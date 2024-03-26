  • Новость часаФСБ задержала группировку из руководителей Минэка на рабочих местах
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    Цены на золото в рублях могут расти быстрее, чем в долларах
    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе
    Российские военные «затрофеили» первую БМП Marder на Авдеевском направлении
    На Украине предложили создать концлагеря для уклонистов
    Путин обозначил вопросы по теракту в «Крокус Сити Холле»
    ВСУ понесли большие потери в Часовом Яре
    Небензя объяснил постпреду США, как работают резолюции СБ ООН
    Россия и Сербия осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по Югославии
    Стоимость российского урана для ЕС выросла до максимума с 2013 года
    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Главное – не дать террористам разбудить зверя внутри себя

    Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.

    10 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

    Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.

    60 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Давка идей так же опасна, как и давка при пожаре

    Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит продолжать делать то, что должно.

    14 комментариев
    26 марта 2024, 09:54 • Новости дня

    Украина предупредила ЕС о последствиях ограничений на ввоз зерна

    Министр Сольский: Ограничение импорта украинского зерна в ЕС продлит конфликт

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что ограничение импорта продовольствия с Украины в страны Евросоюза может продлить конфликт.

    В интервью Financial Times он назвал эти ограничения «ожесточенными спорами» и «выдуманными проблемами». По его словам, они ударят по источникам дохода Киева и увеличат вероятность затягивания боевых действий, передает РИА «Новости».

    Сольский также заявил, что не Украина виновата в снижении цен на зерно в Европе, а обильные урожаи в США и Южной Америке.

    Напомним, предложение Еврокомиссии (ЕК) о продлении на год отмены пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза (ЕС) не получило поддержки в Европарламенте (ЕП).

    25 марта 2024, 14:54 • Новости дня
    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»

    Яков Кедми: Версия о причастности к теракту в «Крокусе» ИГИЛ противоречит целому ряду фактов

    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни один член ИГИЛ не скажет о том, что пошел на преступление ради денег. Кроме того, радикальные исламисты не стали бы создавать коридор для отхода боевиков на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее в США возложили ответственность за теракт в Москве на ячейку ИГИЛ.

    «Удивительно, что западные СМИ настолько отчаянно отстаивают версию о причастности к организации теракта ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Расследование дела до сих пор продолжается. Общественность имеет доступ к ограниченному набору фактов. Составить на их основе полную картину произошедшего невозможно», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Однако некоторые моменты уже заставляют усомниться в истинности американской и европейской версии. В основном журналисты в качестве доказательства ссылаются на видео, якобы опубликованное афганской ячейкой «Исламского государства». В нем объединение берет ответственность за трагедию на себя», – подчеркивает собеседник.

    «Даже если предположить, что запись не является фейковой, апеллировать к ней как к последней инстанции нельзя. Мелкие объединения в составе ИГИЛ часто приписывают себе теракты, осуществленные другими боевиками. Организацию не раз ловили на лжи. Данные заявления делаются зачастую с целью поднятия репутации формирования в террористических кругах», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, афганская ячейка «Исламского государства» никогда не предпринимала враждебных действий по отношению к России. Непонятно, для чего им это потребовалось сейчас. Также важно понимать специфику поведения религиозных боевиков. Свои преступления они всегда совершают не ради денег», – считает Кедми.

    «Таким образом, признание террориста об оплате за содеянное выглядит крайне неубедительным. Настоящий член ИГИЛ никогда на это не пойдет. Расходится и почерк организации трагедии. Зачастую члены данного формирования используют так называемые пояса смертников. Это позволяет им действовать очень быстро», – акцентирует он.

    «Они готовы к собственной гибели и идут на преступление с осознанием скорой кончины. Также подчеркну, что ни один из задержанных до сих пор не подтвердил причастности к «Исламскому государству». Однако уже известно, что при попытке отхода они двигались в сторону Украины», – подчеркивает собеседник.

