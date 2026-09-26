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    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    82 комментария
    26 сентября 2026, 20:49 • Новости дня

    Лавров удивился позиции ООН по самоопределению Гренландии и Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на противоречивый подход Организации Объединенных Наций к праву на самоопределение Гренландии и Крыма.

    Лавров указал на разницу в оценках статуса регионов. Он отметил, что всемирная организация признает право на самоопределение за Гренландией, однако полностью игнорирует аналогичную возможность для Крымского полуострова, передает РИА «Новости».

    «Спросил господина Гуттереша, мы с ним позавчера встречались, я говорю, почему в отношении Украины не упоминается вообще опция права на самоопределение, хотя бы опция?» – заявил Сергей Лавров по итогам недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    По словам министра, генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в ответ сослался на долгие размышления, назвав эти ситуации совершенно разными вещами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в позиции ООН относительно права на самоопределение разных регионов мира. Ранее министр заявил о полном контроле западных государств над высшим руководством секретариата международной организации. В начале года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал неприменимым принцип самоопределения к ситуации с Крымом и Донбассом.

    26 сентября 2026, 08:35 • Новости дня
    В Крыму сочли кадровым дном назначение комика в Минобороны Украины

    Константинов назвал кадровым дном назначение комика замминистром обороны Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что утверждение бывшего актера Алексея Ревы на высокий пост в украинском военном ведомстве демонстрирует глубокий управленческий кризис.

    Решение Киева сделать бывшего юмориста Алексея Реву заместителем министра обороны по вопросам цифровизации свидетельствует о полной деградации управления, передает ТАСС. Ранее новоиспеченный чиновник выступал в шоу «Мамахохотала» и побеждал в телевизионной программе «Рассмеши комика». Теперь он будет отвечать за развертывание и обеспечение работы цифровых платформ для нужд украинских войск.

    «На Украине уже давно настало кадровое дно. Нужно иметь в виду, что команда Владимира Зеленского опротивела не только русскому человеку, она опротивела вообще всем», – подчеркнул Владимир Константинов.

    Политик добавил, что профильные специалисты отказываются добровольно сотрудничать с киевскими властями. По его словам, успешные действия российских войск разрушают остатки украинской экономики, поэтому в государственные ведомства идут работать преимущественно люди со специфическим восприятием реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала назначение бывшего юмориста Алексея Ревы на должность заместителя министра обороны Украины. До начала специальной военной операции новый украинский чиновник активно вел свои социальные сети на русском языке. Ранее иностранные пользователи Сети резко раскритиковали масштабные кадровые перестановки в правительстве соседнего государства.

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    25 сентября 2026, 23:40 • Новости дня
    Небензя: ООН проигнорировала запросы России о списках погибших в Буче

    Небензя обвинил ООН в отказе предоставить списки жертв в Буче

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что секретариат организации проигнорировал требования Москвы предоставить списки предполагаемых жертв в Буче.

    «Не слышат, это давняя история. Генеральный секретарь в полном отказе по этому вопросу. Министр написал ему не десятки, но достаточное количество писем с требованием предоставить имена и фамилии людей, которые якобы были жертвами якобы российских зверств, как они говорят, в Буче», – заявил дипломат «Вестям».

    По словам Небензи, российская сторона получала исключительно отписки.

    «Последнее письмо содержало 12 конкретных вопросов, на которые министр просил ответить, мы так и не получили ясного ответа, это была очередная отписка», – подчеркнул он.

    В апреле 2022 года Киев представил материалы из Бучи, которые Минобороны России назвало очередной украинской провокацией, так как за время контроля над городом ни один местный житель не пострадал от действий российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Посол Мирошник назвал тяжелой встречу Лаврова с уходящим генсеком ООН.

    Ранее российский министр указал на противоречия в заявлениях генсека об этом инциденте.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    25 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Захарова: Делегация Украины в ООН делает вид, что не понимает русский
    Захарова: Делегация Украины в ООН делает вид, что не понимает русский
    @ Heather Khalifa/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация на заседаниях ООН демонстративно делает вид, что не понимает русский язык, хотя представители Киева владеют им, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что делегация из Киева на заседаниях Организации Объединенных Наций намеренно делает вид, что не владеет русским языком. По ее словам, такое поведение является исключительно демонстративным, передают «Вести».

    «Украинская делегация надевает наушники, как будто бы они не понимают», – отметила Захарова. Она напомнила о выступлениях руководителя МИД России Сергея Лаврова, которые показательно игнорировались оппонентами.

