Владимир Путин наградил орденами Николая Дроздова и Родиона Щедрина Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России 25 августа 2022, 14:50

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек. «Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 млн 150 тыс. 628 военнослужащих», – цитирует указ президента РИА «Новости». Предыдущий указ о штатной численности ВС России вышел в 2017 году, тогда штатная численность военнослужащих составляла 1 млн 13 тыс. 628 военнослужащих.

Шойгу объяснил замедление темпов наступления в ходе СВО 24 августа 2022, 10:49

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине – сознательное решение, оно обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС. «В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины – пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», – цитирует РИА «Новости» Шойгу. По его словам, российские военные «на освобожденных территориях организовали системную работу по налаживанию мирной жизни». «Оказываем гуманитарную помощь, восстанавливаем инфраструктуру и системы жизнеобеспечения», – сообщил министр обороны России . Вместе с тем, отметил он, «украинские военные формирования применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы». «Они используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением как живым щитом. Целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют противопехотными минами «Лепесток» населенные пункты с явной целью нанесения как можно большего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре», – сказал Шойгу. По его словам, специальная военная операция на Украине идет по намеченному плану. «От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе – и Российской Федерации. Понимание этого привело к необходимости проведения специальной военной операции на Украине», – передает ТАСС слова Шойгу. Министр заверил, что специальная военная операция «идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены». Ранее Шойгу заявил, что добиться изоляции России практически невозможно. Глава военного ведомства отметил, что друзья нашей страны остались друзьями, несмотря на санкционное давление, которое оказывается западными странами на Россию. В Чехии обвинили США в провоцировании России на спецоперацию на Украине 23 августа 2022, 06:30

Фото: imago stock&people/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты проигнорировали слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО, чем во многом спровоцировали Москву на начало спецоперации на Украине, заявил бывший глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван в эфире Radio Universum. Дипломат признался, что его удивило отсутствие реакции Вашингтона на выступление российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. «Это положило начало, поскольку американцы проигнорировали его предупреждение, а через год Путин повторил все сказанное на Мюнхенской конференции почти теми же словами. К моему удивлению, американцы не только его проигнорировали, но и вскоре после этого пообещали Грузии и Украине членство в альянсе. На мой взгляд, они тем самым подлили масла в огонь, лишний раз спровоцировали Россию», – передает РИА «Новости» слова Кавана. Экс-глава чешского МИД напомнил, что президент США Джо Байден еще в декабре прошлого года пообещал принять Украину в альянс. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале года отверг этот сценарий. «К сожалению, он сказал об этом уже после начала спецоперации России. Если бы он сказал это раньше... С моей точки зрения, это была последняя возможность предотвратить ее начало», – считает дипломат. Каван также указал на приверженность Соединенных Штатов политике двойных стандартов, приведя в пример Карибский кризис 1962 года, когда Белый дом резко отреагировал на размещение советского ракетного оружия на Кубе. «Путин несколько раз предупреждал на международных платформах, что если речь всерьез пойдет о том, чтобы разместить на Украине базы Североатлантического альянса, он будет расценивать это как угрозу России как таковой», – уточнил собеседник. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Западе не смогли создать условий, чтобы преодолеть недопонимание между Россией и НАТО после окончания холодной войны. Новости СМИ2 Путин наградил Дугину орденом Мужества посмертно 22 августа 2022, 20:37

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества журналистку Дарью Дугину посмертно, сообщила пресс-служба Кремля. «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну – корреспондента непубличного акционерного общества «Царьград Медиа», город Москва (посмертно)», – говорится на сайте Кремля. ФСБ сообщала, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой в связи с гибелью их дочери Дарьи Дугиной. Глава государства назвал убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Путин назвал убийство Дугиной подлым преступлением 22 августа 2022, 16:14

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой в связи с гибелью их дочери Дарьи Дугиной. «Уважаемые Александр Гельевич и Наталья Викторовна, примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с постигшей вас тяжелейшей, невосполнимой утратой. Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, отзывчивым и открытым», – говорится в телеграмме президента, направленной семье погибшей. Текст опубликован на сайте Кремля. Глава государства отметил, что Дарья Дугина была журналистом, ученым, философом, военным корреспондентом, честно служила людям, Отечеству и доказывала делом, что «значить быть патриотом России». «Память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, ее единомышленники и соратники. Сил вам и мужества в этот скорбный час», – заключил президент. Напомним, вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело, его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер. ФСБ сообщила, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Новости СМИ2 Ростех рассказал об эффективности шлема «Ратника» 24 августа 2022, 08:45

Фото: rostec.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Опыт боевого применения показал, что шлем российской экипировки военнослужащего «Ратник» защищает на 40% эффективнее аналогов из стран НАТО, сообщили в кластере вооружений госкорпорации «Ростех». «Опыт применения экипировки «Ратник» в боевых условиях показывает, что она реально спасает жизни. В частности, шлем 6Б47 защищает голову бойца на 30-40% эффективнее, нежели общевойсковые аналоги НАТО», – передает РИА «Новости» ответ представителя Ростеха на соответствующий вопрос. В корпорации уточнили, что основная задача, стоявшая перед разработчиками шлема «Ратника», – защитить бойца от мелких поражающих объектов, так как на практике примерно 75% случаев ранения военнослужащих в голову происходит именно от осколков массой 1-1,5 граммов. По данным Ростеха, шлем «Ратника» «задерживает не только мелкие объекты, но может спасти и от крупных снарядных осколков диаметром 25-30 миллиметров и даже пулевых попаданий». «Известны случаи, когда шлем спасал бойца даже от нерасчетных воздействий. Например, от прямого попадания автоматной пули», – сказали в корпорации. Кроме того, он эффективно защищает от ударов и травм. Шлем имеет три слоя, что обеспечивает ему высокие амортизирующие качества, он хорошо поглощает удары – на шлеме могут появиться вмятины, он может деформироваться, но при этом здоровье бойца не пострадает. Ранее блогер VladDN, который, по его словам, служит в силовых ведомствах ДНР, рассказал о том, как новейший шлем 6Б47 из российской экипировки «Ратник» выдержал попадание пули из автомата. 6Б47 – единый войсковой бронешлем ВС России. Входит в состав экипировки «Ратник» производства предприятия ЦНИИточмаш. Шойгу заявил о расправе Киева над пленными солдатами ВСУ из-за боязни разоблачений 24 августа 2022, 12:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Большое количество украинских военнослужащих добровольно сдаются в плен, Киев опасается их разоблачающих показаний и расправляется с собственными солдатами, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Сейчас большое количество украинских военнослужащих, зная о гуманном отношении российской стороны к военнопленным, добровольно складывают оружие. Однако киевский режим для запугивания и предотвращения сдачи в плен других, а также опасаясь разоблачающих показаний, расправляется с собственными солдатами», – передает РИА «Новости» слова Шойгу. В качестве примера он привел нанесение удара по следственному изолятору в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные, в том числе из батальона «Азов» – запрещенной в РФ террористической организации. «В результате 50 человек погибли, 73 ранены», – сказал Шойгу. Он также сообщил об имеющихся доказательствах нарушения Украиной международных норм обращения с военнопленными. «Факты пыток и зверских убийств российских военнопленных выкладываются в интернет самими исполнителями этих бесчеловечных актов», – отметил министр обороны РФ. Ранее Шойгу заявил, что ракетный удар, нанесенный украинскими военными по изолятору в Еленовке с плененными бойцами запрещенного в РФ националистического батальона «Азов», является попыткой Киева скрыть правду о преступлениях, совершаемых боевиками. Новости СМИ2 Путин поручил выплатить родителям школьников в Донбассе по 10 тыс. рублей 24 августа 2022, 16:25 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин отдал распоряжение выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в республиках Донбасса и на освобожденных территориях. Глава государства поручил российскому правительству единовременно выплатить 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 г., передает РИА «Новости». Выплаты поручено направить не позднее 15 сентября 2022 года. Доклад по этой теме президент ждет от премьер-министра Михаила Мишустина до 1 октября. В начале июля президент подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в России. Шойгу назвал цель США на Украине 24 августа 2022, 11:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России ради стратегического истощения страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС. «Сегодня против России развязана жесткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников – стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику», – передает РИА «Новости» слоав Шойгу. При этом он отметил, что Россия прилагала «значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях». «Однако Запад во главе с Вашингтоном отказался учитывать наши озабоченности по гарантиям взаимной безопасности, в первую очередь – по