    «Не думаю, что ИГИЛ могло бы иметь какие-либо договоренности с этой страной. Следствию еще предстоит разобраться, кто именно и зачем планировал помочь беглецам. Совокупность всех этих фактов заставляет усомниться в истинности версии, предлагаемой западными изданиями», – замечает эксперт.

    Собеседник также обратил внимание на то, что сомнения есть и у израильтян. «Сейчас люди поделились на два лагеря. Одни слепо верят статьям американских и европейских СМИ. Другие, более детально вникающие в специфику произошедшего и принципы деятельности террористов, понимают, что причастность «Исламского государства» вызывает достаточно большое количество вопросов», – резюмирует Кедми.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство*». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    По мнению главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян к организации теракта специально привлекли людей, которых можно было бы выдать за членов «Исламского государства». При этом она отметила, что западные СМИ совершили «тупейший фальстарт» и начали публиковать статьи со своей версией произошедшего еще до задержания злоумышленников.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

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    25 марта 2024, 23:47 • Новости дня
    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом

    Боррель объяснил решение Евросоюза поддерживать Украину в конфликте с Россией собственными интересами ЕС

    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к украинскому народу, а собственными интересами ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель сказал, что ЕС не может допустить победы России в конфликте с Украиной. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов США и Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как подчеркнул Боррель, помощь Киеву объясняется «не только щедростью». «Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», – сказал он, добавив, что поддержка Украины отвечает и интересам США как «глобального игрока».

    Напомним, Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

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    25 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    Венгрия заявила о незаинтересованности в поставках газа через Украину

    Сийярто заявил об отсутствии у Венгрии зависимости от поставок газа через Украину

    Венгрия заявила о незаинтересованности в поставках газа через Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерской стороне нет необходимости получать газ от России через украинскую территорию, она получает этот вид энергоносителя через «Турецкий поток», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Поставки газа в Венгрию идут по «Турецкому потоку», решение Венгрии, Сербии, Турции и Болгарии построить этот газопровод было «отличным», заявил Сийярто, передает ТАСС.

    Он пояснил, что Будапешту нет необходимости в транзите газа через Украину, поскольку этот газопровод обеспечивает безопасность поставок газа.

    Вместе с тем увеличение поставок российского газа по «Турецкому потоку» возможно, его входящая мощность в Венгрии – 8,5 млрд кубометров в год. В 2023 году страна получила по нему 5,6 млрд кубометров, свободные мощности остаются. Страна получает достаточно российского газа. В случае необходимости увеличения она обратится к Газпрому, заключил Сийярто.

    Ранее Сийярто также озвучивал тезис об отсутствии необходимости Венгрии в транзите газа через Украину. При этом он указывал, что страна открыта для переговоров по увеличению каналов поставок газа.

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    25 марта 2024, 11:37 • Новости дня
    В районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв
    В районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сильный взрыв прогремел в понедельник в районе аэропорта Жуляны в Киеве, сообщили очевидцы.

    По словам местных жителей, в центральных районах украинской столицы прогремело три сильных взрыва, передает ТАСС.

    Очевидец сообщил также, что несколько взрывов с разницей в десять секунд раздались в Голосеевском районе на юго-западе Киева. Здесь, по его словам, прозвучало не менее пяти взрывов.

    В столичном регионе Украины объявлена воздушная тревога.

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    25 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» – перечислил президент. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    По его словам, на эти, как и на другие – более конкретные, профессиональные, вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить.

    «Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что «разрекламированное контрнаступление» ВСУ полностью провалилось, российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

    «Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову», – отметил глава государства.

    По его словам, в этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве: «Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно».

    «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что РФ знает, чьими руками был совершен теракт в концертном зале, интересен сейчас заказчик произошедшего.


