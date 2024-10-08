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    8 октября 2024, 20:15 • Общество

    СБУ начала вылавливать россиян в Молдавии

    Эксперты объяснили возросшее влияние украинских спецслужб в Молдавии

    СБУ начала вылавливать россиян в Молдавии
    @ кадр из видео

    Tекст: Андрей Резчиков

    Молдавские власти передали СБУ ученого Дмитрия Чистилина, у которого есть гражданства России и Украины. В Киеве арестованного называют «прокремлевским идеологом». В его отношении уже возбуждено дело по статье о госизмене, за что ему грозит пожизненный срок. По оценке экспертов, Молдавия стала страной, где СБУ действует абсолютно спокойно и у россиян есть риск быть похищенными этой спецслужбой.

    Спецслужбы Молдавии задержали и передали украинским властям экономиста Дмитрия Чистилина. Об этом ТАСС сообщил друг арестованного Игорь Калдаре. По данным СБУ, в настоящий момент ученый находится под стражей. Поскольку ему предъявлено обвинение в государственной измене, максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненный срок с конфискацией имущества.

    Чистилин обладает двумя гражданствами: российским и украинским. По словам Калдаре, задержание состоялось в Кишиневе, где экономист занимался подготовкой к конференции в Сербии, которая была посвящена проблемам православия.

    Как сообщили в генконсульстве РФ в Кишиневе, власти республики не уведомляли российских дипломатов о судьбе ученого. СБУ заявила, что операция по задержанию Чистилина проводилась совместно с молдавскими правоохранителями. Украинские силовики называют экономиста «прокремлевским идеологом».

    По данным СБУ, с 2016 года ученый готовил аналитические доклады и публикации, в которых выражал поддержку России. Эти материалы якобы активно использовались для обоснования и идеологического сопровождения СВО и воссоединения Крыма с Россией. При этом Чистилин якобы ездил по Европе как представитель украинской общественности.

    В прошлом задержанный возглавлял «Институт Саймона Кузнеца», открытого в Киеве в 2012 году. В одно время ученый работал помощником экономиста Сергея Глазьева, бывшего советника президента России Владимира Путина. Вместе с Калдаре он также организовал в Бухаресте международную конференцию по вопросам региональной безопасности.

    В своих публичных выступлениях Чистилин нередко затрагивал политические процессы в Молдавии. Например, ученый указывал на то, что в последние годы в республике зачищается информационное и политическое пространство. А Приднестровью, где находится российский военный контингент, он отводил ключевую роль в вопросах региональной безопасности.

    Похищение Чистилина накладывается и на общую ситуацию в республике, которая обострилась в последние недели. Как писала газета ВЗГЛЯД, на 20 октября в Молдавии намечены президентские выборы . Глава государства Майя Санду будет баллотироваться на второй срок. Одновременно с этими планируется референдум о членстве в Евросоюзе. На этом фоне в отношении оппозиции проводятся фактически репрессии.

    «Украинские спецслужбы тесно работают с молдавской властью для поддержки «демократического» прозападного режима в Кишиневе. Мы прекрасно понимаем, что СБУ – несамостоятельная структура, она прямо интегрирована в деятельность американских и британских спецслужб», – отмечает политолог Владимир Корнилов.

    Более того, в последние годы Молдавия стала для СБУ эдаким «задним двором», где спецслужба свободно ведет свою деятельность даже в тех случаях, когда это оборачивается скандалами и политическими кризисами. Самый яркий пример последних лет – похищение и вывоз в багажнике на территорию Украины бывшего киевского судьи Николая Чауса.

    При этом Запад не возражает против действий СБУ на территории другого, формально суверенного государства.

    К тому же, по оценке Корнилова, Запад всеми силами «пытается препятствовать появлению в Кишиневе менее прозападной власти». «Поэтому Молдавия становится ареной борьбы спецслужб за влияние на внутренние процессы», – пояснил эксперт.

    Украина давно проявляет интерес к республике «и мечтает втянуть страну в прямой конфликт с Россией, в частности, спровоцировать ее на агрессивные действия относительно Приднестровской республики, где находится наш контингент». «По мере приближения к выборам будут учащаться всевозможные провокации», – прогнозирует Корнилов.

    С тем, что молдавское руководство взяло четкий курс движения на Запад, согласен Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ. «Как мы видим, движение на Запад сопровождается уменьшением гражданских свобод. В данном случае Молдавия отнюдь не демократическое государство. Это явный авторитаризм, который поддерживается со стороны Запада», – добавляет Жарихин.

    Политолог напомнил, как еще в 2017 году власти Молдавии запретили въезд в страну Дмитрию Рогозину (на тот момент занимал должность вице-премьера), который был объявлен персоной нон грата. «Чистилину не следовало так рисковать, зная, чем может кончиться история с поездкой в Молдавию. Власть этой страны делает все для того, чтобы зажать оппозиционные силы, не считаясь ни с какими конституционными и законными нормами», – сказал Жарихин.

    При этом эксперты высказались против каких-либо ограничений на выезд россиян, которые также являются или являлись гражданами Украины, в третьи страны типа Молдавии. В теории такая мера могла бы защитить их от риска быть похищенными СБУ.

    Человек должен сам прекрасно понимать, где ему может угрожать опасность от украинских или западных спецслужб.

    «Я тоже бывший гражданин Украины и выполняю свою работу не только в России, но и за ее пределами. Перед тем, как выезжать в другие страны, нужно тщательно анализировать внутреннюю ситуацию и активность спецслужб тех государств, которые объявили де-факто войну Москве», – считает Корнилов.

    Политолог особо отметил, что Молдавия – это регион, который «нас тоже активно интересует». «Есть люди, которые по роду своей деятельности так или иначе связаны с различными проектами, в том числе информационного характера. Если Чистилин имел основания для въезда в Молдавию, тогда наши дипломаты должны активно поддерживать задержанного», – подчеркнул спикер.

    По мнению Жарихина, бывший или действующий гражданин Украины должен отдавать себе отчет, в какую страну он едет. По его словам, запретить на законодательном уровне такие поездки невозможно. «Я в свое время поехал, имея открытую шенгенскую визу, читать лекции в Эстонию и был объявлен персоной нон грата», – рассказывает он.

    «Повезло, что рядом была жена, которая смогла приобрести билеты, поэтому мы быстро покинули страну. Молдавия использует прибалтийские методы. Они делают все как в ЕС – демократия, толерантность, уважение закона – все при них, но в кавычках», – заключил Жарихин.

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