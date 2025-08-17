Режим Майи Санду вступил в борьбу за выживание

Tекст: Дмитрий Бавырин

В субботу «майдан» в Кишиневе не простоял и часа: палаточный лагерь, который поставили у железнодорожного вокзала сторонники блока «Победа», полиция быстро снесла.

Блок «Победа» – это такие люди, как глава Гагаузии Евгения Гуцул и бизнесмен Илан Шор (кстати, муж певицы Жасмин). Они против НАТО, против ВСУ, против ЕС, в общем, наши люди. В том числе по этой причине Гуцул дали 7 лет тюрьмы, а Шор был осужден еще в 2017-м. Его предыдущую партию (она так и называлась – «Шор») запретил молдавский конституционный суд, а в ближайшее время планируется запрет и «Победы», которой уже отказано в регистрации на выборах. Поэтому протесты.

Гуцул объявила голодовку, Шор – общегражданскую забастовку и месячник отказа от уплаты налогов, а полицию они призвали переходить на сторону народа и не исполнять приказ президента Майи Санду по разгону народных митингов.

По поводу того, кто эти митинги должен запрещать и разгонять, идет забавная пикировка между МВД и мэрией Кишинева: никто не хотел мараться. Правительство через полицию требовало от городских чиновников «пресечь антиконституционные мероприятия». У примара (мэра) Иона Чебана отвечали, что не имеют полномочий запрещать митинги и ландскнехтами при режиме Санду не является: вам надо – вы и разгоняйте. В итоге среди разгоняющих было немало людей в гражданской одежде, возможно, это активисты правящей партии PAS («Действие и солидарность»).

Помимо прочего, задержаны Лабубу и Пикачу. Враги у Санду буквально повсюду.

Примар Чебан не случайно прикрывает тех, кого власть называет «пятой колонной имперской России».

Его блок Национальная альтернатива (MAN) – претендент на голоса, которые достались бы «Победе», если бы ее не рискнули запретить. MAN тоже находится в оппозиции к властям, среди его лидеров – Александр Стояногло, выигравший у Санду президентские выборы внутри страны, но проигравший за счет голосов диаспоры в странах ЕС.

Второй претендент на электоральное наследство Шора – Патриотический блок, самая популярная оппозиционная сила. Название там длинное и сложное, проще запомнить по ключевым лицам – бывшим президентам Игорю Додону и Владимиру Воронину. «Патриотов» можно назвать умеренно пророссийскими, но во главе страны и Додон, и Воронин оставили у многих недобрую память, поэтому у блока есть определенный потолок популярности, выше которого он не прыгнет.

На троих эти блоки – альтернативщики Чебана, «патриоты» Додона и «Победа» Шора – наверняка стали бы властью уже этой осенью, опрокинув режим Санду, настроенный на вступление в НАТО, поддержку Украины и конфронтацию с Россией.

Молдавия – парламентская республика, где полномочия у правительства, а у президента представительские функции. Санду – это своего рода бренд, в который вложился Евросоюз для удержания республики в зоне своего влияния, однако не пустышка. Госпожа-президент оправдала ожидания Брюсселя и является полноценным центром молдавской системы власти: премьер-министр Дорин Речан – ее человек, как и председатель правящей партии, спикер парламента Игорь Гросу.

Таким образом, кощеева игла спрятана в парламенте: пока его контролирует PAS, Санду всемогуща без полномочий.

Если после выборов 28 сентября PAS не сможет сформировать парламентское большинство, режим Санду превратится в тыкву.

О том, чтобы выиграть выборы «в одно лицо» – с результатом более 50%, как в 2021 году, и речи идти не может. Правление PAS стало для Молдавии урожайным по части европейских кредитов и грантов, но расходовались они бездарно, и экономика страны (в былые годы, как ни странно, довольно динамичная) загибается теперь целыми отраслями. В таких условиях внимание правительства сосредоточено в основном на борьбе с оппонентами и российским влиянием, – и многим это чрезвычайно надоело.

Теперь PAS дают максимум 30% рейтинга даже с поправкой на ту самую диаспору, которая, поддерживая Санду, не видит результатов ее деятельности. Все остальные партии, достаточно популярные для прохождения в парламент, готовы блокироваться против режима. Но есть и «слабое звено»

«Альтернатива», «Патриоты» и «Победа» вместе – это стабильно больше 50%. Запрет самой пророссийской силы (то есть «Победы») дал режиму шанс выжить за счет партии Ренато Усатого. Это политик с неоднозначной репутацией, неоднозначной позицией, неоднозначным отношениями с правоохранительными органами РФ, рейтингом в 10%, но без усов. Президента он вроде бы ненавидит, но Игоря Додона ненавидит гораздо сильнее и подозревается оппозицией в том, что после выборов войдет в коалицию с PAS и спасет Санду.

Сам Усатый такую возможность категорически отрицает. Но в том случае, если распределение мандатов даст ему и PAS больше 50%, уговаривать будут всей Еврокомиссией – и наверняка уговорят. Пускай предвыборный расклад не в пользу власти, после введения цензуры, зачистки оппозиции и ставки на голоса иностранной диаспоры выборы почти превратились в фарс.

Санду непопулярна, но нагла, а Брюссель благословил ее на сколь угодно жесткие действия, если они гарантируют то, что правительство не перейдет в руки оппозиции. Как уже успели заявить в молдавском центризбиркоме, вмешательство в выборы со стороны Евросоюза, в отличие от России, не запрещено, поскольку Молдавия «почти что член ЕС».

На самом деле до членства в ЕС Молдавии довольно далеко: у Евросоюза сейчас слишком много внутренних противоречий для расширения даже несмотря на то, что Урсула охотно прощает Майе любые ошибки и глупости. Но, будучи гражданкой Румынии, Санду продолжит румынизацию Молдавии в том смысле, что демократия в Румынии довольно декоративная. В сравнении с Молдавией она почти всегда была более зажиточным, но менее свободным государством, где политические вопросы решались с помощью кусков арматуры.

Представляется, что будущее Молдавии под властью PAS – этот что-то вроде румынских «минериад», когда ассоциированные с режимом профсоюзы тиранят недовольных экономической политикой. Последующее сближение с ЕС привело к банкротству тех же предприятий, которые стали «кулаками» власти после падения Чаушеску, но эта поучительная история сторонникам Санду в Молдавии как-то не пригодилась.

Госпожа президент идет к ликвидации своей страны самым извращенным способом. Вместо того, чтобы ориентироваться на достоинства соседа (тот же уровень жизни, например), копирует его недостатки. Молдавия станет не, как Румыния, хороша, а, как Румыния, плоха, если молдаване не воспользуются, вероятно, последним шансом и не проголосуют в сентябре за промолдавские партии так, чтобы ни диаспора, ни Усатый не смогли изменить расклада в пользу PAS.

Это не выбор в пользу России или Европы, как пытаются подать некоторые (в том числе и Санду), а выбор в пользу участия или неучастия в геополитических авантюрах типа ликвидации молдавской государственности, спасения Владимира Зеленского и новой войны за Приднестровье.

При таких перспективах все лучше, чем Санду. Даже Лабубу.