Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».0 комментариев
Россияне назвали лучшие новогодние подарки для детей
Опрос: Сладкие наборы и творческие игры стали самыми популярными подарками детям на Новый год
Общество «Знание» и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование о детских игрушках, выявив, что россияне предпочитают дарить сладкие наборы и творческие игры детям на Новый год.
Согласно опросу, наиболее популярными подарками стали сладкие наборы и творческие игры, которые выбрали 36% и 23% респондентов соответственно, сообщается на сайте общества «Знание». Конструкторы и книги также не остались без внимания, получив по 16% голосов.
В ходе опроса, в котором приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из более чем 80 регионов, выяснились различия в предпочтениях к игрушкам у разных возрастных групп. Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет в детстве увлекались радиоуправляемыми игрушками и видеоиграми, тогда как более старшие респонденты чаще вспоминали самодельные игрушки и спортивный инвентарь.
Одним из важных вопросов стало наличие в российских магазинах игрушек, созданных в традициях российской культуры. Почти половина опрошенных заявила о недостатке таких игрушек, в то время как 51% считает важным дарить детям именно отечественные игрушки на праздники. Это подчеркивает необходимость в поддержке местного производства и сохранении культурного наследия.
В рамках этого стремления Общество «Знание» и «Движение Первых» запустили всероссийский конкурс «Родная игрушка». Его цель – поддержка российских создателей и производителей игр и игрушек. Конкурс продлится до сентября 2025 года, а прием заявок завершится 14 февраля 2025 года. Участниками могут стать как профессионалы, так и любители, в возрасте от 14 лет.