    При этом Владимир Зеленский во время визитов в штаб-квартиру международной организации свободно общается и выступает по-русски. Подобные действия Киева были охарактеризованы как попытка выдать откровенную ложь за правду.

    Замминистра обороны Украины по цифровому развитию Алексей Рева до начала спецоперации активно использовал русский язык в своих социальных сетях. Он исполнял на нем песни.

    Ранее бывший пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский с трудом усваивает большие объемы информации на украинском языке и в неформальной обстановке предпочитает общаться исключительно по-русски.

    Сотрудники украинских спецслужб регулярно используют русскую речь во время служебных операций.

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    26 сентября 2026, 19:57 • Новости дня
    Лавров: Игнорирование Западом украинского нацизма ставит под удар основы ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил об угрозе основам ООН из-за игнорирования западными странами расцвета украинского нацизма.

    «Когда сегодня западные страны стыдливо закрывают глаза на все более явное проявление украинского нацизма, под удар ставятся сами основы ооноцентричного миропорядка», – сказал министр во время общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Кроме того, глава российской дипломатии выразил надежду, что новый генеральный секретарь организации, выборы которого пройдут до конца года, будет строго соблюдать свой мандат. По словам дипломата, руководитель всемирной организации должен руководствоваться принципами беспристрастности и равноудаленности.

    Россия ожидает, что новый генсек будет представлять интересы всего международного сообщества. Он не должен обслуживать отдельные государства, подрывать межправительственную природу системы ООН или размывать прерогативы Совета Безопасности и его постоянных членов, заключил глава МИД.

    Ранее Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава ООН.

    Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о подрыве доверия к всемирной организации из-за действий Антониу Гутерриша.

    Летом Лавров заявил об откровенном подыгрывании действующего генсека западным странам.

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    25 сентября 2026, 22:11 • Новости дня
    Системы ПВО сбили пять украинских БПЛА в небе над Севастополем

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили две атаки украинских войск, уничтожив пять вражеских беспилотников над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили две атаки беспилотников со стороны ВСУ, сообщил в «Максе» Развожаев. В результате инцидента было уничтожено пять дронов противника.

    «Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ. Сбито пять вражеских беспилотников. По предварительной информации, люди не пострадали», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Вечером в городе объявляли воздушную тревогу. Сирены прозвучали в 18:59 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Севастополем.

    Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о гибели одного человека и уничтожении силами ПВО 39 вражеских дронов в результате массированной атаки на промышленный объект.

    При атаке дронов на Ульяновск пострадали люди и промышленные объекты.

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    26 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж

    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж среди дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генассамблее ООН вызвало огромный интерес среди журналистов и дипломатов.

    Пресс-конференция главы МИД Сергея Лаврова в штаб-квартире всемирной организации прошла при полном аншлаге, передает РИА «Новости».

    Мероприятие состоялось в субботу, несмотря на плохие погодные условия и шторм в городе.

    Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, министра традиционно встречают с большим вниманием после его выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Традиционный ажиотаж: Сергея Лаврова встречают на выходе из зала Генассамблеи десятки дипломатов, чтобы пожать ему руку и поблагодарить Россию», – написала она в своем Telegram-канале.

    Захарова также опубликовала фотографию, подтверждающую интерес к российскому министру. На снимке видно, как толпа окружила Лаврова, приветствуя его и делая совместные фотографии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН.

    Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава организации. Во время своего выступления Лавров раскритиковал страны Европы за потворство киевскому режиму.

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    26 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Лавров: Вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров выступил категорически против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    Министр иностранных дел обозначил принципиальную позицию Москвы в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи, передает ТАСС. Реформа организации не должна предусматривать расширение за счет западных государств.

    «Тем более Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма», – обратил внимание глава российской дипломатии.

    Он подчеркнул, что Россия поддерживает увеличение представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его словам, Москва выступает за предоставление постоянных мест Бразилии и Индии при обязательном учете интересов Африканского континента.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН статус «враждебного государства» для Токио и Берлина.

    Ранее Германия не получила место непостоянного члена Совета Безопасности на 2027–2028 годы.

    При этом глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования стран Африки об увеличении своего присутствия в организации.

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    26 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    Глава парламента Крыма призвал ООН исправить политическую карту

    Глава парламента Крыма Константинов призвал ООН исправить политическую карту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал ООН отразить на политической карте реальное положение дел и отнести Крым к территории России.

    Организации Объединенных Наций следует признать волеизъявление крымчан и обозначить полуостров на новой политической карте как территорию России. Об этом заявил РИА «Новости» спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, жители Крыма сами внесли коррективы в карту еще 12 лет назад.

