Российская демократия выигрывает у британской

Смерть британской королевы Елизаветы II почти совпала с назначением нового британского премьера Лиз Трасс. Многочисленные эксперты в связи с этим говорят о древней традиции демократии в Великобритании и о том, как ограничена королевская власть. На самом деле в «деспотической» России демократии было куда больше, а британский король и сейчас стоит выше закона.

Как же вообще устроена английская демократия и, честно говоря, много ли там демократии вообще?

Вот как, например, назначают главу правительства в России? Это делает президент страны, но кандидатура должна быть обязательно одобрена Государственной думой. В такой крупной стране, как Франция, президент назначает премьер-министра без каких-либо консультаций с парламентом. В Германии федеральным канцлером становятся решением парламента, а кандидатуру на рассмотрение вносит федеральный президент. В общем, схема вполне понятная и прозрачная для граждан страны.

Королева Англии – это очень серьезно

Но в Великобритании все совсем не так. В силу традиций (но не закона) премьер-министром становится глава партии, одержавшей победу на выборах. Однако назначается глава правительства не парламентом, а королевой, в силу присущих британскому монарху так называемых королевских прерогатив. Это не записанные ни в каких законах (опять!) права короля вмешиваться в основные вопросы управления государством. Причем применение королевской прерогативы означает, что воля монарха стоит выше закона. Забавный факт – англичане сами точно не знают, сколько у их королевы таких прерогатив и каких вопросов они касаются.

Определение факта «королевской прерогативы» и в прошлом, и в наши дни – это задача суда, который должен проверить всю практику применения законов и судебных решений в Англии начиная с 1066 года, с эпохи Вильгельма Завоевателя.

В том случае, если был прецедент вмешательства короля в управление государством и этот прецедент не был законно оспорен, то такой случай считается «королевской прерогативой». Хотя граждане Великобритании могут жаловаться в суд на правомерность применения прерогативы, суд рассматривает только один вопрос – можно ли относить решение монарха к «королевской прерогативе». И если принимает решение, что так делать можно, то никакие жалобы на законность такого решения не рассматриваются. Ведь воля короля (королевы) стоит выше закона.

По сути, граждане Великобритании до сих пор живут в самом что ни на есть абсолютистском государстве с самодержавной властью, которая лишь маскируется под демократию, добровольно отказываясь от использования «королевских прерогатив» «в силу традиций». Но если вдруг какому-нибудь английскому королю придет в голову мысль править самодержавно, и такая идея найдет поддержку в политической элите, то с точки зрения закона подкопаться к такому решению будет решительно невозможно.

Как выбирают премьер-министра

Перед назначением премьер-министром Лиз Трасс должна была стать главой Консервативной партии. Но что это за партия? Начнем с того, что фактически консервативных партий две: первая – истинная партия, состоит из депутатов, избранных в парламент от консерваторов. Долгое время, говоря о партии, имели в виду именно этих людей, и никого более.

Но кроме них, имеются еще так называемые консервативные ассоциации на местах, в которые входят избиратели, поддерживающие тори. Членство там не слишком формализовано. Обычно в ассоциациях состоят люди, рассчитывающие сделать карьеру в сфере политики. То есть избраться с поддержкой партии в местные органы власти, получить выгодную должность или даже стать депутатом парламента. Кстати, у лейбористов то же самое, только там в роли консервативной ассоциации выступают профсоюзы. В итоге можно сказать одно – вся политическая система выстроена, чтобы было именно так.

Вот эти люди и голосуют за лидера партии. Демократии там не очень-то много. Списки составляются самой партией, голосование происходит удаленно, бюллетени рассылаются по почте, списки выборщиков не прозрачны. Считается, что в консервативных ассоциациях состоят примерно 170 тыс. человек – они и решали судьбу будущего премьер-министра. В общем, открывается широкое поле для разного рода манипуляций, если такое желание возникнет. Контроля-то никакого нет.

Демократия, которая не очень-то и демократия

Вот такая «демократия» в Англии в наши дни. А что же было в прошлом? О, там все было гораздо интереснее.

