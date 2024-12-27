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Эксперт подсчитал время Деда Мороза для каждого ребенка в России
У Деда Мороза будет всего 0,0095 секунды на каждого ребенка России 31 декабря
Научный сотрудник РУДН Артур Давтян рассчитал, что 31 декабря Дед Мороз сможет уделить каждому ребенку от 5 до 9 лет в России лишь 0,0095 секунды, учитывая общее количество детей в этой возрастной группе.
Как сообщает ТАСС, научный сотрудник института компьютерных наук и телекоммуникаций факультета физико-математических и естественных наук РУДН Артур Давтян заявил, что 31 декабря Дед Мороз сможет уделить каждому ребенку в России всего 0,0095 секунды. Это связано с тем, что в стране 9 073 878 детей в возрасте от 5 до 9 лет, согласно данным Росстата.
Давтян объяснил, что в сутках всего 24 часа или 86 400 секунд. Для того чтобы рассчитать, сколько времени Дед Мороз может уделить каждому ребенку, он разделил количество секунд в сутках на общее количество детей.
Эксперт также проанализировал, сколько времени понадобится Деду Морозу, чтобы выслушать стихотворение от каждого ребенка. Он пришел к выводу, что если каждая встреча занимает около 5 минут, то Деду Морозу нужно 86,3 года, чтобы поздравить всех детей России лично. Давтян отметил, что без помощников Деду Морозу не справиться с такой задачей.
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