    «Мы эту карту сами подкорректировали – в 2014 году. Это – акт политической воли крымчан, мечта нескольких поколений жителей нашего полуострова. Это в Крыму была сформулирована идея создания ООН, а не в ООН решают, где наша Родина. А карту поправят сами – рано или поздно», – подчеркнул Константинов.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил возмущение из-за того, что на новой политической карте ООН Крым выделен отдельным цветом, отличающимся как от российской, так и от украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая назвала Крым неотъемлемой частью Российской Федерации.

    До этого Владимир Константинов раскритиковал Владимира Зеленского за спекуляции на теме принадлежности полуострова. Глава крымского парламента также осудил идею передачи региона под мандат Организации Объединенных Наций.

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    26 сентября 2026, 07:45 • Новости дня
    Папа римский Лев XIV предостерег ООН от превращения в «фарс»
    Папа римский Лев XIV предостерег ООН от превращения в «фарс»
    @ Christian Liewig/Bestimage/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Папа римский Лев заявил в пятницу, что Организация Объединенных Наций и другие многосторонние организации находятся в кризисе, а международный диалог рискует превратиться в фарс.

    Первый папа римский из США, выступая во время визита во Францию ​​на фоне напряженной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке осудил мировых лидеров, которые не уважают верховенство права, не называя конкретных имен, передает Reuters.

    «Вместо того чтобы уважать закон, власть имущие ссылаются на него, когда он служит их интересам, и игнорируют его, когда он их ограничивает, относясь даже к правосудию так, как будто это товар, который можно купить и продать», – сказал понтифик.

    ООН и другие многосторонние организации «переживают кризис эффективности. Диалог воспринимается скорее как препятствие для действий, чем как ресурс для достижения мира, как фарс, а не как возможность совместно стремиться к общему благу», – добавил папа римский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн. В июне папа римский Лев XIV призвал Европу избегать враждебного противопоставления другим государствам и призвал не называть глобальное перевооружение обороной.

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    26 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    Масадыков и Гутерреш обсудили сотрудничество ОДКБ и ООН

    Масадыков и Гутерреш провели встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили на полях Генассамблеи в Нью-Йорке развитие отношений между организациями.

    Встреча генеральных секретарей состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в секретариате ОДКБ, состоялся заинтересованный разговор по вопросам международной политики и глобальной безопасности. Стороны обсудили роль и место региональных организаций в ее обеспечении, а также развитие отношений между ОДКБ и ООН.

    Участники переговоров подтвердили настрой на продолжение контактов. В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан, при этом в начале 2024 года Армения заявила о заморозке своего участия в организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу офис Гутерреша сообщил об обсуждении генсеком ООН и министром иностранных дел Сергеем Лавровым глобальных последствий украинского конфликта.

    Лавров потребовал от генерального секретаря ООН пристального исследования инсценировки в Буче.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал состоявшуюся встречу тяжелой.

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    26 сентября 2026, 16:29 • Новости дня
    Китай призвал отменить блокаду Кубы

    Китай призвал немедленно отменить санкции против Кубы

    Tекст: Мария Иванова

    Китай призывает немедленно прекратить угрозы применения силы против Кубы, а также снять все санкции и блокаду в отношении страны, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

    Китай призывает соответствующие страны немедленно прекратить угрожать Кубе применением силы, а также незамедлительно и полностью снять все санкции и блокаду, заявил Хань Чжэн, выступая на Генассамблее ООН, передает РИА «Новости».

    В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой проходит неделя высокого уровня. Общие прения продлятся до 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Сергей Лавров призвал исключить Кубу из американского списка спонсоров терроризма.

    В начале месяца МИД Кубы заявил о рекордном ущербе от американской блокады.

    Летом Минфин США ввел новые санкции против Кубы.

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    26 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Глава Украинской общины Крыма назвала вандализмом запрет русского языка Киевом

    Украинская община Крыма назвала вандализмом запрет русского языка на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина подвергла резкой критике политику киевских властей по вытеснению русского языка, назвав подобные действия настоящим вандализмом по отношению к культурному наследию.

    Причисление русскоговорящих граждан к предателям является откровенным варварством, считает Гридчина. Она указала на то, что русский язык остается одним из ключевых в мире, а на нем созданы величайшие произведения мировой классики, пишет РИА «Новости».

