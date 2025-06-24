Лукьянов оценил прочность перемирия Израиля и Ирана

Политолог Лукьянов: На Ближнем Востоке воцарится стабильность в среднесрочной перспективе

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Иран и Израиль согласились на перемирие, поскольку ни одна сторона не может добиться решительной победы. Продолжение противостояния в такой ситуации было бы чревато быстро нарастающими проблемами для каждого», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

«Израиль не способен вести долгую войну, а ставка на быстрое сокрушение «врага» и собственную неуязвимость не сработала. Иран, в свою очередь, осознает, что страна уже понесла большой урон и понесет еще больший, если атаки продолжатся. А для США увязание в конфликте обнулило бы всю концептуальную базу нынешней администрации», – продолжил спикер.

Собеседник также обратил внимание на «умелое использование ярких спецэффектов» всеми участниками противостояния. «Удары были чрезвычайно аккуратные, чтобы не спровоцировать ни США, ни Иран, ни Израиль на расширение эскалации. И надо признать, стороны выдержали правила игры», – подчеркнул аналитик.

«По итогу теперь каждый участник может объявить о грандиозной победе, что, собственно, они и делают. Иранская система выстояла против самого грозного противника. Израиль решил вопрос с Тегераном, у которого якобы больше нет ядерных программ. США установили долгожданный мир на всем Ближнем Востоке», – привел эксперт обоснования успеха каждой из сторон.

«Думаю, в среднесрочной перспективе в регионе воцарится стабильность. Что касается перспектив ядерной программы Ирана, то это трудно прогнозируемая тема. Одно можно сказать с уверенностью: сейчас стороны запустят долгие обсуждения на разных уровнях об условиях ее развития, проверки прозрачности и контроля с участием МАГАТЭ, а также других институтов», – заключил Лукьянов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. «Я хотел бы поздравить обе страны с тем, что у них хватило выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать «12-дневной войной», – написал он в соцсети Truth Social. По озвученному президентом плану, первым прекратить огонь должен Тегеран, затем к нему присоединится Тель-Авив.

В интервью NBC Трамп отметил, что по его мнению, объявленное перемирие должно положить конец всем военным действиям между двумя странами. «Оно будет длиться вечно. Я не верю, что они когда-нибудь снова начнут стрелять друг в друга», – уточнил он. При этом обе противоборствующие стороны уже объявили о готовности следовать инициативе Штатов.

Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы», пишет Reuters. Он также подчеркнул, что Тель-Авив уже достиг поставленной задачи, а именно ликвидации атомной угрозы со стороны Тегерана.

В свою очередь, глава иранского МИД Аббас Аракчи уточнил, что армия Исламской республики не будет наносить удары в случае, если еврейское государство прекратит «незаконную агрессию» не позднее 3.30 мск. Он подчеркнул, что данный конфликт был развязан непосредственно Израилем, напоминает Lenta.ru.

Между тем, Axios делится деталями заключения перемирия. По данным издания, сообщить Ирану о намерении США договориться было поручено спецпосланнику президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. Тем не менее, Тегеран от предложения отказался, заявив, что дипломатическое урегулирование будет возможно только после ударов Исламской республики по американским целям.

После этого Иран обстрелял авиабазу Штатов Аль-Удейд в Катаре. Однако до начала атаки страна все же предупредила Белый дом о своих намерениях. После завершения боевых действий, Тегеран также направил Вашингтону сообщение, в котором декламировался отказ от продолжения огня по американским целям.

Затем Трамп позвонил Нетаньяху, сказав ему, что он хочет прекратить войну. Израильский премьер согласился с инициативой Белого дома. Окончательно же условия прекращения огня были согласованы при участии премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, который и предоставил Ирану данные о времени начала инициативы.