запорожье находилась ракетная бригада – все это нужно восстанавливать», – уверен генерал.

    На ваш взгляд

     
    Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?






    Обсуждение:  5 комментариев
    Расширение пройдет за счет контрактников и не приведет к увеличению призыва, предположил редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков. Российские войска получают новую военную технику, которая стала сложнее, напомнил он. Например, потребуются специалисты для управления новыми комплексами воздушно-космической обороны С-500 и А-235 «Нудоль». «Людей, которые должны ее эксплуатировать, необходимо готовить как минимум года три. Понятно, что никакая срочная служба это не покроет», – уверен эксперт.

    Леонков напомнил, что на фоне специальной военной операции возросло количество желающих служить по контракту, но по законодательству их количество ограничено 600 тысячами. При этом только после заявления Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО Шойгу пообещал в ответ сформировать 12 новых частей. «Можно предположить, что часть от этих 137 тысяч новых военнослужащих попадет служить в эти новые части», – сказал эксперт РИА «Новости».

    По его прогнозам, нынешнее увеличение – не последнее. «По тем обстоятельствам, которые сейчас складываются, доля контрактников должна быть доведена минимум до 1,2 миллиона человек», – призывает эксперт.

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