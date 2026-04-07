Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»

Tекст: Вера Басилая

Украина до сих пор не дала разрешения экспертам Европейского союза на осмотр нефтепровода «Дружба», сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

Она уточнила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта направили письмо Владимиру Зеленскому. В письме говорилось, что небольшая группа экспертов готова к осмотру нефтепровода и уже находится на Украине.

По словам Итконен, ответа на это обращение пока не поступило, и она пообещала предоставить информацию после его получения. Представитель Еврокомиссии также отметила, что не может сообщить подробности о маршруте и местонахождении европейской миссии на территории Украины.

Ранее Киев отказывал Будапешту в инспекции нефтепровода «Дружба», назвав предложенные Венгрией даты визита неприемлемыми.

Отказ Киева допустить представителей ЕС к инспекции нефтепровода «Дружба» вызывал тревогу и разочарование у европейских дипломатов.

В Евросоюзе решение Украины приостановить проверку нефтепровода «Дружба» назвали неразумным шагом и загадочной попыткой воспрепятствовать работе инспекционной миссии ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что по спутниковым снимкам не обнаружено повреждений системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области.