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    25 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Белый дом заявил, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «только ИГ»

    Представители Белого дома Кирби и Жан-Пьер заявили об ответственности ИГ за теракт в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что, по мнению США, «ответственность за эту вылазку несет только ИГ*», передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что теракт был совершен ИГ*. Она уверена, что руководство России осведомлено об этом. По ее словам, «совершенно нет доказательств того, что правительство Украины было каким-то образом причастно к данной вылазке».

    В понедельник президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и силовиками указал, что теракт совершен радикальными исламистами. При этом он заявил: «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик».

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    25 марта 2024, 13:43 • Новости дня
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Авдеевском направлении потеряла до 120 человек, шесть танков и два автомобиля, сообщило Министерство обороны.

    Группировка войск «Центр» на этом направлении улучшила положение по переднему краю и отразила десять контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад у Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Там ВСУ потеряли до 120 человек, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», гаубица Д-20, противотанковая пушка «Рапира», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 57-й мотопехотной бригады ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 20 человек и САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 175 человек, две бронемашины, включая американскую БМП Bradley. При контрбатарейной борьбе поражены две польские САУ Krab, противотанковая пушка «Рапира», станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила формирования 102-й, 121-йи 128-й бригад теробороны у Малиновки (Запорожская область), Старомайорского и Макаровки (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 110 человек.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 28-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ у Работино, Нестерянки (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область). Украинская сторона потеряла там до 40 человек и девять пикапов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах. Средства ПВО уничтожили 103 украинских дрона и 31 снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган».

    С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 011 дронов, 489 ЗРК, 15 598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 машин РСЗО, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов.

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    26 марта 2024, 01:19 • Новости дня
    На Украине предложили создать концлагеря для уклонистов
    На Украине предложили создать концлагеря для уклонистов
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Место уклонистов – концлагеря и штрафбаты, заявил командир отделения 92-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины Леонид Маслов.

    Маслов в соцсетях заявил, что существование уклонистов злит его больше, чем все остальные проблемы Украины, будь то олигархи, коррупция или нарушение прав человека. Он призвал создать на Украине для уклонистов «институты принудительного труда на победу».

    Он подверг критике «уклонистов» из Верховной рады, которые не могут организовать учет и перепись населения вместо повесток и захвата людей на улицах. Маслов осудил «создание атмосферы безнаказанности» для уклонистов.

    Напомним, на западе Украины люди вышли на митинг против «бандитских методов мобилизации». Мобилизационная кампания на Украине провалилась.

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    26 марта 2024, 05:32 • Новости дня
    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе

    Захарова высмеяла заявление Госдепа о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Госдепа о том, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».

    Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил: «Никакого участия Украины в теракте в «Крокусе» не было. Точка», – передает ТАСС.

    Захарова в ответ заявила в Telegram, что «не было, и точка» – это «новая форма доказательной базы». По словам Захаровой, такая форма заменила «хайли-лайкли».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство». При этом президент России Владимир Путин указал, что теракт совершен радикальными исламистами. Он заявил: «Нас интересует, кто заказчик».


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    25 марта 2024, 16:33 • Новости дня
    Украинские СМИ пожаловались на преследование за критику Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Главные редакторы украинских СМИ сообщили о преследовании и угрозах со стороны властей Украины после критики в адрес украинского президента Владимира Зеленского за увольнение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщила в понедельник американская газета The Daily Beast.

    В интервью The Daily Beast главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева рассказала, что Зеленский чувствует себя оскорбленным после критики в СМИ, это подтверждают два источника.

    По ее словам, преследование и давление журналистов началось после того, как СМИ усомнились в правильности решения Зеленского уволить Залужного. Мусаева рассказала, что ей дали понять, что офису президента Украины не понравились публикации о конфликте между Зеленским и бывшим главкомом ВСУ. Она отметила, что подконтрольные киевским властям Telegram-каналы начали оскорблять ее и обвинили в работе на Россию, передает РИА «Новости».

    Журналист-расследователь и основатель украинского проекта «Наши деньги» Юрий Николов подтвердил слова Мусаевой, он рассказал об угрозах после статей о коррупции в Минобороны Украины и «издевательствах» со стороны следствия. По его словам, правоохранители предупредили его, что критиковать Зеленского не стоит.

