  • Новость часаАнпилогов назвал три урока из 12-дневной войны Израиля и Ирана
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    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как снять экономику с аппарата искусственного дыхания

    Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    3 комментария
    24 июня 2025, 12:32 • Новости дня

    Анпилогов назвал три урока из 12-дневной войны Израиля и Ирана

    Военный эксперт Анпилогов: Иран вышел моральным победителем из 12-дневной войны с Израилем

    Анпилогов назвал три урока из 12-дневной войны Израиля и Ирана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После достижения перемирия на Ближнем Востоке перспективы ядерной сделки Вашингтона и Тегерана выглядят сомнительно. Поэтому новые витки эскалации в регионе вполне вероятны. Но стороны конфликта явно вынесут уроки из нынешней 12-дневной войны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее вступило в силу прекращение огня между Ираном и Израилем.

    «С самого начала действия Израиля против Ирана были авантюрой – как минимум в силу невозможности проведения сухопутной операции даже с помощью союзников. Сейчас это сомнительное дело, похоже, сворачивается, и происходит это крайне комично», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Так, в Вашингтоне и в Тель-Авиве продолжают настаивать, что цели их операции были достигнуты: ядерная программа якобы уничтожена. Однако, по оценкам собеседника, все это больше похоже на фарс. «В МАГАТЭ признали, что они не располагают информацией о местонахождении значительных запасов обогащенного урана. Нет также никаких доказательств уничтожения подземных ядерных комплексов», – пояснил аналитик.

    Впрочем, риторика американской и израильской сторон объяснима: отсутствие результата спровоцировало бы взрыв общественного негодования. «Поэтому каждая сторона и пытается выставить себя победительницей. Это в некотором роде информационная жвачка, которую пытаются скормить населению», – добавил он.

    «Завершение противостояния отвечает интересам и Тегерана. В Иране понимают, что они не смогут достичь быстрой победы над Израилем. Речь шла бы о длительном и изматывающем конфликте. Поэтому руководство республики согласится на прекращение военных действий, но фактически выйдет из ситуации моральным триумфатором», – считает эксперт.

    «Если говорить о ядерной сделке Вашингтона и Тегерана, то ее перспективы нулевые. Иран, вероятно, вернется к положениям СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), но уже с рядом условий. Например, власти республики потребуют возможность проводить глубокое обогащение урана, вплоть до нижнего оружейного предела – примерно до 70%», – рассуждает Анпилогов.

    «Штаты, может быть, и примут требования, но, скорее, спустят процесс на тормозах, погрязнув в дипломатических согласованиях. А Израиль продолжит заявлять об «угрозах», исходящих со стороны Исламской республики», – прогнозирует собеседник. Поэтому нельзя исключать новых витков эскалации на Ближнем Востоке. Но стороны явно вынесут уроки из нынешней 12-дневной войны. Таковых как минимум три.

    «Ирано-израильский конфликт, во-первых, подтвердил значимость ударных дронов, а также баллистических ракет в оперативно-стратегическом воздействии на инфраструктуру противника. Во-вторых, эти события еще раз подсветили, насколько важно иметь мощную систему ПВО. Наконец, странам нужно готовиться к длительным военным противостояниям. Если по итогам шестидневной войны Израиль вышел безусловным победителем, то сейчас воздушный блицкриг еврейского государства, хотя и удался, но не привел к значительным результатам», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. «Я хотел бы поздравить обе страны с тем, что у них хватило выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать «12-дневной войной», – написал он в соцсети Truth Social. По озвученному президентом плану, первым прекратить огонь должен Тегеран, затем к нему присоединится Тель-Авив.

    В интервью NBC Трамп отметил, что по его мнению, объявленное перемирие должно положить конец всем военным действиям между двумя странами. «Оно будет длиться вечно. Я не верю, что они когда-нибудь снова начнут стрелять друг в друга», – уточнил он. При этом обе противоборствующие стороны уже объявили о готовности следовать инициативе Штатов.

    Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы», пишет Reuters. Он также подчеркнул, что Тель-Авив уже достиг поставленной задачи, а именно ликвидации атомной угрозы со стороны Тегерана.

