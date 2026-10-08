Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Захарова заявила о готовности России помочь в поиске развязок на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова способствовать поиску компромиссов на Ближнем Востоке и призывает восстановить навигацию в Ормузском проливе.
Москва выступает за скорейшую нормализацию обстановки на Ближнем Востоке и возобновление безопасного движения судов, передает РИА «Новости».
«Российская Федерация по-прежнему готова способствовать поиску компромиссных развязок на основе международного права и при должном учете законных прав и интересов всех вовлеченных сторон», – сказала Захарова в ходе брифинга.
Из-за эскалации конфликта между Ираном и США движение торговых судов через Ормузский пролив практически остановилось. Этот маршрут имеет ключевое значение для поставок нефти и сжиженного природного газа, и его блокировка привела к росту цен на топливо в большинстве государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузскому проливу.
В среду в КСИР пообещали перекрыть нелегальные маршруты в Ормузском проливе.
На прошлой неделе страны G7 потребовали восстановить свободу судоходства в регионе.