В 1215 году король Иоанн Безземельный под давлением восставших против него баронов подписал «Великую хартию вольностей», где были зафиксированы некоторые принципы, далее вошедшие в Англии в традицию и ставшие чем-то вроде неписанной Конституции. Это ограничение власти короля Советом, требование вводить новые налоги только с согласия Совета и обязательство, что все права, данные Хартией, касаются всех свободных людей Англии. В 1258 году был созван первый парламент, который постановил, что король будет управлять государством через постоянно действующий орган «Совет пятнадцати». Считается, что с этого момента в Англии утвердилась демократия.

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На самом деле все было совсем не так. «Великая хартия вольностей» не исполнялась, и этот документ пылился в архивах до XVII века, когда о нем вспомнили и стали использовать в политической борьбе парламента и короля. Парламент действительно регулярно созывался с 1258 года, но никаким органом демократии не являлся. Это был орган сословного представительства, в который избирали и избирались лишь дворяне и городская знать (богатые купцы, главы ремесленных гильдий, высшее чиновничество).

Разумеется, не был английский парламент никаким светочем демократии во тьме Средневековья хотя бы потому, что тогда было более чем достаточно подобных сословных органов, начиная от французских Генеральных штатов и заканчивая русскими Земскими соборами. Да и если говорить о демократии, то политическое устройство итальянских городов-республик или наших Новгорода и Пскова было тогда куда демократичнее.

Практически сразу после своего созыва британский парламент разделился на две части: нижнюю Палату общин (рыцари и патрициат) и Палату лордов, в которую никого не выбирали, а состояла она из глав титулованных фамилий по праву рождения. Произошло это примерно в середине XIV века. Очень быстро Палата лордов забрала себе огромную власть, потому что король куда больше зависел от крупных землевладельцев, дающих ему армию, чем от мелких рыцарей и купцов.

А что же было в России?

В это самое время точно такая же «палата лордов» существовала и в России, где власть великого князя Московского была ограничена Боярской думой, куда тоже входили самые знатные князья и бояре русского государства. Только вот степень демократизма Боярской думы была побольше, чем у Палаты лордов, потому что попасть туда можно было не только потому, что тебе повезло родиться в аристократической семье, но и за личные заслуги перед государством.

Причем в XVI веке царь Иван IV начал охотно жаловать думный чин талантливым дворянам, не глядя на знатность происхождения – лишь бы человек был дельным. И, что немаловажно, без одобрения Боярской думы никакое решение великого князя, а затем царя не могло стать законом. Стандартная юридическая формулировка того времени «царь указал, а бояре приговорили». Но почему-то Россия считается косной и авторитарной, а Англия – свободной и демократичной. Странно, не так ли?

XVII век стал в истории парламентаризма ключевым. По всей Европе короли устанавливали режим абсолютной власти и прекращали созывать парламенты. Это произошло во Франции, Пруссии и многих других странах.

В России представительные органы продержались довольно долго. Наша «Палата общин» – Земский собор в последний раз собирался в 1698 году, а Боярская дума проработала до 1711 года. В Англии парламент развязал против короля войну, в которой ненадолго победил, но затем произошла реставрация монархии и власть короля была восстановлена вместе с властью лордов, хотя парламент с его правами был сохранен.

Вроде бы теперь можно было считать, что с конца XVII века в Англии действительно была демократия, особенно на фоне общеевропейского абсолютизма? Но нет.

Депутат – это кого надо депутат

Начиная с XV века и вплоть до парламентской реформы 1832 года британский парламент созывался по закону аж 1414 года, который упорно не пересматривался. В Палату общин избирались 558 депутатов. Значительную часть составляли представители городов (467 депутатов), затем от графств (186); пять депутатов избирали университеты Кембриджа и Оксфорда. И вот тут-то хранится главный секрет английского парламентаризма. Список городов, которые посылали депутатов в парламент, как был утвержден в 1414 году, так и не менялся более четырех столетий.

В результате никакие демографические и экономические перемены не учитывались вовсе. Если в начале XV века город был, то ему была дана привилегия избирать депутата. За сотни лет этот город мог захиреть, превратиться в деревушку или вообще исчезнуть. Но все равно депутат от этого города присутствовал в парламенте. Кто его избирал? Понятно кто – местный лорд, главный землевладелец. Обычно он или ставил в парламент «своего человека», чтобы тот голосовал так, как угодно лорду, или же продавал депутатское место любому желающему.

