9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.9 комментариев
Сийярто назвал встречу Зеленского с закарпатскими венграми политическим театром
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал недавнюю встречу Владимира Зеленского с венгерским меньшинством в Закарпатье, назвав ее политическим театром.
Петер Сийярто подверг критике встречу украинского президента Владимира Зеленского с венгерским меньшинством в Закарпатье, передает РИА «Новости».
Глава венгерского МИД заявил, что подобные действия Зеленского за несколько дней до выборов в Венгрии являются политическим театром.
Он подчеркнул, что Зеленский должен немедленно прекратить принудительную мобилизацию, остановить уличные облавы на людей и восстановить права венгерского меньшинства, которые были ограничены с 2015 года.
Министр также отметил, что Зеленский должен вернуть венгерскому меньшинству право на использование родного языка и прекратить поездки в Закарпатье с целью политических представлений. Сийярто напомнил, что за последний год, по данным властей Венгрии, два закарпатских венгра погибли в ходе принудительной мобилизации на Украине.
МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за принудительной мобилизации закарпатских венгров.
Ранее Петер Сийярто заявил о смерти мужчины с венгерскими корнями на украинском призывном пункте.