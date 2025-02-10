Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
В Приднестровье полностью восстановили газоснабжение
Газоснабжение населения Приднестровья полностью восстановлено после остановки
Энергетики полностью восстановили подачу газа в Приднестровье после месячного простоя из-за прекращения транзита через Украину.
В Приднестровье завершили восстановление газоснабжения бытовых потребителей после месячного перерыва, сообщает ТАСС.
По заявлению пресс-службы президента непризнанной республики, подача газа в частные домовладения была успешно завершена. Сейчас продолжается подключение прочих объектов инфраструктуры. «Подача газа в частные домовладения успешно завершена. Подключение иных объектов продолжается», – отмечается в сообщении.
Кроме того, на прошлой неделе энергетики завершили восстановление электроснабжения и централизованного отопления в регионе. Это стало возможным благодаря усилиям местных властей и энергетических компаний, которые оперативно реагировали на сложившуюся ситуацию.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Евросоюз выделит Приднестровью 60 млн евро помощи при условии соблюдения ряда требований.
До этого Кишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа объемом три млн кубометров в рамках соглашения о займе между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом».
Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что газовый кризис в Приднестровье вызван действиями Украины и Молдовы, включая прекращение транзита с 2025 года и отказ Кишинева признать долг.