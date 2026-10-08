Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Бразилия увеличила импорт необработанного алюминия из России более чем вдвое
В сентябре Бразилия нарастила импорт российского алюминия почти до 9 млн долларов, что позволило Москве занять второе место среди поставщиков этого металла в республику.
За первый месяц осени латиноамериканская страна приобрела у Москвы необработанный металл на сумму около 9 млн долларов, что в 2,4 раза больше августовских показателей и в 2,6 раза превосходит уровень прошлого года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные бразильской статистической службы.
Суммарные поставки российского алюминия за три квартала выросли в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 56,8 млн долларов. Благодаря этому Россия поднялась с пятого на второе место в списке главных экспортеров металла в Бразилию.
Первую строчку среди поставщиков заняла Аргентина с объемом экспорта на 45,03 млн долларов. В пятерку лидеров также вошли Индия, Испания и сама Бразилия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом аналитики отметили, что торговая атака США на Бразилию невольно поможет БРИКС.
В феврале Россия отправила рекордные объемы рыбы в латиноамериканскую республику.
В начале года премьер-министр Михаил Мишустин назвал Бразилию главным партнером Москвы в Латинской Америке.