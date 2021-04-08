Украина спровоцировала кризис у западного соседа

Украину и Молдавию потряс политический скандал с детективной подоплекой. В его центре – бывший киевский судья, которого похитили в центре Кишинева и вывезли на Украину, скорее всего, в багажнике машины дипкорпуса. Молдавский экс-президент Додон фактически обвинил нынешнего лидера республики Санду в сговоре с Зеленским с целью киднеппинга. Зачем украинским властям мог понадобиться беглый судья?

В среду глава киевского МИД Дмитрий Кулеба на встрече с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем официально заявил: Украина не имеет никакого отношения к похищению из Кишинева «при странных обстоятельствах» бывшего судьи Николая Чауса. Поясним – украинский гражданин Чаус, который перебрался в Молдавию еще в 2016 году, в минувшую субботу был похищен в центре Кишинева.

Пикантность ситуации придает тот факт, что Чокой – который не только возглавляет МИД Молдавии, но и занимает пост и. о. премьера – уже получил доклад главы МВД республики Павла Войку, из которого следует: полиция обнаружила машины, использованные при похищении, установила круг подозреваемых в нем иностранных граждан, которые уже уехали на Украину.

Глава МВД не стал опровергать сообщения молдавской прессы о том, что Чауса захватили и перевезли через границу в багажнике автомобиля украинского посольства в Кишиневе. Министр отметил: «Автомобиль с дипломатическими номерами проехал «по зеленому коридору» без таможенного контроля, так как этот транспорт по международным соглашениям не подлежит проверке».

Похищение Чауса, в котором пресса усмотрела «неформальную экстрадицию» бывшего судьи украинским властям, уже вызвало политический скандал в Молдавии. Во вторник лидер крупнейшей в республике Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон прямо обвинил нынешнего главу государства Майю Санду в причастности к произошедшему.

«Вдруг оказалось, что президент Майя Санду обещала лидеру Украины Владимиру Зеленскому выдать этого судью. Не получилось законно, решили вывезти его багажнике!» – цитировал Додона ТАСС. Ранее соратники бывшего президента, социалисты, обвинили в соучастии в похищении Службу информации и безопасности Молдавии (СИБ) – спецслужбу, которая напрямую подчиняется президенту Санду. Додон во вторник анонсировал создание парламентской комиссии по расследованию инцидента с Чаусом.

«С этой целью 9 апреля, в пятницу, мы созываем заседание парламента, на котором будет создана следственная комиссия для установления всех фактов случившегося», – рассказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер парламента Молдавии от партии социалистов Влад Батрынча. Парламентарий убежден: «Безусловно, по вялой, нерешительной реакции Майи Санду мы можем считать, что существовала определенная негласная договоренность, когда в обход всех правовых норм международного права был выдан человек в полном несоответствии нормам экстрадиции – которые предписывают четкий план, как осуществляются подобного рода мероприятия.

Когда человека вывозят в багажнике под очевидным прикрытием, можно полагать, что на это есть как минимум молчаливое согласие президента.

Учитывая, как активно себя проявляла Санду в других подобных ситуациях, ее вялый комментарий говорит о том, что были договоренности либо с Зеленским, либо с кем-то из руководства Украины».

Киев не только снимает с себя всю вину в произошедшем. «Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украино-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепление европейских перспектив Украины и Молдовы», – цитировал главу киевской дипломатии Кулебу сайт МИД Украины.

«Когда человек, по нашим сведениям, запросил политическое убежище, а его вывозят в багажнике, в этом нет ничего европейского и цивилизованного», – отмечает вице-спикер молдавского парламента Батрынча.

Чаус, действительно, вскоре после того, как перебрался в Молдавию, начал судебную тяжбу за получение статуса политбеженца – и безрезультатно. Справедливости ради, обстоятельства эмиграции (а точнее, тайного бегства украинского юриста в соседнюю республику) могли вызвать сомнения в сугубо политической подоплеке его преследований. В 2016-м судья Днепровского райсуда Киева Чаус был задержан по делу, возбужденному Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) – его обвинили в получении взятки в 150 тысяч долларов. Но Чаус бежал – как утверждали тогда украинские СМИ, через Крым, а затем оказался в Кишиневе. Любопытно, что осенью 2020 года Интерпол временно приостановил запрос украинской полиции о розыске бывшего судьи.

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С неожиданной версией подоплеки похищения Чауса (а заодно и причины возбуждения против него дела и бегства в Молдавию) выступила его супруга Светлана. На следующий день после исчезновения мужа она дала интервью независимому украинскому изданию Страна.ua . Светлана утверждала: дело о взятке было сфабриковано главой НАБУ Артемом Сытником, который и сейчас возглавляет это ведомство – и чьи интересы задел судья Чаус. Предполагается, что Сытнику покровительствовал Александр Грановский, человек из ближайшего окружения тогдашнего президента Петра Порошенко.

Дабы «удалить из страны» Чауса, люди Порошенко нелегально вывезли судью в Молдавию, утверждает Светлана. А сейчас, по ее словам, мужа похитили из-за того, что он отказывался подавать повторное прошение о политическом убежище, хотя на него и давили люди Грановского.

«Я знаю, что Чауса похищали потому, что он мог дать компромат на Порошенко», – рассказал бывший редактор газеты «Киевский телеграф», а ныне политэмигрант Владимир Скачко. В интересах Порошенко – чтобы Чаус оставался за пределами Украины.

«Зеленский, арестовывая ценного свидетеля – судью Чауса, хочет получить гарантии, чтобы окончательно дискредитировать Порошенко

и в глазах украинского правосудия, и в глазах американских кураторов. Чтобы раз и навсегда утвердиться в своем новом качестве, окончательно, раз и навсегда, получить ярлык на княжение в лимитрофе под названием «Украина», – делает вывод собеседник. Прозападный и либеральный президент Зеленский, в борьбе за право стать единственным фаворитом Джо Байдена, использовал совсем не демократичные методы, отметил собеседник.

Впрочем, не факт, что украинский президент останется в выигрыше, рассуждает Скачко. «Допустим, Порошенко правильно раскрутит это дело и заручится поддержкой части американских кураторов, которые до сих пор продолжают ставить на него. Еще раз говорю, любое незаконное действие – оно обоюдоострое», – заметил эксперт.

Если имел место сговор Зеленского и другого прозападного лидера – Санду, то на ее положении эта история также отразится не лучшим образом, полагает Скачко. «Чауса похитили в Кишиневе, при полном бездействии правоохранителей, смогли вывезти в дипломатической машине. Это бьет по президенту Санду, может вызвать обвинения в том, что она не контролирует ситуацию», – заметил собеседник.

Напомним, что скандал с похищением Чауса пришелся на очередной политический кризис в Молдавии. В парламенте большинство составляют социалисты и другие силы, с которыми президент Санду отказывается вести диалог в рамках закона, отметил вице-спикер Батрынча.

«Санду хочет спровоцировать досрочные выборы, чтобы спровоцировать прозападное и антироссийское парламентское большинство», – заявил в среду лидер социалистов, экс-президент Додон, которого цитировало РИА Новости. Правительство страны во главе с Ионом Кику ушло в отставку в декабре прошлого года, чтобы спровоцировать эти досрочные выборы. Учитывая это противостояние, скандал, в котором упоминается имя президента, вряд ли пойдет ей на пользу.

«Если будет выявлено, что вывоз судьи произошел с негласного согласия и одобрения Санду, будет дана правовая оценка действиям президента – и это безусловно отразится на ее рейтинге общественного доверия, – уверен Батрынча. – Но рейтинг госпожи Санду в любом случае обрушится, но это будет происходить по причине того, что она создала завышенные ожидания, дала очень много обещаний людям – и мало того, что ничего из них не выполнила, но и не собирается выполнять».

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