    По словам общественницы, действия украинского руководства разрушают наследие, которое веками объединяло народы. Гридчина напомнила, что украинский язык многое перенял у русского, а исторически на территории страны всегда существовало естественное и гармоничное двуязычие.

    Заявление прозвучало в ответ на слова главы комитета Верховной рады по свободе слова Ярослава Юрчишина. Ранее парламентарий объявил предателями тех сограждан, которые продолжают публичную деятельность или занимаются творчеством на русском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат Рады назвал поющих на русском украинцев предателями.

    В начале месяца на Украине пригрозили штрафами за использование русского языка в школьных чатах.

    Летом власти страны лишили русский язык какой-либо законодательной защиты.

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    26 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку 15 украинских беспилотников на Севастополь

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении налета 15 украинских дронов на город, в результате которого удалось избежать жертв среди мирного населения.

    Российские подразделения противовоздушной обороны остановили попытку удара по Севастополь. «Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 15 БПЛА. Главное: пострадавших нет», – заявил Развожаев в «Максе».

    В результате падения обломков на Северной стороне зафиксированы незначительные разрушения. В одном из садовых товариществ оказалась пробита крыша частного дома, а рядом с автобусной остановкой загорелась трава. Кроме того, налет привел к повреждению высоковольтной линии электропередачи.

    Руководитель администрации добавил, что в нескольких жилых зданиях точечно выбиты стекла. В настоящее время на местах происшествий работают профильные специальные службы для ликвидации последствий.

    Ранее промзону под Невинномысском атаковали дроны ВСУ.

    Накануне российские системы противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских беспилотников над Севастополем.

    Неделей ранее военные нейтрализовали семь украинских дронов.

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    26 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Эрдоган назвал зал суда подходящим местом для выступлений Нетаньяху

    Эрдоган заявил о месте Нетаньяху на скамье подсудимых вместо трибуны ООН

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал выступление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ООН, заявив, что место военных преступников – не трибуна международной организации, а зал суда.

    Турецкий лидер подчеркнул, что военные преступники, в отношении которых выдан ордер на арест, должны находиться в зале судебных заседаний, а не на трибуне ООН. Там, по его словам, они ответят за «совершенные убийства и пролитую кровь», передает ТАСС.

    Эрдоган отметил необходимость привлечения к ответственности виновных в геноциде для предотвращения повторения подобных зверств. Он выразил решимость «сорвать маску с оккупационного сионистского менталитета», который лишен милосердия и принципов.

    Президент добавил, что Турция не отступит от своей позиции, несмотря на возможные препятствия. В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-главы Минобороны Израиля Йоава Галанта за военные преступления в секторе Газа. Израиль не признает юрисдикцию МУС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Нью-Йорке задержали 100 человек на протестах против выступления Биньямина Нетаньяху в ООН.

    В пятницу израильский премьер в ходе своей речи потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ. Делегации нескольких стран покинули зал заседаний перед его выступлением.

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    26 сентября 2026, 16:59 • Новости дня
    Китай заявил о продолжении содействия в урегулировании кризиса на Украине

    Хань Чжэн: Китай продолжит содействовать урегулированию кризиса на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-председатель КНР Хань Чжэн заявил о намерении Пекина продолжать конструктивное участие в процессе политического урегулирования украинского кризиса.

    Китай намерен и дальше способствовать мирному разрешению ситуации на Украине. Об этом заявил вице-председатель КНР Хань Чжэн во время выступления на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    «По Украине председатель КНР Си Цзиньпин сформулировал четыре тезиса о том, что нужно сделать. Они служат основополагающими ориентирами для Китая в деле продолжения выполнения его конструктивной роли для достижения политического урегулирования кризиса», – отметил политик.

    Ранее в субботу Хань Чжэн также призвал мировое сообщество защищать суверенитет государств Ближнего Востока и стабильность международных цепочек поставок.

    Кроме того, он отметил, что Китай настаивает на решении проблемы вокруг Палестины на основе концепции «два государства для двух народов».

    Также Китай призывает соответствующие страны немедленно прекратить угрожать Кубе применением силы, а также незамедлительно и полностью снять все санкции и блокаду, заявил в субботу Хань Чжэн на Генассамблее ООН.

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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

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    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией

    У Украины уникальный талант ссориться с соседями. С Россией – из-за всего, с Белоруссией – из-за России, с Польшей – из-за Бандеры, с Румынией – из-за зерна, со Словакией – из-за помощи себе же. Теперь в списке появилась еще и Венгрия. Точнее, вернулась туда: Будапешт стремился к примирению, но Киев опять превзошел себя по наглости. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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