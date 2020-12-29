Почему военные предпочитают разговаривать матом

Взгляд
29 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 17:18  |  vz.ru
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Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
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Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, напомнил Москаль 112.ua
Помимо Донецка и Луганска, Украина рискует потерять еще как минимум шесть областей – от Одессы до Харькова. В этом убежден признанный специалист по борьбе с сепаратизмом Геннадий Москаль, работавший в Донбассе в самые тяжелые дни войны. Означает ли это, что Украина наконец-то «дошла до ручки» и проект Новороссии близок к возрождению?  Подробности...
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Коронавирус решил крупную проблему российской боевой авиации

Молодой лейтенант ВВС – снова весьма перспективная служба Виталий Тимкив/РИА Новости
Пандемия коронавируса стала тяжелым ударом по авиационной промышленности и гражданской авиации в целом. Из-за карантинных ограничений мир почти перестал летать – и тысячи летчиков по всему миру остались без работы. Однако на российских летчиков, носящих военную форму, пандемия оказала совсем иное влияние. Более того, благодаря ей удалось решить важнейшую задачу, стоявшую перед ВВС России. Подробности...
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Присоединение Техаса доказывает лицемерие Америки

Техасцы считают, что обладают уникальной культурой, отличной от культуры других американцев REUTERS/Todd Korol
Ровно 175 лет назад Техас стал 28-м штатом США, обнулив тем самым свой статус независимого государства. Это стало финалом сложной интриги, растянувшейся на десять лет и явившей миру новую Америку – ту, что не считается с интересами других стран, поскольку мнит себя исключительным центром силы. В случае с Техасом ей пришлось дорого заплатить за эту веру. Возможно, еще придется.  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Россия будет прирастать промышленностью

Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Уже набившее оскомину утверждение о России, как «стране-бензоколонке», всё больше отвергает сама экономическая реальность. Причем это несоответствие уже видно не только в отдельных знаковых моментах, но и в статистике Росстата. Подробности...
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Сталина и Дзержинского невозможно примирить с православной Россией

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда выясняется, а это выясняется неизбежно, что Родина – это не филиал Царства Божия на земле, а одна из стран этого падшего мира, с не менее трагической историей, чем у других стран, лакированный патриотизм рушится. Подробности...
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Новогодняя сказка о Смуте и юношестве

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Это не потому что «оппозиция умеет разговаривать с молодёжью, а власть не умеет». Это потому что идеология любого майдана, любого навального – она инфантильна сама по себе. Примерно об этом фильм «Серебряные коньки». Подробности...
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Когда распадется Украина

Коронавирус-мутант из Британии

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский как последний президент Украины

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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
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    Почему военные предпочитают разговаривать матом

    Март в армии не приветствуется - но обойтись без него все равно нельзя    29 декабря 2020, 17:15
    Фото: Владимир Грищенков
    Текст: Виктор Сокирко

    История с бойцом российского спецназа в Сирии, который матерится на камеру, стала одним из самых популярных предновогодних сюжетов в Instagram. Публика внезапно обнаружила, что «вежливые люди» могут употреблять непарламентские выражения. Насколько принята подобная лексика в Вооруженных силах России - и как она может помочь в бою?

    Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в своем Instagram разместил видеоролик, на котором российский солдат в Сирии обращается, выражаясь как отмечает автор поста на «великом и могучем», к снимающему его журналисту. «Боец армейского спецназа ВС РФ четко формулирует вопрос на универсальном языке общения во время патрулирования в Сирии», – прокомментировал Соловьев видео в своем Instagram. Сюжет немедленно стал одним из событий дня - и породил среди комментаторов массу вопросов. В частности, о том, почему те, кого в свое время назвали вежливыми людьми, почему-то используют в своей речи мат.

    Однако без «крепкого словца» российскую армию и представить невозможно, мат-перемат можно услышать не только в казармах и полигонах, но и в высоких штабах. Почему-то считается, что без мата невозможно добиться ни должного обучения подчиненных, ни победы в бою. А еще утверждается, что при помощи какой-то там матери гораздо быстрее усваивается информация в экстремальной ситуации и повышается восприятие команд. Неужели разговорная речь в армии как разновидность русского литературного языка окончательно уступила место матюкам? И что в ненормативной лексике хорошего, и что плохого?

    Попробуем разобраться в истории вопроса.

    «Мат, он же обсценная лексика, прочно вошел в российскую действительность не вчера, – рассказывает ВЗГЛЯДУ историк и лингвист Александр Зимовский. – Мат в военной среде является лишь частью широко распространенной национальной речевой практики. Никто не обучается мату в армии. В этом смысле армия/авиация/флот получают уже подготовленный к восприятию человеческий материал.

    Особенность русского военного мата в том, что он исходит сверху вниз. Командир (не всякий, не надо обобщений) считает себя вправе безнаказанно материть своих подчиненных; они ответной возможности лишены в силу субординации и Дисциплинарного устава.

    Однако так было не всегда. В царской армии старший по званию или должности офицер не мог обложить по матушке своих офицеров-подчиненных. Петровский «Артикул воинский» предусматривал: «Ежели кто другаго не одумавшись с сердца, или не опамятовась, бранными словами выбранит, оный пред судом у обиженнаго христианское прощение имеет чинить и просить  о прощении. И  ежели гораздо жестоко бранил, то сверх того наказанием денежным и сносным заключением наказан будет».

    И неважно, в каком чине был начальник. Известен случай, когда великий князь Николай Николаевич, генерал-инспектор всей русской кавалерии, на маневрах в честь приезда в Санкт-Петербург германского императора Вильгельма II матерно обругал кирасир императорского лейб-гвардейского полка. Командир полка полковник Раух явился к великому князю и потребовал извинений, которые и были принесены перед всеми офицерами полка. То есть тут у нас четкие сословные порядки: между офицерами-дворянами подобное словесное поведение недопустимо. Но при этом матерное обращение по отношению к нижним чинам не порицалось. Унтер-офицеры/флотские кондукторы по отношению к солдатам/матросам использовали брань повсеместно.

    Большевики ликвидировали эти классово-сословные порядки. И поскольку большинство высшего комсостава Красной Армии вышло из унтер-офицеров царской армии, то и распространение мата на высшем командном уровне приобрело широкий характер.

    Собственно, в любых мемуарах советских военачальников, закончивших Великую Отечественную в должностях комдивов или даже командармов, можно встретить эпизоды, когда управление войсками в боевой обстановке осуществлялось в самых энергичных выражениях.

    Позже беллетристы пустят в массы истории о товарище Сталине, который регулярно пускал по матери великих маршалов Победы. Хотя в своих «Воспоминаниях и размышлениях» Георгий Жуков, кстати, не упоминает использования мата вообще. Даже когда рассказывает о своей службе в царской кавалерии.

    В более поздний период, уже в Советской Армии, матерщина не поощрялась. Политорганы одергивали чересчур речистых командиров. Однако никакой системной борьбы с матом не велось и он существовал полулегально. Хотя на казарменном уровне, в неслужебном общении солдат/матросов и сержантов/старшин мат всегда присутствовал также широко, как в любом мужском коллективе на «гражданке». Я здесь говорю о коллективах, занятых ежедневным тяжелым физическим трудом, о рабочей среде, скажем так. Отдельно следует рассматривать употребление обсценной лексики в военной среде в ходе современных боевых действий».

    Мат в бою - это действительно отдельная тема. Даже одно из его обозначений «бранные слова», где в нашем понятии поле брани это поле битвы, говорит о том, что это именно нецензурный разговор войны. Здесь его использование обусловлено именно сокращением команд и распоряжений до нескольких слов. Опять же, пардон, дамы и дети не слышат этих крепких ругательств, а на эмоциональном выдохе можно такое сказануть, что и у иных матерых бойцов уши в трубочку от стыда свернутся. В общем, в бою без русского мата никуда – ни в атаке, ни при отдаче приказов

    Известный факт, когда американские военные историки, анализируя характер боевых действий на Дальнем Востоке в ходе Второй мировой войны, обратили внимание на разницу в средней длине слова при отдаче приказа. У японцев она составляла 10.8 символов, а у американцев – 5.2, то есть американский офицер тратил на 56 процентов меньше времени на отдачу приказа, что в итоге позволяло при столкновении чаще побеждать противника. Американцы проанализировали и русскую речь, в которой приходится по 7.2 символа на слово. Вроде как тоже тормозятся команды, при этом отмечалось, что когда русские офицеры и солдаты переходят на ненормативную лексику, длина символов уменьшается до 3,2 символов в слове. И целое предложение уменьшается до двух-трех слов без потери смысла.

