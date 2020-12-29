Соловьев показал матерящегося российского спецназовца в Сирии

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев показал кадры, на которых запечатлен российский солдат в Сирии, выражающийся на «великом и могучем».

«Боец армейского спецназа ВС РФ четко формулирует вопрос на универсальном языке общения во время патрулирования в Сирии», – прокомментировал Соловьев видео в своем Instagram.

В комментариях отметили, что русский язык «великий, могучий, в меру вежливый, но очень убедительный».

«Перевода не надо, они все поняли», – написала ellazhuravl.

«По-нашему!! Кратко и понятно», – добавила irisha_55555.

22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. С 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.