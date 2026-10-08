Захарова заявила о готовности России помочь в поиске развязок на Ближнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва выступает за скорейшую нормализацию обстановки на Ближнем Востоке и возобновление безопасного движения судов, передает РИА «Новости».

«Российская Федерация по-прежнему готова способствовать поиску компромиссных развязок на основе международного права и при должном учете законных прав и интересов всех вовлеченных сторон», – сказала Захарова в ходе брифинга.

Из-за эскалации конфликта между Ираном и США движение торговых судов через Ормузский пролив практически остановилось. Этот маршрут имеет ключевое значение для поставок нефти и сжиженного природного газа, и его блокировка привела к росту цен на топливо в большинстве государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузскому проливу.

В среду в КСИР пообещали перекрыть нелегальные маршруты в Ормузском проливе.

На прошлой неделе страны G7 потребовали восстановить свободу судоходства в регионе.