    Понятно, что в наставлениях Боевого устава ВС РФ нет ни одного намека на матерок, там все расписано педантично и дотошно, однако все его толкования имеют своеобразный упрощенный армейский перевод. Выучить наизусть эту «настольную книгу офицера» практически невозможно.  Лишь при переводе на мат будущий лейтенант может в военном училище освоить военный устав. Скажем, «маневр огнем», который заключается в одновременном или последовательном его сосредоточении по важнейшим целям противника или распределении для поражения нескольких целей, а также в перенацеливании на новые объекты, легче запоминается как «фигачим по главному, потом добиваем остальное». Ну, и так далее.

    Общеизвестно, что самые главные матерщинники служат у нас в пехоте, в танковых войсках, артиллерии, связи, в общем, те, кто по земле топает. Ну еще и десантники мат зачастую используют в качестве разговорной речи.

    А вот в той же авиации грубый мат употребляют в меньшей степени. Нельзя, конечно, сказать, что в ВВС служат исключительно выпускники «института благородных девиц», но ругательств там действительно меньше, особенно среди летного состава. Возможно, что и воспитывают пилотов, еще с военного училища, несколько по-другому, в отличие, скажем, от десантного училища.

    Считается мат моветоном и на флоте. Тоже, конечно, не безгрешны здесь морячки и флотские крепкие словечки хорошо известны и поминают они не только слово «Полундра!». Но вот, как уверяет газету ВЗГЛЯД капитан 1 ранга Игорь Дыгало, в ВМФ с «пережитками прошлого» успешно справляются. В кают-компании корабля ругаться вообще категорически запрещено, да и никто из офицеров или мичманов этого делать не собирается. Здесь дисциплинирует даже форма одежды – в кают-компанию, четыре раза в день – на завтрак, обед, ужин и вечерний чай, положено приходить в отглаженной кремовой рубашке при галстуке.

    Для флотских офицеров, которые служат на берегу, возрождены Морские собрания (ранее были ДОФ – дома офицеров флота), которые служат своеобразными кают-компаниями. А вот в Вооруженных силах Дома офицеров, как и солдатские клубы, благополучно прикрыли, а существовавшие офицерские должности культпросвет работников (начальник клуба) вывели из штатного расписания. В общем, нет больше в армии очагов культуры.

    К слову, одним из обидных слов, которыми командир может оскорбить подчиненного, это фраза: «Ну, ты танкист!». На флоте это квалифицируется, как бестолковый, тупой специалист. Никто не хочет, чтобы к нему прилепилось такое прозвище.

    С матом в армии пытаются бороться, правда, довольно безуспешно. Еще в 2015 году Минобороны РФ собиралось выпустить некое наставление «Вежливые люди», в котором помимо руководства по поведению за столом, при общении с женщиной, при разговоре по телефону и прочим «вежливостям» должен был присутствовать целый раздел о недопустимости нецензурной лексики. Предполагалось, что солдат-матерщинников будут наказывать… чисткой картошки, а офицеров публично журить на общих собраниях. Однако, насколько известно, «наставление по вежливости» так и не появилось, а мат в армии процветает по-прежнему.

    А вот у американцев, кстати, согласно Единому кодексу военной юстиции нецензурная лексика в армии, ВМС и ВВС считается военным преступлением, наказывается лишением жалования и всех видов вознаграждения, досрочным расторжением контракта и увольнением со службы, и до полугода тюрьмы. Однако эти дела в компетенции военных судов, а не командиров и начальников.


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