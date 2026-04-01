Тяпкин: Киев постарается затянуть восстановление нефтепровода «Дружба»
Перспективы восстановления транспортировки нефти по магистрали «Дружба» сомнительны, украинская сторона может попытаться затянуть этот процесс, заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.
«Все указывает на то, что украинские власти при попустительстве евробюрократов постараются максимально затянуть возвращение трубопровода в эксплуатацию», – сказал Тяпкин РИА «Новости».
Так он прокомментировал экспертизу нефтепровода, которую проводят представители Чехии и Словакии.
Дипломат подчеркнул, что остановка прокачки нефти по системе «Дружба» уже стала серьезным испытанием для экономик Словакии и Венгрии. Он указал, что сложившаяся ситуация усугубляет энергетические трудности этих стран.
Ранее Киев отказывал Будапешту в инспекции нефтепровода «Дружба», назвав предложенные Венгрией даты визита неприемлемыми.