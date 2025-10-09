Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
В Приднестровье введен режим экономии топлива
Приднестровье получило газ до 16 октября, дальнейшие поставки обсуждаются
В Приднестровской молдавской республике (ПМР) введен режим экономии топлива из-за проблем с оплатой газа, вызванных блокировкой транзакций европейскими банками.
Приднестровье полностью обеспечено газом до 16 октября, сообщает ТАСС. Вопрос о дальнейших поставках и оплате ресурсов находится в стадии обсуждения из-за сложностей с проведением платежей через европейские банки.
Председатель правления компании «Молдовагаз» Видим Чебан заявил телеканалу Moldova 1: «На данный момент Приднестровье обеспечено газом как минимум до 16 октября, и сейчас мы работаем с «Тираспольтрансгазом» над оплатой поставленных объемов за вторую половину октября. Соответственно, обсуждаются и поставки на ноябрь и декабрь».
В Приднестровье объявлен режим экономии топлива. Причина связана с блокировкой европейскими банками транзакций на оплату газа для непризнанной республики. Власти региона, а также газовые компании продолжают искать варианты решения вопроса дальнейших поставок и расчетов.
Ранее а Приднестровье заявили о нехватке газа для промышленных нужд.