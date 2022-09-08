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В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе
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Читатели британской Daily Mail начали активно обсуждать предупреждение президента России Владимира Путина об остановке поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
«Дело в том, что Путин – настоящий лидер. Не одна из тех маленьких марионеток, которые приходят и уходят каждые несколько лет, как в западных странах. Ни у кого на Западе нет интеллектуальных способностей перехитрить его», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий под статьей.
Кто-то отметил, что Владимир Путин – мастер тактики, поэтому необходимо понимать свои карты, прежде чем спорить с ним.
Один из пользователей предположил, что проблему можно было решить за несколько недель, если бы Запад предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров.
«Запад обращался с Россией как с грязью, когда та просила НАТО не подходить вплотную к ее границам. Запад считал, что Россия слишком слаба, чтобы протестовать. Но их вырвали из грез. Нравится он вам или нет, но Путин – гигант по сравнению с пигмеями: Байденом, Шольцем и Трасс!» – резюмировали читатели.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
Вучич: Следующая зима в Европе будет полярной
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Предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая –полярной, заявил в Белграде президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
«Что касается заявления президента [РФ Владимира] Путина, которое я немного смотрел сегодня в прямом эфире. Я бы это определил так: эта зима для всех нас будет очень холодной, а следующая зима будет полярной для всей Европы. Никто не хочет искать решения, все ожидают поражения противника, а не компромисса. Если вы действительно думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, то нам остается только хорошо готовиться и к холодной, и к полярной зиме», – передает слова сербского лидера ТАСС.
Также Вучич добавил, что не понимает, каким образом Евросоюз планирует ограничить цену на российский газ. «Я знаю, что сейчас модно ругать ЕС. Я видел эти пять мер ЕС, пятую не совсем понял: как это они введут потолок цены на газ?» – сказал Вучич.
Ранее в ходе этой конференции президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия – не та страна, которую можно недооценивать, об этом энергетическом кризисе Западу надо было подумать заранее.
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Названы причины приостановки банкротства оператора «Северного потока – 2»
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«И Европа, и Газпром негласно понимают, что не надо доводить процедуру банкротства оператора до конца. Это никак не скажется на России, но Европа понесет огромные убытки», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что процедура банкротства Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток – 2», приостановлена до января 2023 года.
«У европейцев есть сразу два основания не форсировать и даже откладывать процедуру банкротства оператора «Северного потока – 2». Во-первых, это было бы серьезным повышением ставок в конфликте с Россией. Тогда можно было бы говорить уже не только о сжигании мостов, но и о приближении окончательных похорон «Северного потока – 2», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«В ЕС, вероятно, все еще рассчитывают каким-то образом воспользоваться трубопроводом в случае сильнейших холодов и нехватки энергоресурсов. Но для этого должны нормализоваться политические отношения, по крайней мере, их предстоит поднять со дна. Европа понимает, что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы наносить бессмысленные уколы оппоненту», – предположил собеседник.
«Вторая причина – экономическая. Пять европейских компаний давали почти по одному млрд долларов кредитов Nord Stream 2 AG. И он должен был начать отдавать их по мере старта прокачки топлива по трубе. Газпром платил бы своей же «дочке» за транзит по морской части, а та уже отдавала бы долги», – объяснил эксперт.
«Если сейчас заморозить эту историю, то порядка пяти млрд долларов будут потеряны. Причем в случае запуска банкротства «Северного потока – 2» эти деньги уже не вернутся. Корпорациям банкротство оператора невыгодно. Россия же исходит из принципа – «раз необязательно банкротиться, то и не будем», – заключил Юшков.
Ранее стало известно о том, что процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG приостановлена еще на четыре месяца, до января 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.
Как следует из заявления, суд в швейцарском Цуге по просьбе компании продлил Nord Stream 2 AG временный мораторий на выплату кредитов еще на четыре месяца – на период с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года. В качестве временного административного управляющего по-прежнему остается компания Transliq AG.
Напомним, 1 марта стало известно, что швейцарскому оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG пришлось расторгнуть контракты с персоналом. В компании задумались о возможности объявления банкротства из-за введенных санкций. Однако позже финансовый инвестор Nord Stream 2 опроверг сообщения о планах банкротства компании.