    В свою очередь, глава иранского МИД Аббас Аракчи уточнил, что армия Исламской республики не будет наносить удары в случае, если еврейское государство прекратит «незаконную агрессию» не позднее 3.30 мск. Он подчеркнул, что данный конфликт был развязан непосредственно Израилем, напоминает Lenta.ru.

    Однако министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил о нарушении Тегераном режима прекращения огня. На этом фоне в армии страны принялись готовить ответные удары по целям в столице Исламской республики. Несмотря на это, Иран соответствующие обвинения со стороны Тель-Авива отрицает.

    Между тем, Axios делится деталями заключения перемирия. По данным издания, сообщить Ирану о намерении США договориться было поручено спецпосланнику президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. Тем не менее, Тегеран от предложения отказался, заявив, что дипломатическое урегулирование будет возможно только после ударов Исламской республики по американским целям.

    После этого Иран обстрелял авиабазу Штатов Аль-Удейд в Катаре. Однако до начала атаки страна все же предупредила Белый дом о своих намерениях. После завершения боевых действий, Тегеран также направил Вашингтону сообщение, в котором декламировался отказ от продолжения огня по американским целям.

    Затем Трамп позвонил Нетаньяху, сказав ему, что он хочет прекратить войну. Израильский премьер согласился с инициативой Белого дома. Окончательно же условия прекращения огня были согласованы при участии премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, который и предоставил Ирану данные о времени начала инициативы.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    23 июня 2025, 20:59 • Новости дня
    СМИ: По базе США в Катаре зафиксировано попадание шести иранских ракет
    СМИ: По базе США в Катаре зафиксировано попадание шести иранских ракет
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате удара по американской базе Аль-Удейд на территории Катара были зафиксированы попадания как минимум шести иранских ракет, сообщили СМИ.

    По информации NourNews, ранее различные источники сообщали о трех точных ракетных ударах по этому объекту, передает ТАСС.

    Иранская гостелерадиокомпания передавала, что три ракеты поразили базу США в Катаре в ходе операции Тегерана. Также отмечалось, что после удара американские самолеты и корабли начали покидать регион Персидского залива.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    26 комментариев


    В понедельник иранские военные начали операцию против американской военной базы Аль-Удейд в Катаре. Позже вооруженные силы Ирана объявили о нанесении удара по базе США Аль-Удейд в Катаре в ответ на действия американских военных против иранских ядерных объектов.

    Силы ПВО Катара успешно отразили ракетную атаку, направленную на авиабазу Аль-Удейд, заявило катарское Министерство обороны.

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    24 июня 2025, 07:26 • Новости дня
    Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия

    Медведев отверг возможность передачи Россией ядерного оружия Ирану

    Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не планирует передавать Ирану ядерное оружие, подчеркнув приверженность Договору о нераспространении и опыт личного контроля ядерных сил.

    По словам Медведева, опасения президента США Дональда Трампа по поводу возможных поставок не обоснованы, передает RT.

    Медведев подчеркнул, что Россия, в отличие от Израиля, является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и соблюдает его положения.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Зампред Совбеза также отметил, что понимает последствия подобных решений, так как имел опыт контроля над ядерными силами России в период своего президентства. Он сделал акцент на приверженности России международным обязательствам в сфере нераспространения.

    Ранее зампредседателя Совбеза РФ отметил, что недавние удары США по Ирану вызвали готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами.

    В МИД РФ сообщили, что Москва осуждает удары Вашингтона по нескольким иранским атомным объектам, совершенные утром 22 июня, это наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на ДНЯО.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран запросил в СБ ООН экстренное заседание из-за американских ударов.

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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    23 июня 2025, 23:57 • Новости дня
    Глава МИД Ирана рассказал о переговорах с Путиным

    Аракчи сообщил об обсуждении с Путиным дипломатии в связи с нападением на Иран

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждались дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи сообщил, что встреча «была серьезной и хорошей», она продолжалась «около двух часов». «Мы обсудили нападения (на Иран), а также дипломатические шаги», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    В частности, Аракчи проинформировал Путина о переговорах с «евротройкой» (Франция, Германия, Британия) в Женеве. Рассматривались «имеющиеся идеи» российской стороны и шаги, «которые можно предпринять».

