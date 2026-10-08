Акции «Яндекса» упали более чем на 3%

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ходе основной торговой сессии Московской биржи стоимость акций «Яндекса» снизилась на 3,56%, опустившись до отметки 3562 рубля за бумагу, передает ТАСС.

К середине дня падение котировок немного замедлилось. По состоянию на 11.36 мск ценные бумаги компании торговались на уровне 3590,5 рубля за акцию, теряя 2,79% стоимости.

В четверг в сервисах «Яндекса» начались перебои из-за пожара в дата-центре под Рязанью.

Губернатор региона Павел Малков уточнял, что в регионе сбили два беспилотника, загорелась крыша предприятия в Сасовском округе.

Сама компания рассказывала об ограничениях из-за ЧП.



