Эксперт указал на преимущества Патриотического блока на выборах в Молдавии

Политолог Данилин: Патриотический блок Молдавии показывает демократические подходы в подготовке к выборам

Tекст: Олег Исайченко

«Примечательно, что молдавские партии, входящие в патриотический избирательный блок, уже на старте смогли договориться о количестве мест в будущем парламенте. Социалисты получат 50%, коммунисты – 25%, «Сердце Молдавии» и «Будущее Молдавии» – 25%», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Это говорит о демократических методах распределении мест внутри блока, так как ни одна из партий не получает подавляющее большинство голосов. Кроме того, такие условия позволят работать с максимальной отдачей всем участникам патриотического объединения», – пояснил собеседник.

«В списке мы видим много известных фамилий, но обращает на себя внимание то, что экс-президент страны Владимир Воронин находится на 50-й позиции. Политик уверен, что войдет в состав парламента, а значит блок рассчитывает получить по меньшей мере 50 мест», – уточнил аналитик.

«Также это говорит о том, что ключевым аспектом для представителей коммунистической партии является обновление состава, где приоритет отдается молодым политикам. Очевидно, такие подходы демонстрируют перспективность патриотического блока в целом», – резюмировал политолог.

В четверг лидер молдавской Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что патриотический избирательный блок подал в ЦИК список кандидатов в депутаты для участия в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября. В блок входят четыре партии: «Будущее Молдавии» экс-премьера Василия Тарлева, социалисты Додона, «Сердце Молдавии» экс-главы Гагаузии Ирины Влах и коммунисты Воронина, пишет РИА «Новости».

Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока «Победа» для участия в предстоящих выборах. Представители объединения заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.

В начале нынешнего месяца суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы за якобы незаконное финансирование партии «Шор». Как указали эксперты, произошедшее стало политической расправой со стороны президента Майи Санду, которая устраняет перед выборами своих политических оппонентов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему произошедшее грозит новым расколом Молдавии.