В ЕС заявили о разочаровании отказом Киева в инспекции «Дружбы»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отказ Киева допустить представителей Евросоюза к инспекции нефтепровода «Дружба» вызывает тревогу у европейских дипломатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv. Один из неназванных дипломатов ЕС отметил: «Отказ Киева разрешить инспекции совсем не обнадеживает», несмотря на то что Украина предоставила обоснования сложности ремонта трубопровода.

Напомним, Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию еще 27 января, сославшись на повреждение трубы. После этого Венгрия прекратила поставки дизеля Украине и заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза на 90 млрд евро, а также двадцатый пакет санкций – до возобновления прокачки нефти из России.

Венгерское решение объясняется ответом на действия Киева, который, по утверждению Будапешта, по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отказал Будапешту в проведении инспекции нефтепровода «Дружба». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на кредит Украине в размере 90 млрд евро до возобновления транзита. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала согласовать это финансирование вопреки позиции венгерской стороны.