Политолог оценил влияние хаоса в Британии на отношения с Россией

Политолог Лукьянов оценил влияние хаоса в Британии на отношения с Россией

Чем больше хаоса в правящих кругах в Лондоне, тем меньше они будут сконцентрированы на украинской теме, и назначение нового премьера из рядов Консервативной партии не изменит ситуацию. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В четверг Лиз Трасс, проработавшая английским премьер-министром 44 дня, объявила об отставке.

«России без разницы, кто окажется во главе правительства Великобритании. Кто бы ни пришел: хоть Борис Джонсон вернется, хоть Джереми Хант (который, правда, пока отказался бороться за пост) или Риши Сунак (в его пользу высказываются британские букмекеры) возьмет реванш – это ничего не изменит с точки зрения позиционирования Великобритании в отношениях с Россией», – считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ Федор Лукьянов.

Политолог отметил, что минувшим летом многих наблюдателей удивила победа Трасс в борьбе за пост лидера Консервативной партии, потому что ее личность «явно не соответствовала масштабу задач». «Борис Джонсон – очень умелый и опытный политик, но со своими особенностями. А Трасс ничем этим не обладала, и когда ее выбрали, то возникло ощущение, что это временная фигура. Впрочем, не настолько временная, какой она оказалась в итоге», – добавил Лукьянов.

По прогнозу эксперта, новый премьер-министр от Консервативной партии «долго не продержится». «Свидетельства глубокого кризиса и развала партии настолько очевидны, что тянуть дальше без досрочных парламентских выборов будет крайне сложно, кто бы ни стал новым премьером. Ситуация в королевстве объективно будет ухудшаться, а в условиях пониженной или отсутствующей легитимности придется объявлять всеобщие выборы, на которых консерваторы вряд ли выиграют», – прогнозирует собеседник.

В случае прихода к власти лейбористов для Москвы тоже «принципиально ничего не изменится». «Чем больше внутреннего хаоса в британской власти, тем, наверное, они меньше будут сконцентрированы на украинской теме», – пояснил Лукьянов.

В четверг премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку – спустя 44 дня правления. Она побила рекорд в истории королевства по краткости пребывания в кресле главы кабинета министров. Трасс призналась, что не может справиться с обязанностями.

Представитель МИД России Мария Захарова считает, что Трасс запомнится своей «катастрофической безграмотностью».

Сразу после ухода Трасс началась борьба за премьерский пост. Экс-министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис призвала коллег поддержать возвращение Бориса Джонсона. Сам Джонсон готов вернуться в кресло, о чем пишет местная пресса.

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