Такие города назывались «гнилыми местечками». Дело доходило до того, что в XIX веке в Гатоне и Олд Саруме было всего по одному избирателю, но каждого из них представляли аж два депутата (очень выгодно быть таким избирателем), ведь в 1414 году это были важные и богатые города. В то же время большие промышленные города Бирмингем и Манчестер, где жили десятки тысяч человек, вообще не были представлены в парламенте, ведь на момент принятия закона 1414 года они просто не имели статуса города.

Кстати, выборное право было большой редкостью. Начиная со средних веков и до XIX века количество избирателей в многомиллионной Англии колебалось от 130 до 170 тыс. человек, не слишком-то меняясь за столетия. А для того чтобы получить право выбирать и быть избранным, надо было иметь землю или недвижимость и получать с этого приличный доход.

Меритократия в Российской империи

А что же в это время было в России? Возьмем эпоху Александра I, как раз то время, когда в Британии вовсю цвела практика продажи депутатских мандатов из «гнилых местечек».

Начиная с 1801 года в России действовал Государственный Совет. Этот орган власти в отсутствие императора управлял страной, мог издавать акты, имеющие силу закона, перед ним отчитывались министры, а также Госсовет обсуждал все важнейшие законопроекты. Отличие его от Палаты лордов было лишь в том, что лордами рождались и их, следовательно, никто не выбирал, а в Госсовет входили умнейшие и наиболее заслуженные люди своего времени, то есть он был учреждением не аристократическим, а меритократическим.

Что касается выборов, то в России они тоже были. Начиная с издания Екатериной II «Жалованной грамоты дворянству» с 1785 года в империи существовало дворянское самоуправление.

В каждой губернии были дворянские собрания, и каждый достигший 25 лет дворянин мог избирать и быть избранным в органы сословного самоуправления. Причем права их были не фиктивными, а вполне реальными – они имели собственные бюджеты, занимались благотворительностью, благоустройством в регионах, избирали судей сословного суда и назначали полицейских чиновников. Всего в России Александра I было около 120 тыс. дворян. А учитывая тот факт, что после Петра I дворянское звание в России стало наградой за службу, можно признать, что дворянство тоже было меритократическим институтом общества.

Причем выборы в сословные органы России, в отличие от Великобритании, были прямыми и равными. Никаких «гнилых местечек», никакого подкупа избирателей.

Еще один забавный факт: сюжет сатиры «Дон Кихот в Англии» английского писателя XVIII века Генри Филдинга построен на том, что жители одного из гнилых местечек приходят в ужас от новости, что на их депутатский мандат претендует лишь один кандидат, а значит, он не будет даром кормить и поить избирателей, а также давать им взятки. В России такое было решительно невозможно, а попытка подкупа избирателей в дворянском самоуправлении стала бы вечным пятном позора на имени того, кто на это отважился бы.

Англия приходит к демократии лишь в ХХ веке

Какие-то изменения в политической системе стран Европы начались лишь в 1830-е годы и позднее после «Весны народов», эпохи революций 1848 года, когда постепенно и очень осторожно власти различных стран стали расширять списки избирателей и провозглашать конституции. И тут Россия не была в числе отстающих.

Первый конституционный проект появился у нас в 1820 году (в это время в Германии, к примеру, царил абсолютизм) и не был утвержден лишь из-за начала активной деятельности революционеров-заговорщиков, которая напугала правительство и заставило считать, что радикальные реформы могут лишь нарушить порядок в обществе. Второй конституционный проект был создан в 1881 году и уже должен был быть утвержден, но революционеры-террористы убили императора Александра II, а его преемник Александр III был вынужден не вводить Конституцию, а бороться с террором.

В результате конституционная монархия появилась в России в 1905–1906 годах. Да, чуть позже, чем в странах Европы, но нельзя назвать разрыв в 30 лет чем-то принципиально важным, говорящим об «извечном авторитаризме, свойственном русским».

Впрочем, Англия, часто подаваемая как образец, тоже была совсем не на первых местах в «рейтингах демократии». Так, всеобщее избирательное право было там введено лишь в 1919 году (позже, чем в России), а женщины получили полноценное избирательное право только в 1928 году.

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