23 февраля президент Соединенных Штатов Джо Байден отдал распоряжение администрации США ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG и представителей руководства компании.
Строительство «Северного потока – 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года.
В то же время президент России Владимир Путин накануне оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2». «В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии», – сказал он. Путин отметил, что Россия готова «сделать это завтра». «Но не мы же санкции ввели», – сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США, и сказал, что они обусловлены тем, что «американцы сами хотят продавать – втридорога».
По словам президента России, Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод. «Северный поток» сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам», – сказал Путин.
«Что произошло: две нитки газопровода (проходят) по Украине – Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал – Европа» (проходит) через Польшу – Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», – подчеркнул президент.
При этом Путин исключил поставки за рубеж, если они противоречат интересам России, и «если ЕС не нужны преимущества по дешевому газу из России, тогда для этого есть другие страны». «Но если нам кто-то попытается что-то навязать – хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются... И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать: «мерзни, мерзни, волчий хвост», – добавил он.
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Цена на нефть опустилась ниже 88 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре 2022 года на лондонской бирже ICE опускалась ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 21.26 мск, Brent теряла 5,29%, опускаясь до 87,92 доллара за баррель. К 21.40 мск цена Brent ускорила снижение и находилась на уровне 87,86 доллара за баррель (-5,35%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре 2022 года дешевел на 5,84%, до 81,81 доллара за баррель, передает ТАСС.
Утром в среду мировые цены на нефть снижались более чем на 1%, инвесторы обеспокоены перспективами спроса на этот вид сырья из-за ряда факторов.
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СМИ: Введение потолка цен на нефть из России вызовет панику на рынках
Введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, сообщает газета Financial Times.
«Если план сработает, то введение потолка цен изменит энергетический рынок и соотношение сил между производителями и потребителями, а последствия будут ощущаться еще долгое время после окончания боевых действий на Украине. Для Кремля это будет серьезным ударом. Однако риск колоссален и успех зависит не только от содействия Китая и Индии, но и от того, согласится ли [президент РФ Владимир] Путин продавать нефть по указанной Вашингтоном цене», – передает ТАСС со ссылкой на газету.
Обозреватель издания Дерек Броуэр заявил, что планы G7 согласовать потолок цен могут сработать не так, как задумывалось. Отмечается, что план едва ли станут соблюдать Китай, Индия и многие другие страны. Автор материала указывает, что нарушение поставок российской нефти вызовет панику на рынках.
Бывшего аналитика ЦРУ США Хелимы Крофт заявил, что решение Москвы начать полноценную энергетическую войну грозит расколоть западное единство.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
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Путин заявил о согласованных вопросах по поставкам нефти в Монголию
Москва и Улан-Батор согласовали все вопросы по поставкам нефти в Монголию, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюуном-Эрдэнэ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Только что, час назад, руководитель компании «Роснефть» докладывал мне о том, что в результате его рабочей поездки в Монголию были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества и по этому направлению. Мы, насколько мне известно, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефти, нефтепродуктов», – передает ТАСС слова Путина.
Также Путин упомянул о другом проекте — газопроводе, который планируется проложить из России в Китай через территорию Монголии. «Сейчас мы говорим о возможной реализации крупного инфраструктурного проекта — имеется в виду поставка российского газа в Китай через территорию Монголии», — сказал он.
Речь идет о газопроводе «Сила Сибири — 2», который позволит объединить газотранспортные системы востока и запада России. По этой магистрали также смогут поставлять через Монголию в Китай до 50 млрд кубометров газа.
Кроме того, президент России добавил, что на полях саммита ШОС в Самарканде состоится трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии.
Ранее сообщалось, что Путин встретился на полях Восточного экономического форума с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Премьер рассказал о начале закупки российских нефтепродуктов и предложил перевести оплату в рубли.
Песков назвал ерундой сообщения о звонках Кремля уехавшим из России бизнесменам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной ерундой публикацию Financial Times, что Кремль якобы звонит уехавшим из России бизнесменам с просьбой вернуться.
