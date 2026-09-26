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Лавров отшутился от вопроса о российской угрозе американской базе в Румынии
Лавров в шутку назвал тайной планы России на базу ПРО США в Девеселу
Глава МИД Сергей Лавров шутливо ответил на вопрос о том, остается ли румынская база Девеселу с элементами американской системы противоракетной обороны целью для российских военных.
На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН журналистка из Румынии поинтересовалась, входит ли по-прежнему база в Девеселу в список целей России, передает РИА «Новости».
«Ну, это же секрет», – со смехом ответил Лавров.
Наземная стационарная часть американского комплекса Aegis Ashore в Девеселу заработала в мае 2016 года. Тогда президент Владимир Путин предупредил, что России придется реагировать на введение в строй системы ПРО США в Румынии.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о программе Сергея Лаврова в Нью-Йорке.
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