нейтральному статусу Украины», – заявил министр обороны России. По его словам, были проигнорированы принципиальные для российской стороны вопросы – о нерасширении НАТО на восток, неразмещении ударных вооружений и отказе от военной деятельности вблизи российских границ. «В качестве инструмента гибридной войны против России была выбрана Украина», – констатировал Шойгу. Он подчеркнул, что поставки вооружений Украине со стороны США и их союзников множат число человеческих жертв, затягивают военный конфликт на территории этой страны. «США и их союзники продолжают накачку Украины оружием, что увеличивает количество жертв и затягивает конфликт», – сказал Шойгу. Отметив, что продолжается и воздействие на партнеров России в целях ее изоляции, он выразил признательность коллегам «за принципиальную позицию и поддержку». «Независимый курс государств – членов ШОС в решении задач региональной и глобальной безопасности – пример для всего мира», – заявил Шойгу. Министр отметил также, что военно-биологическая программа США, в рамках которой на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия, несет прямую угрозу странам ШОС. «Особо хочу отметить вскрытые в ходе специальной операции факты реализации на Украине американской военно-биологической программы. Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно, при участии и под руководством специалистов из США», – сказал Шойгу. В рамках этой программы, сообщил он, «разрабатывались компоненты биологического оружия, тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки, осуществлялся сбор и вывоз в Соединенные Штаты Америки». «Такие действия несут прямую угрозу странам ШОС», – заявил министр обороны России. Ранее Шойгу заявил, что решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины. Новости СМИ2 Для бесперебойного производства Су-57 построили холодильный цех 24 августа 2022, 12:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Холодильный центр камер нанесения радиопоглощающих покрытий запустили в КнААЗ им. Ю.А. Гагарина (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех»), центр позволит обеспечить бесперебойное круглогодичное производство самолетов пятого поколения Су-57, сообщили в пресс-службе ОАК. «Для обеспечения круглогодичного и бесперебойного производственного процесса в окрасочно-сушильных камерах, где на Су-57 наносят радиопоглощающее покрытие, и было принято решение о возведении современного холодильного центра в дополнение к имеющимся мощностям», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Холодильный центр летом не только охлаждает воздух в камерах нанесения радиопоглощающего покрытия до нужной температуры, но и высушивает его до требуемых параметров. В условиях климата Дальнего Востока с жарким и влажным летом создание такого цеха было необходимо. «Новый объект уже в опытной эксплуатации обеспечил успешное прохождение этого летнего периода. Его появление расширяет наши возможности, позволяет без задержек выполнять плановые задания 2022-го и последующих лет», – приводит пресс-служба слова директора филиала ПАО «ОАК» – КнААЗ им. Ю.А. Гагарина Александра Пекарша. Ранее заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил, что уникальное плоское сопло, показанное на второй версии отечественного беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 «Охотник», скорее всего, будут устанавливать и на следующих модификациях истребителя пятого поколения Су-57. Путин обсудил с Шуваловым приоритеты деятельности ВЭБ.РФ в условиях санкций 23 августа 2022, 15:15 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин и председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов обсудили приоритеты деятельности этого института развития в условиях санкций. «Внешэкономбанк является важнейшим институтом развития у нас. Активы группы – свыше 4 трлн рублей, а кредитный портфель – свыше 1,5 трлн [рублей]. Как в сегодняшних условиях строится работа группы?» – уточнил Путин. Шувалов рассказал главе государства о приоритетных направлениях деятельности в условиях внешнего санкционного давления, отметив, что после февраля пришлось заново формировать инфраструктуру взаимодействия с банками и клиентами, говорится в сообщении на сайте Кремля. Шувалов, говоря о проектном финансировании, рассказал, что в некоторых сферах, например, в авиационной промышленности, рынок требует производства в таком объеме, что придется расширять возможности существующих предприятий. «И слава Богу!» – отметил Путин. Российский лидер уточнил, получается ли находить такие проекты, которые требуют, с одной стороны, поддержки, но с другой – являются ликвидными. Шувалов заверил, что именно с такими коммерческими проектами на возвратной основе ВЭБ.РФ в основном и работает. Помимо этого, по его словам, ВЭБ.РФ не планирует размещать облигационные займы на огромные суммы, намерена привлекать средства под проекты, которые требуют ликвидности. Так, у ВЭБ были некоторые затруднения с рынком капитала и предполагал, что эти сложности будут достаточно длительными. Однако за последнее время удалось разместить на российском рынке на хороших условиях облигационные займы в объеме 60 млрд рублей, отметил председатель госкорпорации. «Для нас это был хороший тест для того, чтобы посмотреть, насколько мы сможем работать в рублевой зоне. Это мы рассматриваем как успех. Конечно же, аккуратно к этому относимся. Мы не будем сейчас, в это время, размещать облигационные займы на огромные суммы, будем размещаться только под те проекты, которые требуют ликвидности», – заключил Шувалов. Новости СМИ2 Сенатор: Российский триколор в мире становится символом независимости и свободы 22 августа 2022, 19:14

