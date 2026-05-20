В России решили разработать единую программу исследований по кибербезопасности
В России создадут единую программу комплексных исследований по кибербезопасности, направленную на изучение новых угроз в высокотехнологичных отраслях, заявил замглавы ведомства Александр Шойтов на конференции ЦИПР.
По его словам, активное развитие технологий требует их скорейшего внедрения при обеспечении адекватных мер защиты, передает «Российская газета».
«Проблемы информационной безопасности критически требуют нормальной компетенции лучших специалистов в целом в стране. Нам надо консолидировать специалистов этих отраслей в одной программе», – подчеркнул Шойтов. Он отметил наличие на рынке крупных компаний с сильной экспертизой, которым сейчас не хватает общей стратегии для борьбы с новыми вызовами.
Новая программа призвана объединить усилия участников рынка и привлечь профессионалов к созданию современных решений. Кроме того, акцент в отрасли смещается с максимальной защиты инфраструктуры на способность быстро восстанавливать работу систем после возможных инцидентов. Вопросы киберустойчивости становятся приоритетными для промышленности и других сфер.
Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская подтвердила, что главной задачей команд безопасности становится оперативное восстановление систем. Она также добавила, что быстрое внедрение новых технологий увеличивает количество неисследованных областей, что напрямую влияет на уровень защищенности.
