Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Акции «Яндекса» упали более чем на 3%
В ходе основной торговой сессии на Московской бирже стоимость ценных бумаг компании «Яндекс» продемонстрировала снижение на 3,56%.
В ходе основной торговой сессии Московской биржи стоимость акций «Яндекса» снизилась на 3,56%, опустившись до отметки 3562 рубля за бумагу, передает ТАСС.
К середине дня падение котировок немного замедлилось. По состоянию на 11.36 мск ценные бумаги компании торговались на уровне 3590,5 рубля за акцию, теряя 2,79% стоимости.
В четверг в сервисах «Яндекса» начались перебои из-за пожара в дата-центре под Рязанью.
Губернатор региона Павел Малков уточнял, что в регионе сбили два беспилотника, загорелась крыша предприятия в Сасовском округе.
Сама компания рассказывала об ограничениях из-за ЧП.