    Позднее по прибытии в Туркменистан Аракчи заверил, что его страна не желает эскалации, но готова «повторно ответить» на возможную новую агрессию США.

    Напомним, Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Москве стороны сосредоточились на поиске дипломатических решений конфликта вокруг исламской республики.

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    23 июня 2025, 21:11 • Новости дня
    Иран повторил количество ракет США при ударе по базе Аль-Удейд

    Иран повторил количество американских ракет при ударе по базе Аль-Удейд

    Tекст: Евгения Караваева

    Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о равном количестве примененных ракет при ударах по военным объектам США.

    Количество иранских ракет, выпущенных по американской военной базе Аль-Удейд, совпало с числом бомб, которые США применили при атаке на иранские ядерные объекты, передает ТАСС со ссылкой на заявление Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    «Количество ракет, использованных в этой успешной операции, было таким же, как количество бомб, использованных США для атаки на ядерные объекты Ирана, а база, которая была атакована иранскими силами, находилась далеко от городских объектов и жилых районов Катара», – говорится в информации.

    Иранские власти подчеркнули, что операция не несла угрозы для Катара. Тегеран намерен сохранить теплые и дружеские отношения с Дохой, отмечается в документе.

    Силы ПВО Катара успешно отразили ракетную атаку, направленную на авиабазу Аль-Удейд, заявило катарское Министерство обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские удары по иранским ядерным объектам поставили Тегеран перед трудным выбором между ответной атакой и поиском компромисса.

    Главнокомандующий армией Ирана пообещал США жесткий ответ на удар Америки.

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    24 июня 2025, 08:35 • Новости дня
    Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем

    Трамп сообщил о начале действия режима прекращения огня между Ираном и Израилем

    Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Ираном и Израилем уже вступило в силу, и выразил призыв к его соблюдению.

    Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Ираном и Израилем.

    В своем сообщении в социальной сети Truth Social он заявил: «Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!»

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня между Ираном и Израилем.

    Иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на предложенное США прекращение огня с Израилем. Тегеран и Вашингтон пообещали не наносить новые удары после эскалации.

    Между тем в ночь на 24 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что на данный момент между Ираном и Израилем нет договоренности о прекращении огня.

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    23 июня 2025, 22:50 • Новости дня
    CNN: Трамп не будет отвечать на удары Ирана по базам США в Катаре

    CNN: Трамп отказался от военного ответа на удары Ирана по базам США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп не намерен отвечать военной силой на удары Ирана по базам США, однако готов рассмотреть эскалацию конфликта при необходимости, сообщает CNN.

    Дональд Трамп не собирался отвечать военным путем на удары Ирана по американским базам, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    По данным источника телеканала в администрации США, президент хотел избежать дальнейшего военного вмешательства на Ближнем Востоке. Однако, по информации CNN, Трамп был готов к эскалации конфликта, если это станет необходимым.

    Чиновник администрации США сообщил, что Белый дом ожидал ответных действий со стороны Ирана на удары США по иранским ядерным объектам.

    В беседе с телеканалом он отметил, что реакция Тегерана напомнила события после убийства генерала Касема Сулеймани. В 2020 году по приказу Трампа в аэропорту Багдада был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани.

    Его гибель стала причиной обострения американо-иранских отношений и привела к ракетному удару по двум военным объектам США в Ираке спустя пять дней после инцидента.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    26 комментариев

    Ранее стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье.

    В понедельник иранские военные провели операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре.

    Министр обороны США Пит Хегсет координировал действия американских военных во время атаки на базы США без участия Трампа.

    Кремль назвал удары по ядерным объектам Ирана опасным прецедентом.

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    24 июня 2025, 07:41 • Новости дня
    Израильская армия зафиксировала шестую волну пусков ракет из Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля зафиксировала новый пуск ракет с иранской территории. Это уже шестой подобный инцидент за сутки.

