Актриса Яковлева призвала Хаматову отказаться от звания народной артистки

Актриса Алена Яковлева призвала свою коллегу, уехавшую из России, Чулпан Хаматову отказаться от звания народной артистки России из-за ее позиции.

«Ее показывали по телевизору: она идет радостная по Георгиевскому залу, принимает поздравления с присвоением звания народной артистки. Чего же ты раньше молчала? Знаю артистов, которые отказались от звания <…> Есть те, кто считает, что это пережиток прошлого. Я лично так не считаю. Откажись!» – сказала Яковлева в шоу «Эмпатия Манучи».

Она напомнила, что Хаматова получала «огромные дивиденды», были также предложения сделать ее художественным руководителем театра «Современник», передает Starhit.

При этом Яковлева не осуждает отъезд Хаматовой, так как она «выбрала свой путь». Однако артистка не понимает страха своей коллеги приезжать в Россию. «Да, ее будут осуждать, но не угрожать же физической расправой?» – сказала Яковлева.

Между тем Вячеслав Манучаров напомнил, что в интервью латвийскому телевидению Хаматова призналась, что все 10 лет, будучи народной артисткой России, считала это звание бредятиной и даже стеснялась этого.

Ранее сообщалось, что Хаматова приехала в Грузию, где провела переговоры с руководителем театра имени Грибоедова в Тбилиси Николаем Свентицким.