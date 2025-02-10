Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Красносельский: Приднестровье получит газ из Венгрии благодаря России
Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что газ в республику будут поставлять венгерские компании благодаря кредиту из России.
Красносельский заявил, что поставки газа в непризнанную республику будут обеспечены венгерской компанией, передает ТАСС. Это станет возможным благодаря кредитной и функциональной поддержке России.
«Приднестровье будет обеспечиваться газом венгерской компанией при участии «Молдовагаза». Венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке», – подчеркнул Красносельский.
Президент выразил благодарность России за финансовую помощь в преодолении энергетического кризиса, вызванного остановкой транзита газа через Украину. Красносельский проинформировал, что благодаря российским кредитным средствам вскоре начнутся поставки топлива от венгерской компании. Он отдельно поблагодарил представителей Министерства энергетики России за оказанную поддержку.
«Приднестровцев хочу успокоить. Республика будет обеспечена газом. Энергосистема стабилизируется», – заверил президент республики, добавив, что ситуация с поставками газа улучшится в ближайшее время.
Ранее власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики отказались от второго гранта ЕС в 60 млн евро для преодоления энергетического кризиса.
Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что газовый кризис в Приднестровье вызван действиями Украины и Молдавии, включая прекращение транзита с 2025 года и отказ Кишинева признать долг.
Напомним, энергетики полностью восстановили подачу газа в Приднестровье после месячного простоя из-за прекращения транзита через Украину.