Эксперт подсчитал время Деда Мороза для каждого ребенка в России

У Деда Мороза будет всего 0,0095 секунды на каждого ребенка России 31 декабря

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, научный сотрудник института компьютерных наук и телекоммуникаций факультета физико-математических и естественных наук РУДН Артур Давтян заявил, что 31 декабря Дед Мороз сможет уделить каждому ребенку в России всего 0,0095 секунды. Это связано с тем, что в стране 9 073 878 детей в возрасте от 5 до 9 лет, согласно данным Росстата.



Давтян объяснил, что в сутках всего 24 часа или 86 400 секунд. Для того чтобы рассчитать, сколько времени Дед Мороз может уделить каждому ребенку, он разделил количество секунд в сутках на общее количество детей.

Эксперт также проанализировал, сколько времени понадобится Деду Морозу, чтобы выслушать стихотворение от каждого ребенка. Он пришел к выводу, что если каждая встреча занимает около 5 минут, то Деду Морозу нужно 86,3 года, чтобы поздравить всех детей России лично. Давтян отметил, что без помощников Деду Морозу не справиться с такой задачей.

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