    В заявлении военных отмечается, что ракеты были выпущены с территории Ирана по направлению к Израилю, а системы противовоздушной обороны задействованы для перехвата угрозы, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Израильские военные порекомендовали жителям страны оставаться в укрытиях и не покидать безопасные места до новых указаний. Новых данных о разрушениях и жертвах на данный момент нет. Обстановка в регионе остается напряженной.

    Утром во вторник ЦАХАЛ сообщил о запуске Ираном ракет по Израилю. Сообщалось о прямом попадании в семиэтажное здание в Беэр-Шеве.

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    24 июня 2025, 04:22 • Новости дня
    Иран опроверг договоренность с Израилем о прекращении огня
    Иран опроверг договоренность с Израилем о прекращении огня
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На данный момент между Ираном и Израилем нет договоренности о прекращении огня, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи заявил, что конфликт развязал Израиль, а не Иран. «На данный момент нет никаких «договоренностей» о прекращении огня», – заявил министр в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    При этом он подчеркнул, что Иран готов прекратить «ответные действия», если Израиль остановит «незаконную агрессию». По словам главы МИД Ирана, «окончательное решение» относительно прекращения огня «будет принято позже».

    Он также сообщил, что Иран до 4.00 (3.30 мск) продолжал операции своих «мощных вооруженных сил», которые призваны «наказать Израиль за его агрессию».

    Напомним, США заявили, что Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня. Reuters сообщило, что иранский чиновник подтвердил согласие Ирана на предложенное США прекращение огня с Израилем.

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    24 июня 2025, 06:15 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о запуске Ираном ракет по Израилю
    ЦАХАЛ сообщил о запуске Ираном ракет по Израилю
    @ Ayman Nobani/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С территории Ирана по Израилю произведен запуск ракет, ВВС Израиля наносят ответные удары, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля сообщила о третьем запуске ракет из Ирана во вторник, передает РИА «Новости».

    «ВВС Израиля осуществляют перехват и наносят удары для устранения угрозы», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Указывается, что сработали сирены воздушной тревоги. ЦАХАЛ сообщил, что «ВВС Израиля принимают меры по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо, для устранения угрозы».

    По данным израильского телеканала N12, в разных районах Израиля прогремели взрывы.

    «Прямое попадание в семиэтажное здание в Беэр-Шеве», – говорится в сообщении.

    Напомним, США заявили, что Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня. Однако глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг это сообщение. При этом он подчеркнул, что Иран готов прекратить «ответные действия», если Израиль остановит «незаконную агрессию».

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    23 июня 2025, 21:25 • Новости дня
    NYT: Иран предупредил Катар о планируемой атаке на базу США

    Tекст: Евгения Караваева

    Тегеран заранее информировал катарские власти о готовящейся атаке на авиабазу США, чтобы минимизировать возможные жертвы.

    Иран заранее предупредил Катар о планируемой атаке на американскую авиабазу Аль-Удейд, передает газета New York Times. По данным издания, Тегеран хотел избежать многочисленных жертв среди военных США и других союзников.

    Как отмечают источники издания, атака со стороны Ирана носила символический характер и была вынужденной мерой в ответ на удары США по иранским ядерным объектам.

    В публикации уточняется, что катарские власти оперативно передали полученное предупреждение американской стороне.

    Министр обороны США Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн находились в ситуационной комнате Белого дома и координировали действия американских военных во время атаки Ирана на базы США.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    26 комментариев

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    24 июня 2025, 10:13 • Новости дня
    Израиль заявил о достижении целей нападения на Иран

    Нетаньяху сообщил о достижении Израилем целей нападения на Иран

    Израиль заявил о достижении целей нападения на Иран
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль согласен с инициативой президента США Дональда Трампа по перемирию с Ираном после достижения заявленных военных целей, следует из заявления канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    В заявлении канцелярии говорится, что цели операции по устранению ядерной и баллистической угрозы со стороны Ирана были достигнуты, передает Reuters.

    Израиль выразил благодарность Дональду Трампу и США за поддержку и участие в ликвидации иранской ядерной угрозы. Там также отмечается, что решение о перемирии было принято в полном согласовании с президентом США.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты

    Нетаньяху подчеркнул, что любая попытка нарушить перемирие встретит решительный ответ со стороны Израиля.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Ираном и Израилем уже вступило в силу, и выразил призыв к его соблюдению. Иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня между Ираном и Израилем.

    Иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на предложенное США прекращение огня с Израилем. Тегеран и Вашингтон пообещали не наносить новые удары после эскалации.

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    23 июня 2025, 23:40 • Новости дня
    Трамп назвал «очень слабым» ответ Ирана на удары США
    Трамп назвал «очень слабым» ответ Ирана на удары США
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран дал «очень слабый» ответ на удары США и заранее предупредил американскую сторону о своих планах, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Иран официально ответил на уничтожение своих ядерных объектов», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что ответ оказался «очень слабым» – Иран выпустил 14 ракет, 13 из которых были сбиты; одну сбивать не стали, так как она не представляла угрозы из-за направления полета. Граждане США не пострадали, сообщил Трамп.

    Трамп выразил надежду, что после предпринятых Ираном действий, которые позволили «выпустить пар», «больше не будет никакой ненависти». «Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заблаговременно предупредил нас, благодаря чему никто не погиб и не пострадал», – заявил президент США.

    Он надеется, что Иран будет двигаться «к миру и гармонии в регионе». При этом Трамп пообещал «с энтузиазмом призывать Израиль сделать то же самое».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье США ударили по ключевым ядерным объектам Ирана. В понедельник Иран провел операцию против американской военной базы в Катаре.

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    23 июня 2025, 21:06 • Новости дня
    Катар оставил за собой право ответить на удары Ирана

    МИД Катара осудил атаку Ирана на авиабазу Аль-Удейд

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Катара сочли удары по авиабазе Аль-Удейд нарушением суверенитета и заявили о возможном ответе в рамках международного права.

    Катар решительно осудил удары Корпуса стражей исламской революции Ирана по военной базе Аль-Удейд, передает РИА «Новости». Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари назвал случившееся вопиющим нарушением суверенитета страны, воздушного пространства и норм международного права.

    В официальном заявлении подчеркивается, что Катар оставляет за собой право на прямой ответ, который будет соразмерен характеру и масштабу атаки, а также соответствовать международному праву. Аль-Ансари отметил, что катарские силы противовоздушной обороны смогли предотвратить атаку, перехватив иранские ракеты.

    МИД Катара считает удары по базе Аль-Удейд, где размещаются международные коалиции, прямой угрозой безопасности страны и требует уважения суверенитета государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные начали операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре. Президент США выразил обеспокоенность по поводу слов Дмитрия Медведева о потенциальных ядерных поставках Ирану. Британская компания, работающая в сфере морской безопасности, прогнозирует эскалацию конфликта после возможного военного ответа Ирана на недавние удары со стороны США.

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    24 июня 2025, 11:44 • Новости дня
    Лукьянов оценил прочность перемирия Израиля и Ирана

    Политолог Лукьянов: На Ближнем Востоке воцарится стабильность в среднесрочной перспективе

    Лукьянов оценил прочность перемирия Израиля и Ирана
    @ Jakub Porzycki/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация, в которой Вашингтон объявил о прекращении огня Тегераном и Тель-Авивом, дала возможность каждой из сторон объявить о собственной победе. Израиль и США якобы уничтожили ядерную программу Исламской республики, а Иран выстоял против грозных противников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил об окончании конфликта на Ближнем Востоке.

    «Иран и Израиль согласились на перемирие, поскольку ни одна сторона не может добиться решительной победы. Продолжение противостояния в такой ситуации было бы чревато быстро нарастающими проблемами для каждого», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «Израиль не способен вести долгую войну, а ставка на быстрое сокрушение «врага» и собственную неуязвимость не сработала. Иран, в свою очередь, осознает, что страна уже понесла большой урон и понесет еще больший, если атаки продолжатся. А для США увязание в конфликте обнулило бы всю концептуальную базу нынешней администрации», – продолжил спикер.

    Собеседник также обратил внимание на «умелое использование ярких спецэффектов» всеми участниками противостояния. «Удары были чрезвычайно аккуратные, чтобы не спровоцировать ни США, ни Иран, ни Израиль на расширение эскалации. И надо признать, стороны выдержали правила игры», – подчеркнул аналитик.

    «По итогу теперь каждый участник может объявить о грандиозной победе, что, собственно, они и делают. Иранская система выстояла против самого грозного противника. Израиль решил вопрос с Тегераном, у которого якобы больше нет ядерных программ. США установили долгожданный мир на всем Ближнем Востоке», – привел эксперт обоснования успеха каждой из сторон.

    «Думаю, в среднесрочной перспективе в регионе воцарится стабильность. Что касается перспектив ядерной программы Ирана, то это трудно прогнозируемая тема. Одно можно сказать с уверенностью: сейчас стороны запустят долгие обсуждения на разных уровнях об условиях ее развития, проверки прозрачности и контроля с участием МАГАТЭ, а также других институтов», – заключил Лукьянов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. «Я хотел бы поздравить обе страны с тем, что у них хватило выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать «12-дневной войной», – написал он в соцсети Truth Social. По озвученному президентом плану, первым прекратить огонь должен Тегеран, затем к нему присоединится Тель-Авив.

    В интервью NBC Трамп отметил, что по его мнению, объявленное перемирие должно положить конец всем военным действиям между двумя странами. «Оно будет длиться вечно. Я не верю, что они когда-нибудь снова начнут стрелять друг в друга», – уточнил он. При этом обе противоборствующие стороны уже объявили о готовности следовать инициативе Штатов.

    Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы», пишет Reuters. Он также подчеркнул, что Тель-Авив уже достиг поставленной задачи, а именно ликвидации атомной угрозы со стороны Тегерана.

    В свою очередь, глава иранского МИД Аббас Аракчи уточнил, что армия Исламской республики не будет наносить удары в случае, если еврейское государство прекратит «незаконную агрессию» не позднее 3.30 мск. Он подчеркнул, что данный конфликт был развязан непосредственно Израилем, напоминает Lenta.ru.

    Между тем, Axios делится деталями заключения перемирия. По данным издания, сообщить Ирану о намерении США договориться было поручено спецпосланнику президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. Тем не менее, Тегеран от предложения отказался, заявив, что дипломатическое урегулирование будет возможно только после ударов Исламской республики по американским целям.

    После этого Иран обстрелял авиабазу Штатов Аль-Удейд в Катаре. Однако до начала атаки страна все же предупредила Белый дом о своих намерениях. После завершения боевых действий, Тегеран также направил Вашингтону сообщение, в котором декламировался отказ от продолжения огня по американским целям.

    Затем Трамп позвонил Нетаньяху, сказав ему, что он хочет прекратить войну. Израильский премьер согласился с инициативой Белого дома. Окончательно же условия прекращения огня были согласованы при участии премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, который и предоставил Ирану данные о времени начала инициативы.

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    24 июня 2025, 11:32 • Новости дня
    Глава Минобороны Израиля поручил армии ответить на атаку Ирана

    Глава Минобороны Израиля поручил нанести ответный удар по целям в центре Тегерана

    Глава Минобороны Израиля поручил армии ответить на атаку Ирана
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные получили приказ готовить новые удары по иранской столице после обстрелов, которые Минобороны Израиля сочло нарушением перемирия.

    Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил о нарушении режима прекращения огня Ираном, передает ТАСС. Он поручил Армии обороны Израиля нанести мощные удары по целям в центре Тегерана в ответ на действия Ирана.

    Кац подчеркнул: «Я дал указание Армии обороны Израиля ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня мощными ударами по целям режима в центре Тегерана».

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Иранский гостелеканал сообщил о начале прекращения огня с Израилем.

    Позже армия Израиля заявила о перехвате двух иранских ракет после объявления перемирия.

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