    Три главных редактора неназванных ведущих украинских СМИ заявили, что на журналистов сильно давят, а расследования о нападениях на представителей прессы не происходят.

    Ранее украинский журналист Николов заявил, что ему угрожают после статьи о коррупции в Минобороны Украины. По его словам, неизвестные устроили скандал, «ломились» в дверь, кричали, чтобы он шел служить, и обклеили дверь бумажками».

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    26 марта 2024, 00:31 • Новости дня
    Песков обвинил Запад в желании не только сдержать, но и «добить» Россию

    Песков заявил о желании Запада с помощью Украины оставить Россию «на задворках»

    Песков обвинил Запад в желании не только сдержать, но и «добить» Россию
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада хотят использовать Украину, чтобы сдержать Россию, оставить ее на задворках, а если получится, то и добить ее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, родом из Днепропетровска, где у нее остались подруги детства. Из-за нынешних событий общение с ними на полтора года прекратилось, но затем возобновилось, когда «эти подружки уехали» с Украины в Европу, они «не хотят возвращаться». При этом Навка с подругами «пытаются обходить какие-то вопросы», пишут «Аргументы и Факты».

    Песков также рассказал о «троюродных, четвероюродных» родственниках Навки на Украине, которым из-за этого родства пришлось столкнуться с «некомфортными условиями». «С ними она пока не общается, но я убежден, что и это общение со временем все равно наладится», – сказал Песков.

    Он подчеркнул, что нынешний период в истории двух стран является очень сложным. Россия принимает необходимые меры для защиты своего будущего и борется с государством, которое заразилось «бациллой неонацизма». Песков не сомневается, что после завершения этого периода народы России и Украины восстановят общение, и по меркам истории «это произойдет достаточно быстро».

    По словам Пескова, многие страны хотят способствовать урегулированию ситуации вокруг Украины. Россия приветствует такой настрой, но, как подчеркнул Песков, решение украинской проблемы без участия России невозможно.

    По его словам, Украина стала инструментом в руках коллективного Запада для давления на Россию, попыток не только сдержать, но и «добить ее». России важно «прекратить процесс нанесения ущерба» ее безопасности и не допустить существования у своих границ враждебного государства с националистической идеологией.

    Он указал на намерения Украины силой вернуть Крым и подчеркнул, что Россия не может допустить существования на своих границах государства, которое открыто заявляет о подобных планах. «Про новые регионы я даже не говорю», – сказал он. Обсуждать эти вопросы без участия России Песков считает абсурдным и бесперспективным.

    Напомним, президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение».

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    26 марта 2024, 08:28 • Новости дня
    Коптер заснял, как боевики ВСУ прячут тела сослуживцев
    Коптер заснял, как боевики ВСУ прячут тела сослуживцев

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский беспилотник зафиксировал, как украинская эвакуационная команда сбросила тела погибших военных в прифронтовой лесопосадке. По словам источника в силовых структурах России, ВСУ делают это, чтобы скрыть потери и не выплачивать компенсации семьям погибших.

    Инцидент произошел после того, как Российская армия нанесла огневой удар по объекту ВСУ на Херсонском направлении. Разведдрон отслеживал действия противника и заснял, как эвакуационная команда вместо эвакуации тел сбросила их в лесопосадке.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что тела двух раненых боевиков ВСУ погрузили в пикап и повезли в тыл, однако автомобиль сменил курс и заехал в лесополосу. Там и выгрузили тела.

    20 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что украинская армия с 1 января 2024 года потеряла свыше 71 тыс. человек в зоне специальной военной операции.