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов,

Олеся Отрокова

«Тот факт, что День флага в этот раз празднуется не только внутри России, но и на освобожденных украинских территориях, говорит о том, что жители этих регионов связывают свое будущее с нашей страной», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации Константин Долгов. В понедельник в России отмечается День Государственного флага. Российский триколор, по мнению сенатора, превращается в символ независимости и свободы для всего мира. «Наша страна становится оплотом традиционных ценностей, близких подавляющему большинству населения планеты, оплотом всех народов, готовых отстаивать свое мнение перед лицом мирового гегемона, защищать свою самобытность и культуру. Россия выступает как ориентир формирующегося многополярного мира», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший эмиссар МИДа по правам человека Константин Долгов. «Праздник отмечают не только внутри страны, но и в Донбассе, например, в освобожденном Мариуполе, и в Запорожской, Херсонской, Харьковской областях. Это выбор жителей этих территорий, – отмечает сенатор. – Желание местных жителей получить российский паспорт, стать частью России – это результат освобождения этих людей от марионеточного нацистского режима. Это результат денацификации Донбасса, реализация той задачи, которую поставил наш президент».



«Российский народ – наш многонациональный и многоконфессиональный народ – сегодня как никогда сплотился вокруг нашего президента. Причина? Президент последовательно реализует курс на укрепление суверенитета, независимости нашей страны. Вот почему уровень поддержки Путина по мировым меркам просто зашкаливает – более 80%. Это действительно небывалый пример консолидации общества вокруг своего лидера, в мировой политике это абсолютно беспрецедентный случай», – сказал Долгов. День Государственного флага Российской Федерации стал официальным праздником страны в 1994 году по указу президента России. Он посвящен возрожденному флагу России и отмечается ежегодно 22 августа. Как сообщила ранее газета ВЗГЛЯД, в понедельник в городах ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях Украины прошло празднование Дня флага России. «В Мелитополе состоялось торжественное поднятие российского флага и танцевальный флешмоб. Жители области, в том числе и молодежь, были в праздничном настроении, улыбались, махали флагами», – рассказала газете ВЗГЛЯД Вероника Аксютина, заместитель министра по молодежной политике военно-гражданской администрации Запорожской области. «Самым эмоциональным, по моим личным ощущениям, стал автопробег. Мы ехали большой колонной с флагами в заповедник «Каменная могила», чтобы там, на верхней точке комплекса, развернуть наш триколор. И на протяжении всей дороги люди из встречных машин махали нам своими флажками, которые уже есть практически у каждого. Они также кричали слова поддержки», – поделилась собеседница. «Настроения на праздничных мероприятиях, посвященных Дню флага, царят однозначно позитивные, – рассказал в свою очередь заместитель министра культуры, спорта и молодежи Луганской народной республики Роман Олексин. – Для нас на протяжении восьми лет российский триколор означает нечто свое, родное, поскольку все это время Россия оказывала и продолжает оказывать помощь жителям республики. Поэтому для нас российский флаг очень родной и близкий». Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили граждан с Днем флага России, а в Херсоне триколором украсили въездную стелу. В Москве в Парке Победы на Поклонной горе прошла традиционная церемония поднятия триколора – одного из самых больших российских флагов, который хранится в фондах Музея Победы. Затем впервые в истории на площади перед музеем 200 волонтеров и активистов общественных движений развернули флаг, части которого привезли из всех регионов нашей страны. Всего частей – 90, пять из них – из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, Херсонской и Харьковской областей. На каждой привезенной части флага от руки написаны пожелания из регионов. Политолог: Мазуру удалось найти конкурентные преимущества Томска 22 августа 2022, 18:18

