Лавров отшутился от вопроса о российской угрозе американской базе в Румынии

Лавров в шутку назвал тайной планы России на базу ПРО США в Девеселу

Tекст: Мария Иванова

На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН журналистка из Румынии поинтересовалась, входит ли по-прежнему база в Девеселу в список целей России, передает РИА «Новости».

«Ну, это же секрет», – со смехом ответил Лавров.

Наземная стационарная часть американского комплекса Aegis Ashore в Девеселу заработала в мае 2016 года. Тогда президент Владимир Путин предупредил, что России придется реагировать на введение в строй системы ПРО США в Румынии.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о программе Сергея Лаврова в Нью-Йорке.

В июне глава российской дипломатии охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака.