Шор обратился к молдавской полиции с призывом поддержать протест

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обратился к молдавской полиции с призывом поддержать протестующих, пишет РИА «Новости».

В своем заявлении Шор отметил: «Уважаемые офицеры Молдовы! Я призываю вас перейти на сторону молдавского народа! Вам дали приказ душить народный протест. Но вы присягали не начальству, а людям». Он также пообещал, что после смены власти сотрудники полиции будут жить достойно и не станут выполнять незаконные и аморальные приказы.

Шор анонсировал проведение митинга 16 августа против действий властей и призвал граждан выйти на улицы. Из-за давления со стороны правительства место проведения акции было изменено с центральной площади Кишинева на площадь у железнодорожного вокзала.

В свою очередь полиция Молдавии в пятницу призвала жителей страны не участвовать в протестах блока «Победа». По заявлению полиции, этот митинг не санкционирован властями и участие в нем может привести к ответственности.