«Это ерунда очередная. Многие из-за границы звонят сюда, это так. А впрочем, лучше им самим позвонить и спросить. Кроме тех, кто сознательно порвал с нами полностью», – рассказал он ТАСС.
Ранее издание FT опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники сообщает, что находящиеся за границей российские бизнесмены, попавшие под санкции после начала спецоперации, якобы регулярно получают звонки из Кремля с призывом вернуться в Россию.
Напомним, иностранных бизнесменов, которые любят Россию и хотят здесь работать, много, пусть приезжают, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Еврозоне предрекли «одну из худших зим в истории»
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Еврозона может столкнуться с рецессией на фоне рекордных цен на газ, будущая зима, вероятно, станет «одной из худших в истории», заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
«Этого (рецессию в еврозоне) никто не может исключить. Нынешний уровень инфляции приведет к нестабильности в нашей экономике, грядущая зима может стать одной из худших в истории. Мы столкнулись с беспрецедентной неопределенностью. Но показатели экономики ЕС в целом, как и ранее, положительные, на рынке труда хорошая ситуация», – передает ТАСС слова чиновника.
Джентилони также не исключил, что некоторым странам ЕС потребуется прибегнуть к нормированию потребления газа. «Зависит от того, какие решения примет российский президент Владимир Путин и как мы себя поведем. Уже сейчас требуется экономить энергию. Хотя мы видим хорошую тенденцию в том, что касается заполнения газовых хранилищ и энрегоэкономии», – сказал политик, добавив, что во всех странах разная ситуация.
Европейские правительства уже принимают «масштабные меры», к концу августа на борьбу с энергокризисом уже была направлена сумма, соответствующая почти 1% ВВП ЕС, а к концу года она может вырасти до 2%.
Ранее президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной.
Накануне Газпром отреагировал на ставший вирусным ролик о долгой зиме.
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Эрдоган рассказал о панике Запада из-за приближающейся зимы
Запад находится в панике в связи с тем, как проведет текущую зиму в условиях растущих цен, рассказал президент Турции Тайип Эрдоган.
«Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. Запад в панике относительно того, что будет делать. Надеюсь, что разумными шагами мы переживем эти испытания», – сказал Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии, сообщает РИА «Новости».
Напомним, европейские правительства уже принимают «масштабные меры», к концу августа на борьбу с энергокризисом уже была направлена сумма, соответствующая почти 1% ВВП ЕС, а к концу года она может вырасти до 2%.
Ранее президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной.
Депутат: Разрыв торговых связей с ЕС Россия компенсирует в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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«Мы вынуждены менять экономическую географию, но это в конечном счете только расширяет наши возможности», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов, комментируя речь Путина на Восточном экономическом форуме, в которой президент заявил, что созидательное партнерство и конкурентные преимущества государств АТР открывают новые колоссальные возможности странам региона.
«Страны коллективного Запада решили усилить характер однополярной политики. И на этом фоне Россия проводит Восточный экономический форум, на котором ясно дает понять: мы сохраняем открытость. Мы предлагаем участие в больших совместных проектах, что привлекает к нам иностранные инвестиции, создает основу для технологического партнерства. Это главное, что было обозначено на форуме», – полагает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).
Большое внимание иностранных лидеров к форуму говорит об их понимании того, что Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, добавил он. «То, что сегодня президент обозначил как приоритеты развития России на тихоокеанском направлении, означает, что мы вынуждены менять экономическую географию, но это в конечном счете только расширяет наши возможности. У России есть долгосрочная стратегия социально-экономического развития: нам понятно, что делать шаг за шагом, год за годом», – считает Наумов.
Среди наиболее значимых на форуме Наумов отмечает предлагаемую Москвой идею глобальной энергетической безопасности. «Эта тема важна сегодня для любой развивающейся экономики. На протяжении нескольких десятилетий Москва остается одним из соавторов глобального энергетического диалога. Просто раньше он был сконцентрирован в первую очередь на Европейском союзе, а сейчас мы предлагаем совместные программы в энергетике не только крупным потребителям, таким как Китай, а всему сообществу развивающихся экономик Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)», – говорит депутат.
