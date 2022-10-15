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США установили относительно высокую предельную цену на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
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НАТО начинает на Украине войну на истощение

ВСУ сейчас опираются на поддержку военно-промышленных комплексов ведущих стран НАТО REUTERS/Oleksandr Ratushniak
США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они пытаются втянуть Россию в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. На какие еще провокации готов пойти Запад в противостоянии с Россией? Подробности...
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Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

В Великую Отечественную были мобилизованы десятки миллионов человек Рафаил Мазелев/ТАСС
«Развал и запущенность в ряде военкоматов учета военнообязанных и антигосударственная практика при призыве в армию». Так звучит цитата из малоизвестного приказа Великой Отечественной, касающегося мобилизации 1941-1942 годов. Некоторые ситуации и рецепты тех давних времен даже сегодня выглядят актуальными. Подробности...
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Cъезд китайской компартии начертит маршрут развития мира

На XX съезде компартии Си Цзиньпин объявит о заменах в своей команде XinHua/Global Look Press
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

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Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
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    Трасс дали две недели на сборы из-за провалов во всем

    За полтора месяца у власти Лиз Трасс успела «наломать дров» и ополчить против себя большинство британцев
    		   15 октября 2022, 20:00
    Фото: Daniel Leal/REUTERS
    Текст: Андрей Резчиков

    В отчаянной попытке сохранить власть премьер-министр Лиз Трасс избавилась от своего ближайшего соратника и архитектора ее реформ - чернокожего министра финансов Квази Квартенга. В ответ тот заявил, что дни Трасс на премьерском посту сочтены. Этот прогноз вполне реалистичен: вместе с Квартенгом Трасс довела экономику Британии до ручки и настроила страну против себя.

    Премьер-министр Британии Лиз Трасс может покинуть свой пост уже через пару недель. Такое предположение высказал бывший министр финансов страны, автор скандального плана спасения национальной экономики Квази Квартенг, накануне уволенный со своего поста. Трасс возглавляет правительство чуть менее шести недель, а Квартенг был в нем ключевой фигурой - ближайшим соратником нового премьера, который отвечал за срочные экономические реформы.

    Как пишет британская газета The Times, высокопоставленные чиновники на Даунинг-стрит тоже называют отставку Трасс вопросом времени. В ее способности удержаться во власти сомневаются даже сторонники премьера среди министров.

    Руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов считает, что позиции Трасс ухудшились из-за отказа от ключевых пунктов ее предвыборной программы. «Нынешнее правительство фактически не имеет будущего в тех рамках, которые оно само очертило. Поэтому вероятность отставки Трасс очень высока», – отметил он.

    Но у Трасс по-прежнему остаются сторонники, никто из министров ее кабинета пока не заявил о добровольном уходе, не говоря уже об открытом бунте, как это было летом на фоне требований к Борису Джонсону сложить с себя премьерские полномочия. «Пока сохраняется подобие формального единства. Но уже на следующей неделе, когда сторонники и противники Трасс определятся, кого же из них больше, будет понятен вектор развития Консервативной партии и политическое будущее самой Трасс,», – прогнозирует Куликов.

    Кандидат исторических наук, эксперт по британско-индийским отношениям Лидия Кулик считает, что консерваторы уже настроены против своего лидера и «вряд ли Трасс удастся долго продержаться на Даунинг-стрит». «Рейтинги тори обновляют минимальные показатели. Не оставил премьерских амбиций и Борис Джонсон, который продолжит подрывную деятельность против Трасс», – подчеркивает эксперт.

    С приходом Трасс на пост премьера страну продолжила сотрясать экономическая буря. Она продвинулась на высокий пост благодаря обещаниям снизить налоги для корпораций и крупных предпринимателей. Эти гарантии стали главным поводом для членов Консервативной партии (а это всего 0,3% населения) выбрать Трасс своим лидером. Ее оппонент, бывший министр финансов Риши Сунак называл такое снижение налогов «экономикой острова фантазий» и безрассудством в условиях, пока не сбита инфляция.

    Многие задавались вопросом, как Трасс сможет одновременно снижать налоги и поддерживать социальные программы без крупных заимствований. В итоге предложенная премьером модель потерпела крах. После того как Квартенг, ставший архитектором преобразований, объявил о снижении максимальной ставки подоходного налога с 45 до 40 процентов, произошел обвал фунта стерлингов. Банк Англии был вынужден поднять процентные ставки, что создало проблемы для держателей ипотечных кредитов. На этом фоне британские компании начали дешеветь - и их бросились скупать американские инвесторы.