Фото: Пресс-служба администрации Томской области/РИА Новости

Текст: Алена Задорожная

«Мазур – человек, который хорошо знает внутреннюю проблематику региона. Именно поэтому в беседе с президентом он сразу указал на задачи, которые необходимо решить в ближайшей перспективе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя встречу президента Владимира Путина с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром. «Томск – это студенческий город, который постоянно притягивает человеческие ресурсы. Мазуру удалось очень четко увидеть, что в этом заключается конкурентное преимущество региона. Соответственно, надо вкладывать максимальное количество сил и ресурсов в вузы и академическую науку», – считает Евгений Минченко, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью, президент «Минченко Консалтинг». «Отсюда возникает идея создания большого кампуса, поддержки высшего образования и науки. Да и инфраструктурные задачи во многом подчинены именно этому. В частности, строительство третьего моста через реку Томь», – отметил собеседник. Как утверждает эксперт, нынешнему врио губернатора «в какой-то степени повезло», поскольку в условиях общего разворота нашей страны на Восток «сложное географическое положение области» теперь становится другим конкурентным преимуществом. В качестве приоритета для Томска сейчас выглядит обмен студентами и научное сотрудничество со странами Азии», – пояснил Минченко. «Плюс, мы видим, что Мазур не забывает о социальной проблематике. Обсуждается помощь федерального центра в строительстве образовательных учреждений. В беседе с президентом не обошли стороной и проблемы здравоохранения в регионе. Там тоже есть над чем поработать», – перечислил политолог. «Важно, что отклик Владимира Путина на все предложения был позитивным. Не менее важно и то, что у Мазура есть понятный план действий по каждому направлению. Вообще из врио губернаторов он один из самых опытных – был и мэром города, и вице-губернатором, и заместителем руководителя управления внутренней политики президента. То есть он хорошо знает внутреннюю проблематику и давно доказал, что умеет добиваться поставленных целей», – заключил Минченко. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Томской области Владимиром Мазуром. В ходе беседы президент обратил внимание на нехватку мест в общеобразовательных учебных заведениях области. Мазур пояснил, что сейчас есть «некий разрыв – высшая школа очень сильно выросла и условиями, и подходами, и результатами, а общее образование тоже хорошее, но надо, чтобы отрыва не было, чтобы они интегрировались плавно», и попросил Путина о поддержке. «Да, да, я именно поэтому этот вопрос и поставил. Владимир Владимирович, давайте ваши обращения, документы, и я направлю их коллегам в правительство. Проработайте, пожалуйста, все это с правительством России», – ответил Путин. Врио главы региона также рассказал о проблеме строительства детской областной больницы, отметив, что сейчас «детские больницы расположены в разных частях города», что создает неудобство и врачам, и родителям. «Как только мы построим эту больницу – сегодня в проекте предполагается, что она будет на 555 коек для малышей, а на 250 посещений в сутки поликлиника, – это позволит нам в этом медучреждении лечить в год 114 тысяч ребятишек», – цитирует Мазура сайт Кремля. Глава государства спросил, обсуждал ли Мазур проблемы строительства больницы с профильным вице-премьером Татьяной Голиковой. Врио губернатора ответил отрицательно, но подтвердил, что направлял соответствующее письменное обращение. «Хорошо. Смотрите, давайте я в правительство распишу вашу бумагу, а вы, пожалуйста, с ней поработайте там. Я коллегам еще подскажу, чтобы они обратили на это внимание», – пообещал