«Я считаю реалистичными прогнозы о том, что в ближайшие годы мы сумеем компенсировать разрыв отношений с Евросоюзом соразмерным расширением и углублением экономического сотрудничества со странами АТР. Сегодня Китай, как и другие страны региона – Вьетнам, Мьянма, понимают, что Дальний Восток становится для них воротами в большую Россию. Так что время работает на нас», – полагает депутат.
Кстати, в выступлениях президента на ВЭФ и ранее в этом году неоднократно звучала тема развития транспортных потоков с востоком страны, напомнил депутат. «К примеру, это развитие Северного морского пути, который начинается во Владивостоке, где и проходит Восточный экономический форум», – считает Наумов.
В среду президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит 5-8 сентября на острове Русский во Владивостоке, на территории Дальневосточного федерального университета. Речь президента продлилась 37 минут, став самой продолжительной по сравнению с предыдущими выступлениями на этом форуме. Президент, в частности, подчеркнул, что Россия справляется с экономической и технологической агрессией Запада. По словам Путина, современная глобальная экономика и вся система международных отношений переживают сложный период.
«Однако уверен, что логика сотрудничества, сопряжения потенциалов и взаимной выгоды, которых придерживаются в наших странах и представленные здесь наши друзья, обязательно возьмет верх. Разумное использование сильных сторон и конкурентных преимуществ государств АТР, созидательное партнерство откроют нашим народам новые колоссальные возможности», – сказал глава государства во время пленарной сессии ВЭФ.
Цена на нефть опустилась ниже 90 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent с поставками в ноябре уменьшилась более чем на 3,2% на лондонской бирже ICE, сообщают информационные агентства.
К 16.15 мск цена на нефть Brent опускалась на 3,26%, до 89,8 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Подобные показатели фиксировались 8 февраля.
К 16.17 мск цена на Brent начала снижаться еще сильнее, она находилась на уровне 89,67 доллара за баррель (-3,4%). Стоимость фьючерсов на нефть WTI сокращалась на 3,71%, до 83,66 доллара за баррель.
Утром в среду мировые цены на нефть снижались более чем на 1%, инвесторы обеспокоены перспективами спроса на этот вид сырья из-за ряда факторов.
Нефть подорожала в рамках коррекции
Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно растут после двухдневного значительного снижения котировок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,8%, до 88,7 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 0,84%, до 82,63 доллара, передает РИА «Новости».
За два предыдущих дня нефть марки Brent подешевела на 8,5%, марки WTI – почти на 8%.
Снижение нефтяных котировок было обусловлено рядом причин. Так, негативное влияние на стоимость черного золота, в частности, оказали перспективы повышения учетных ставок в ряде стран, что, в свою очередь, может привести к глобальному экономическому спаду и снижению спроса на сырье.
Кроме того, негативно на нефтяных ценах отразились продолжающиеся коронавирусные ограничения в Китае – крупнейшем импортере нефти, так как из-за ограничительных мер спрос на нефть там тоже уменьшается.
Анонсировано участие Путина в совещании в Нур-Султане по взаимодействию в Азии
Президент Владимир Путин 12–14 октября в Нур-Султане примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, а также проведет встречу на высшем уровне в формате «Россия – Центральная Азия», сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
«Предусматривается участие нашего руководителя в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Нур-Султане и там же, в Нур-Султане, будет проведен саммит СНГ. Это середина октября – 12–14 октября, если быть точнее», – передает его слова РИА «Новости».
Также в Казахстане планируется встреча Путина на высшем уровне в формате «Россия – Центральная Азия».
Говоря об участии Путина в саммите «Большой двадцатки», Ушаков пояснил, что это станет известно ближе к дате мероприятия.
«Будет поближе понятно, прежде всего, в каком формате будут принимать участие и другие лидеры, мы даже еще не получили подтверждения насчет китайского представителя. То есть в сумме многих факторов будет приниматься решение о личном участии», – сказал помощник президента.
Он добавил, что на Бали, где пройдет саммит, уже были «российские просмотровые команды». «В зависимости от общей ситуации будет принято решение об участии непосредственном президента – или это будет в видеоформате», – добавил он.
