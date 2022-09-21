Латвия отказалась выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам

Латвия не будет выдавать гуманитарные и иные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.

«Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие визы тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами», – передает РИА «Новости» слова Ринкевичса.

Кроме того, как сообщил в среду вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Комуссаар, эстонские власти не будут препятствовать выезду проживающих в стране граждан России, но если они примут участие в спецоперации на Украине, они уже не смогут вернуться обратно в Эстонию.

По его словам, если местные российские граждане захотят отправиться на Украину, Эстония им препятствовать не будет.

«Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ. Но если мы узнаем, что они ушли на войну, у них не будет пути назад в Эстонию», – сказал вице-канцлер изданию Postimees.

По данным МВД, численность населения Эстонии составляет 1,3 млн человек, из которых порядка 80 тысяч имеют гражданство России.

Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.