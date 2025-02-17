В Приднестровье заявили о нехватке газа для промышленных нужд

Глава МИД Приднестровья заявил о нехватке газа для промышленных нужд

Tекст: Дарья Григоренко

Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что объем поставляемого газа в Приднестровье составляет 3 млн кубометров в сутки. Глава МИД непризнанной республики Игнатьев рассказал, что этого объема достаточно лишь для обеспечения социально-гуманитарных нужд. Отметил он и необходимость увеличения поставок для обеспечения работы промышленных предприятий, передает ТАСС.

«Что касается производства, промышленных предприятий, то здесь, конечно, нужны дополнительные объемы газа, чтобы наши предприятия могли работать, производить продукцию», – заявил Игнатьев, подчеркивая, что текущий объем в 3 млн кубометров не позволяет обеспечить их газом.

При этом Игнатьев сообщил, что поставки газа в Приднестровье осуществляются системно и бесперебойно. Он отметил, что Молдавская ГРЭС, находящаяся на территории республики, которая ранее работала на угле, вновь перешла на использование газа. По его словам, это стало возможным благодаря систематическим поставкам топлива.

Напомним, в пятницу президент ПМР Вадим Красносельский сообщил, что в Приднестровье поступила первая партия природного газа, закупленного с российской поддержкой, он также выразил благодарность России за помощь в решении энергетического кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Красносельский сообщил, что газ в республику будут поставлять венгерские компании благодаря кредиту из России. 3 февраля Красносельский заявлял, что поставки газа из Евросоюза в Приднестровье начались, но этого объема хватит только на десять дней.