При этом, по словам Ушакова, Кремль ориентируется на участие президента РФ Владимира Путина в саммитах АТЭС и G20, но при принятии окончательного решения будет учитываться целый ряд факторов, в том числе и ситуация с распространением коронавируса.
Саммит «Группы двадцати» пройдет на Бали 15–16 ноября, саммит АТЭС состоится в Бангкоке также в ноябре.
Мишустин: Россия не будет закрываться от мира
Россия не будет закрываться от мира, поскольку обеспечение интересов страны означает не изоляцию, а безопасность, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме.
Председатель правительства рассказал о действиях властей для поддержания экономической стабильности и обеспечения роста в РФ. «Все эти планы не означают, что Россия должна закрыться от мира. Более того, суверенитет – это не про изоляцию, а про безопасность и стабильность», – передает ТАСС слова главы кабинета министров.
«Трансформация текущих финансово-экономических процессов – перестроение торговых цепочек, пересмотр подходов к резервным валютам, фрагментация платежных систем – не исключает того, что сильно изменится сам мир и его устройство», – считает Мишустин.
Он заверил, что «правительство будет настраивать финансовую систему внутри страны так, чтобы она отвечала потребностям граждан и бизнеса при любых обстоятельствах». «Особенно когда на первый план в мире выходят, скорее, политические решения, а не экономические», – добавил он.
Премьер-министр отметил, что «также необходимо упрощать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на российский рынок».
«Значительное сокращение использования доллара – долгосрочный тренд. Он требует последовательной многолетней работы», – сказал председатель правительства.
«По результатам этого движения, если к нему будут присоединяться и другие страны, возможно формирование многополярной системы международных расчетов», – подчеркнул глава кабинета министров.
Мишустин назвал переход к более широкому использованию национальных валют компонентом финансового суверенитета. «Хотя сам процесс дедолларизации начался уже давно, санкции лишь укрепили интерес к нему», – уверен он.
Премьер-министр сообщил об увеличении примерно в 30 раз объема операций на московской бирже с валютами дружественных стран. «У нас сейчас на Мосбирже торги идут в семи парах с валютами дружественных стран. Если в январе-феврале этого года среднедневной объем операций спот в таких денежных единицах составлял 1,7 млрд рублей, то в июле-августе – уже 60 млрд», – сказал он. Председатель правительства добавил, что «расширяется доля расчетов в национальных валютах и на территории Евразийского экономического союза».
По словам Мишустина, правительство будет настраивать финансовую систему в России, исходя из интересов граждан.
«Правительство будет настраивать финансовую систему внутри страны так, чтобы она отвечала потребностям граждан и бизнеса при любых обстоятельствах», – сказал глава кабинета министров. «Особенно, когда на первый план в мире выходят скорее политические решения, а не экономические», – добавил он.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил доработать модель развития экономики в условиях санкций.
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Эрдоган сообщил о планах обсудить с Путиным в Самарканде продуктовую сделку
Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15–16 сентября.
«Есть запоздания в связи с поставками российского зерна на мировые рынки. Для преодоления этого в Самарканде с уважаемым господином Путиным обширно обсудим эту тему. Наше ожидание состоит в том, чтобы скорее начались поставки российского зерна на рынки, чтобы они доставлялись в нуждающиеся страны», – передает его слова РИА «Новости».
В среду президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва может отказаться от продления зерновой сделки, поскольку в рамках соглашения так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, в чем заключается «зерновой обман» Запада и как ответит на него Россия.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
Орбан: Санкции против России могут поставить Европу на колени
Антироссийские санкции оказались неэффективны, последствия же от них угрожают экономике Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает венгерское агентство MTI.
«В настоящее время против России действует 11 000 санкций, но военные действия продолжаются, попытки ослабить русских не увенчались успехом. Напротив, вызванные санкциями инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени», – приводят его слова «Ведомости».
Также в четверг глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что в Венгрии ввели ограничение на отопление в государственных учреждениях не выше 18 градусов. Такое решение было принято на фоне повышения цен на газ в Европе.
Ранее президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной.