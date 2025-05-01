Состояние российских миллиардеров с начала года выросло почти на 15 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Совокупное состояние российских миллиардеров с начала года увеличилось почти на 15 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Наибольший прирост среди российских бизнесменов зафиксирован у Алишера Усманова – его капитал вырос на 3,64 млрд долларов и достиг 16,9 млрд, что позволило ему сохранить седьмое место в рейтинге.

BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, а также соотношения капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию для ряда предприятий. В рейтинге участвуют 500 богатейших людей мира, из которых 21 – граждане России. На первое мая их совокупное состояние оценено в 304,8 млрд долларов.

Самым состоятельным россиянином остается Владимир Потанин («Норникель»), увеличивший капитал до 30 млрд долларов, далее следует Вагит Алекперов («Лукойл») с 25,4 млрд, а третью строчку занимает Владимир Лисин (НЛМК), капитал которого сократился до 23,5 млрд долларов. Алексей Мордашов («Северсталь») остался на четвертом месте с 23,3 млрд, а Андрей Мельниченко поднялся на пятую позицию, доведя капитал до 22,7 млрд долларов.

В десятке лидеров также Леонид Михельсон («Новатэк»), Михаил Прохоров («Онэксим»), Михаил Фридман («Альфа-групп») и Павел Дуров (основатель Telegram). Среди них отмечаются как значительный рост, так и небольшие сокращения состояния.

Как писала газета ВЗГЛЯД 1 апреля, с начала 2025 года состояние богатейших россиян выросло на 11,572 млрд долларов, при этом наибольшую прибыль также получил Алишер Усманов.

Месяц назад число миллиардеров из России в списке Forbes достигло 146 человек, что является новым рекордом, а их совокупное состояние составило 625,5 млрд долларов.