    После увольнения Квартенга, который проработал на своем посту 38 дней, Трасс заявила, что ее правительство откажется от одного из главных предвыборных обещаний и повысит в апреле следующего года корпоративные налоги с 19 до 25 процентов.

    Новым министром финансов станет Джереми Хант, который во времена Brexit (выход страны из Евросоюза) занимал пост министра иностранных дел. В 2019 году он, выступая за снижение корпоративных налогов, проиграл Джонсону гонку за лидерство в Консервативной партии.

    В то же время Трасс обещает следовать поставленным целям. В ходе состоявшейся накануне пресс-конференции она подчеркнула, что ее приоритетом остается преобразование Британии в «экономику с низкими налогами, высокой заработной платой и высокими темпами роста». Но не пояснила, как можно достичь этого.

    «Я хочу быть честной, это сложно, но мы переживем этот шторм», – заверила премьер-министр.

    Согласно правилам Консервативной партии, в течение года не должно быть новой гонки за лидерство, таким образом Трасс должна оставаться на посту премьера минимум 11 месяцев. Но правила могут быть изменены. Это зависит от того, появится ли достаточное количество недовольных работой Трасс, подчеркивает Куликов. Кроме того, внутрипартийное недовольство может вынудить Трасс уйти в отставку добровольно. Согласно опросам общественного мнения, за это выступают 60% населения, столько же – за досрочные парламентские выборы.

    «Общественные настроения отразятся на решении Консервативной партии. Я уверен, что Трасс не пойдет по стопам Джонсона и не станет цепляться за власть до последнего, провоцируя отставки огромного числа министров. Если критическая масса несогласных с ее лидерством проявит себя в ближайшие дни или недели, то она уйдет без инициирования вотума недоверия», – прогнозирует эксперт.

    Тем временем политические конкуренты тори уже готовятся к крупному реваншу. Кир Стармер, лидер лейбористов, которые стремительно набирают популярность, подчеркивает, что замена Квартенга «не компенсирует ущерб». «Безрассудный подход Лиз Трасс обрушил экономику, вызвав стремительный рост ипотечных кредитов, и подорвал положение Великобритании на мировой арене, – объявил Стармер. – Нам нужна смена правительства. Под моим руководством лейбористы обезопасят британскую экономику и вытащат нас из этой неразберихи».

    Руководитель исследовательской компании EuropeInsight напомнил, что рейтинги консерваторов падали последние два года, и в британском обществе начинают превалировать настроения о том, что эта партия слишком задержалась у власти, поэтому ее поражение на предстоящих выборах практически неминуемо. Непопулярность Трасс усугубило положение тори. Следующие парламентские выборы должны состояться не позднее января 2025 года, но если недовольство консерваторами продолжит расти, не исключен сценарий досрочного голосования.

    «С приходом Трасс сложилась ситуация, при которой катастрофически обрушилась экономика Великобритании. Сейчас отрыв лейбористов превышает 30 пунктов, это огромная разница. Дело, по всей видимости, закончится не просто поражением консерваторов, а фактически тотальным разгромом, беспрецедентной победой лейбористов», – указал Куликов.

    Один из возможных кандидатов на смену Трасс – бывший канцлер казначейства и индуист Риши Сунак.

    «Опросы британцев, поддерживающих Консервативную партию, показывают, что большинство теперь считает ошибочным выбор в пользу Трасс в минувшем сентябре. Особенно опасно для положения Трасс возможное объединение усилий Сунака и третьего участника сентябрьской финальной гонки – лидера Палаты общин и экс-министра обороны Пенни Мордонт», – полагает Кулик.

    По ее мнению, улучшить ситуацию в экономике Лондон может за счет более тесного международного сотрудничества. На этот месяц было намечено подписание соглашения о свободной торговле с Индией. «В условиях глубокого кризиса британской экономики более активные связи с растущей опережающими темпами Индией могли бы стать спасательным кругом для Лондона. Заключению этого торгового соглашения были посвящены большие усилия со стороны самой Лиз Трасс в ее бытность министром международной торговли», – напомнила Кулик.

    Но кабинет Трасс «и здесь наломал дров» – не выполняется ранее подписанное с Индией «партнерство в сфере миграции и мобильности», представляющее большую важность для Нью-Дели и ранее ставшее одним из условий форсированной подготовки соглашения о свободной торговле.

    «Индия рассматривает себя как резервуар квалифицированной рабочей силы для мировой экономики и придает огромное значение возможности для своих студентов и профессионалов учиться и работать за рубежом. Вероятнее всего, доставка спасательного круга для британской экономики в виде обширного индийского рынка вновь откладывается», – подытожила Кулик.

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