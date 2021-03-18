Посол Молдавии в Москве согласился выдвигаться в премьеры

Посол Молдавии в России Владимир Головатюк, которого парламентское большинство выдвинуло в премьер-министры республики, дал на это свое согласие, сообщили в посольстве.

В посольстве сообщили, что «на предложение госпожи председателя парламента Зинаиды Гречаный господин посол согласился», передает РИА «Новости».

В миссии отметили, что пока что посол находится в Москве.

«Работа здесь идет, все запланированные мероприятия тоже (...) Мы не отжили пока что ни одного мероприятия, все, которые были запланированы сегодня, и на следующей неделе, и до конца месяца – все они состоятся. Господин посол пока что здесь», – уточнили в дипмиссии.

По оценке представительства посольства, это предложение Головатюку было для него самого неожиданным.

Ранее член Соцпартии Эрнест Варданян сообщил, что парламентское большинство в Молдавии выдвигает кандидатом в премьеры посла страны в России Головатюка, это решение готовы поддержать 53 депутата.

Головатюк – эксперт в области финансов, в 2014 году стал депутатом парламента Молдавии от Соцпартии, был переизбран в феврале 2019 года. В декабре 2020 года Головатюк был назначен послом Молдавии в России.

Напомним, конституционный суд Молдавии 23 февраля постановил, что президент Майя Санду должна провести консультации с депутатами и обсудить с ними вопрос формирования кабмина.

Пять из шести парламентских партий на встрече с президентом во вторник выступили за формирование кабмина, созданная Санду партия «Действие и солидарность» настаивает на роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

При этом Санду выдвинула лидера партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу кандидатом в премьеры. Соцпартия оспорила это решение в Конституционном суде.

Чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы, премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку. Санду назначила кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии «Действие и солидарность». Парламент отказался поддержать назначение Гаврилицы.