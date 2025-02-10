Россия обвинила Украину и Молдавию в газовом кризисе Приднестровья

Замглавы МИД Галузин обвинил Украину и Молдову в газовом кризисе Приднестровья из-за транзита и долга

Tекст: Максим Попов

Ответственность за газовый кризис в Приднестровье полностью лежит на Украине и Молдове, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин в интервью РИА «Новости».

По его словам, кризис был вызван решением украинского режима о прекращении транзита газа через страну начиная с января 2025 года. Кроме того, Кишинев отказался признать долг за многолетние поставки газа. Галузин подчеркнул: «Именно на украинской и молдавской сторонах лежит вся ответственность за произошедшее».

При этом Галузин назвал указанные действия основными факторами, приведшими к энергетическим проблемам в Приднестровье. Он обратил внимание на то, что возникшие затруднения могли бы быть предотвращены, если бы обе стороны предприняли более ответственные шаги.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Кишинев использует энергетический кризис для давления на Приднестровье. Ранее сообщалось, что Приднестровье столкнулось с угрозой «завоздушивания» газовых систем из-за почти исчерпанных запасов топлива, что может привести к длительным перебоям в газоснабжении и серьезным последствиям для потребителей.

Напомним, Молдавия решила дать Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг, а глава Приднестровья обратился в ООН за помощью.