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    26 марта 2024, 06:36 • Новости дня
    Киев признал отсутствие у Запада намерений передавать Украине новые ЗРК Patriot

    Кулеба указал на отсутствие со стороны государств Запада решения передать Украине новые ЗРК Patriot

    Киев признал отсутствие у Запада намерений передавать Украине новые ЗРК Patriot
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба сказал, что наблюдается «не просто желание, а решение» относительно передачи Киеву «новых ракет для систем ПВО, уже имеющихся на Украине, новых фронтовых систем ПВО типа Stinger», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    При этом у союзников Киева сохраняется «возможность» поставок «новых батарей ПВО класса Patriot», но «нет решения о поставках». Украина продолжает уговаривать другие страны передать ей больше комплексов Patriot.

    Напомним, Российская армия нанесла удары по Киеву. Два зенитных ракетных комплекса Patriot были поражены ракетным ударом в аэропорту Жуляны в Киеве.


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    25 марта 2024, 15:57 • Новости дня
    Стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства

    Украина за рубежом вербует наемников для ВСУ даже после теракта в «Крокусе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские посольства за рубежом занимаются вербовкой наемников для ВСУ, следует из информации на сайтах дипмиссий.

    Такая практика продолжается даже после теракта в «Крокус Сити Холле», из заявления экспертов следует, что вербовка убийц для нападения на концертный зал могла проходить через посольство Украины в Таджикистане, передает РИА «Новости».

    Вкладка для желающих вступить в так называемый интернациональный легион находится на первых страницах сайтов посольств Украины в Бельгии, Дании, Франции и Литве. Сайты диппредставительств в Финляндии, Исландии, Швеции, Латвии, США, Польши и Греции также содержат на сайтах информацию для потенциальных наемников.

    Так, представительство в Бельгии, помимо прочих требований к потенциальным наемникам, также указало на необходимость знания украинского, русского или английского языков, украинское посольство в Париже сообщает, что присоединиться к легиону наемников могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без судимости и без хронических заболеваний и предлагает желающим прислать копии загранпаспорта и документы, подтверждающие военный или специализированный опыт.

    Посольство в Дании же просто публикует на главной странице ссылку, ведущую на сайт «интернационального легиона». Посольство в Литве среди необходимых условий отметило возможность самостоятельно и законным путем попасть на территорию Украины. На сайте также отметили, что наемники «интернационального легиона» входят в состав некоторых наиболее известных бригад ВСУ.

    Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что систематические удары Российской армии по оккупированной части Запорожской области привели к оттоку иностранных наемников ВСУ.

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    26 марта 2024, 07:57 • Новости дня
    Российские военные «затрофеили» первую БМП Marder на Авдеевском направлении

    Бойцы Южной группировки российских войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения трофейную БМП Marder

    Российские военные «затрофеили» первую БМП Marder на Авдеевском направлении
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса эвакуировали с линии боевого соприкосновения в населенном пункте Северное на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder, сообщило Минобороны России.

    БМП вывезли ночью после разведки местности. При поддержке инженеров «проложили новую дорогу, разминировали минные поля», после чего скрыто приблизились к цели. В результате «немецкий трофей был успешно эвакуирован с поля боя», передает ТАСС.

    Эвакуированная Marder незначительно повреждена украинскими минами – вооруженные силы Украины хотели уничтожить ее. Из-за своего веса БМП застряла в грунте, ВСУ пришлось бросить ее и бежать.

    Российский механик-водитель с позывным Шуба рассказал, что трофей доставали долго, под обстрелом. Боец с позывным Длинный сообщил, что колонна техники передвигалась без освещения.

    Заместитель командира по технической части с позывным Казбек пояснил, что Marder захватили после контратаки ВСУ. «Я не слышал, чтобы они где-то попадались, чтобы можно было «затрофеить», тем более в таком идеальном состоянии», – сказал он, отметив, что БМП «полностью на ходу».

    В январе Минобороны Германии сообщило, что передало Украине десять БМП Marder с боеприпасами и запчастями. Пленный солдат ВСУ рассказал, что Marder часто ломаются и не предназначены для вооружения советского образца.

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