Путин. Новости СМИ2 Путин поручил принять все меры по тушению рязанских пожаров 24 августа 2022, 12:36 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на совещании о ликвидации природных пожаров поручил принять все меры по устранению таковых в Рязанской области и минимизации их последствий. «В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают, к сожалению, распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это вызывает особое беспокойство. Прошу принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а главное, для защиты людей, природы, животного мира», – цитирует Путина РИА «Новости». Между тем глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что кромка лесных пожаров растянулась на 31 километр на севере и северо-востоке региона, на тушении задействованы профессиональные парашютисты-десантники Авиалесоохраны, межрегиональная группировка и пожарные, передает ТАСС. Также в Рязанской области наблюдается протяженная линия тлеющих пожаров – 44 километра. Метеорологи, по словам министра, подтверждают, что смог приходит в Москву именно из Рязанской области. «По данным Росгидромета, дым от нижегородских пожаров не шел и не идет в сторону Москвы. По розе ветров смог от Рязанской области», – добавил глава ведомства. Директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев заявил, что рязанский лесной пожар распространяется в сторону Шатурского района Подмосковья, а не в сторону Владимирской области. Власти Владимирской области уточнили, что расстояние от лесного пожара в Рязанской области до границы региона составляет порядка 23 километров. Малышев пояснил, что прогнозировать распространение пожара сложно, поскольку во Владимирской области остается сухая погода и ежедневно фиксируются очаги лесных пожаров, которые оперативно ликвидируются. В тушении лесных пожаров в регионе задействованы 247 человек и 200 единиц техники. Ранее в среду представитель экстренных служб заявлял, что общая площадь лесных пожаров в Рязанской области за минувшие сутки выросла примерно на четверть, до 11,7 тыс. гектаров. Власти Рязанской области объявили о введении режима ЧС из-за лесных пожаров. Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем 23 августа 2022, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны России. Продолжительность полета составила около 7 часов. «Истребительное сопровождение самолетов Ту-95мс обеспечивали экипажи Су-30см ВКС России. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Республики Кореи», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ранее истребитель F-15 ВВС Японии вплотную приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, который участвовал в патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе ВКС России с ВВС НОАК. Новости СМИ2 Путин обсудил предстоящий саммит ШОС с главой Таджикистана 23 августа 2022, 13:34 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном предстоящий в сентябре в Узбекистане саммит ШОС, сообщает пресс-служба Кремля. «Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-таджикистанских отношений, а также тематика предстоящего в сентябре в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Как при этом отметили в пресс-службе главы Таджикистана, Путин и Рахмон также «обменялись мнениями по актуальным международным проблемам и некоторым вопросам регионального взаимодействия, в том числе обеспечения региональной безопасности с акцентом на ситуацию в Афганистане». Уточняется, что по итогам беседы были достигнуты договоренности о продолжении контактов по указанным вопросам, отмечена важность дальнейшего наращивания многоаспектного сотрудничества сторон. Накаунуне подготовку к саммиту Путин обсудил с главой Узбекистана. ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.